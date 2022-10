A pesar de que aún quedan días para su estreno, actores como Judi Dench han expresado sus críticas por falta de rigor

Noelia Murillo

Hace unos días supimos que la quinta temporada de 'The Crown', una de las series más vistas de la historia de Netflix, estaba al caer. Esta última entrega es una de las más esperadas de la producción, no solo por el reciente fallecimiento de su gran protagonista en la vida real, la reina Isabel II (que multiplicó su audiencia hasta alcanzar un 800% en el Reino Unido), sino también porque en esta ocasión, se centrará en los años 90. Esta época turbulenta y, en muchos casos, ocultada por la propia Familia Real británica es precisamente lo que muchos les llama la atención y lo que, como cabía esperar, ha generado polémica.

¿Cómo contará el fin del matrimonio entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Di? ¿Será fiel la escena del denominado 'vestido de la venganza'? ¿Cómo representará los últimos días de la que fuera princesa de Gales? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que nos surgen poco antes del estreno de esta última temporada, que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre y que sin duda supone uno de los regresos más esperados de la plataforma.

En esta ocasión, será Imelda Staunton (a quien todos recordaremos por la insufrible Dolores Umbridge de la saga 'Harry Potter') quien recoja el testigo de Olivia Colman en el papel de Isabel II, mientras que Elizabeth Debicki sustituirá a Emma Corrin como Lady Di y Dominic West a Josh O'Connor como el Príncipe Carlos. De modo que además de que la expectación es máxima y que sus actores parecen reflejar (al menos, físicamente) las figuras destacadas de la Casa Real británica, ¿por qué la serie está generando cierto rechazo? Judi Dench parece tener la respuesta.

La actriz de 'Philomena' se ha unido a las críticas del exprimer ministro británico John Major y ha dicho que esta quinta temporada es "cruel e injusta" con el núcleo de la realeza británica, según ha expresado en una carta enviada al diario The Times, donde ha dejado muy claro que no está conforme con el modo en que se trata a sus protagonistas. "Cuanto más se acerca el drama a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesto a difuminar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo", ha comentado la intérprete, de 87 años.

En este documento, la también actriz de las películas de James Bond ha insistido en que la plataforma debería añadir al comienzo de cada capítulo que parte de la serie son ficticios, ya que considera que "una cantidad significativa de espectadores, particularmente en el extranjero, puede tomar su versión de la historia como totalmente cierta".

Con ello, ha recordado que en sus últimos capítulos, 'The Crown' sugiere que el actual rey Carlos III conspiró contra su madre para que abandonara el trono, lo cual "es cruel e injusto para los individuos y perjudicial para la institución que representan". Finalmente, ha subrayado que aunque es la primera que "cree en la libertad artística" de los creadores, "esto no puede pasar desapercibido".