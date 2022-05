La serie que nos ha mantenido enganchadas a la pantalla y con un nudo en la garganta durante seis temporadas se despide este martes, 24 de mayo.

Clara Hernández

'This is us' se termina. Tras seis temporadas que la han convertido en una de las ficciones dramáticas más populares de la historia de la NBC en Estados Unidos y en una de las más exitosas de Amazon Prime Video y, ahora, también en Disney+, plataformas donde se emite en España, ya hay fecha para la emisión de su último capítulo. Será este mismo martes, 24 de mayo, cuando nos despediremos de la familia Pearsons definitivamente y de esa ficción que nos atrapó desde 2017 con la historia de tres hermanos que nacen el mismo día y de su andadura como familia. Y que, a partir de cierto episodio, se convirtió en uno de los pasatiempos emotivos y lacrimógenos más disfrutables de la pantalla (sí, era imposible ver esta ficción sin emocionarse, sin kleenex cerca y sin querer ver el siguiente capítulo).

Si el penúltimo capítulo ya nos dejó rotas por una razón evidente (que no desvelaremos para evitar spoilers), es seguro que el último tratará de superar las expectativas. Para abrir boca, Mandy Moore, la actriz que encarna a Rebecca, la madre en la serie, ha compartido en su perfil de Instagram algunas imágenes que nos hacen prever que vamos a llorar muy, muy a gusto, sobre todo con los flash-backs y la nostalgia a la que esta serie es tan aficionada.

"Si algo te entristece cuando termina, debe haber sido bastante maravilloso mientras ocurrió", reflexiona la actriz acompañando una publicación con varias imágenes de la ficción en la que ha trabajado en el último lustro.

En otro post, dedicado al penúltimo capítulo de 'This is us', revela una imagen donde se la ve con una larga melena canosa y postrada en una cama de hospital.

"Ha sido un viaje increíble, familia. Seis temporadas y 106 capítulos", rememora Sterling K Brown, que asegura que ha sido "un sueño ser vuestro Randall", mientras que uno de los 'stories' guardados en la carpeta de favoritos de Milo Ventimiglia (el padre de la ficción, Jack) y donde se puede ver al personal de la ficción que está detrás de las cámaras, asegura que ese día las lágrimas no serán falsas, sino de verdad.

"No estamos llorando, nos deshacemos en lágrimas", aseguró Chrissy Metz (Kate).

