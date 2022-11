'The Social Hub' llega a Madrid para revolucionar las reglas del alojamiento con un concepto de lo más innovador

Lo que era antes 'The Student Hotel' ha evolucionado a un nuevo diseño que promete convertirse en el próximo centro de reunión de las nuevas generaciones de estudiantes y emprendedores.

Tamara Conde

En pleno corazón de la capital y con unas asombrosas instalaciones para acoger a un público con cualquier tipo de necesidades, 'The Social Hub' ha aterrizado este mes de octubre a Madrid con un objetivo claro: facilitar las relaciones y conexiones entre los recién llegados a un sitio nuevo.

Su inauguración tuvo lugar el pasado 27 de octubre a la cuál acudieron más de 500 invitados, entre ellos algunas personalidades como Núria Tomás, Bhavi, Clara Alvarado o Daniel Prim; e 'influencers' como Omar Djalo, Adriana Boho y Sebas Herrera. Con la música del dúo de pop electrónico Delaporte como banda sonora, esta impresionante presentación nos dejó conocer un poco más sobre este nuevo concepto.

'The Social Hub' nace con una intención disruptiva: crear una comunidad de diferentes perfiles que vienen a alojarse, estudiar, trabajar o simplemente divertirse. Ofrece habitaciones de hotel 4 estrellas, espacios de coworking, alojamientos de corta y larga estancia, tres 'rooftops', gimnasio, sala de videojuegos, restaurante, cafetería, y un icónico playroom (el penthouse del hub). La conexión de todos estos espacios y la difuminación de sus límites es el objetivo principal de este proyecto para conocer y compartir diferentes ideas y experiencias de la manera que elijas.

“Siempre tuvimos claro que teníamos que abrir un hub en Madrid, porque es una ciudad abierta, multicultural y muy social” afirma Frank Uffen, socio fundador de The Social Hub, quien cursó sus estudios en la capital española.

'The Social Hub Madrid' cuenta con un increíble calendario de programación en el que ofrece más de 200 eventos cada mes centrados en la cultura, el entretenimiento, el bienestar, la educación, lo digital y el impacto social, para conectar a e inspirar a la comunidad.

'The Social Hub Madrid' cuenta con embajadores como Paco León, Nuria Tomás, Alejandro Palomo y Ella Kweku, con la intención de representar una variedad de perfiles y comunidades que permiten conectar los espacios, potenciando el talento de la comunidad local.

"Es un orgullo tener a este elenco de embajadoras y embajadores que confían en nosotras desde el principio. The Social Hub Madrid llega con una apuesta innovadora, no solamente por nuestra programación de entretenimiento y cultura, sino también por el impulso a la diversidad.”, declara Diana Lado, directora de marketing en 'The Social Hub Madrid'.

'The Social Hub' es la creadora y, actualmente, empresa líder de este concepto híbrido entre hostelería y alojamiento y cuenta con numerosos centros repartidos por toda Europa: Berlín, Ámsterdam, París, Florencia... Para 2025 está previsto que estén operativos otros 7 en Oporto, San Sebastián, Glasgow, Roma, Florencia, Belfiore, Lisboa y Turín. Además, 'The Social Hub' trabaja constantemente para conseguir los mayores niveles de sostenibilidad tanto en la forma en la que construye sus propiedades como a la hora de tratar a sus clientes.