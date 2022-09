'The Crown' arrasa en Netflix tras la muerte de Isabel II

Su audiencia ha subido un 800% en Reino Unido

El fallecimiento de la monarca más veterana de la historia ha generado gran expectación a nivel mundial aunque, como es lógico, el mayor de los movimientos ha tenido lugar en su tierra natal. Es así como Reino Unido se ha convertido en un país en constante movimiento y peregrinación hacia algunos de los lugares más emblemáticos de la historia de la Corona inglesa, ya que se han contado por miles las personas que han acudido en masa para despedirse por última vez de la que fue su reina durante más de siete décadas.

Su muerte también se ha dejado sentir tanto a nivel popular como mediático. No es casualidad que haya crecido el número de reproducciones de canciones como 'God Save The Queen', de Sex Pistols, en plataformas de música en 'streaming'. También resultado de este hecho histórico los medios de comunicación se han volcado en reproducir algunos de los aspectos más característicos de la soberana y se han multiplicado los reportajes en los que se habla de su juventud, su matrimonio, sus aficiones y su relación con su entorno más cercano.

No obstante, hay quien ha preferido conocer un poco más a la reciente fallecido a través de la ficción, ya sea mediante series de televisión o películas. Lo cierto es que no son pocas las veces en las que su vida se ha llevado al séptimo arte y la cantidad de actrices que le han encarnado es abrumadora: desde Helen Mirren hasta Olivia Colman, pasando por Claire Foy. De esto son muy conscientes la mayoría de los que han elegido entrar en detalle con 'The Crown', producción de Netflix que ha registrado un aumento de su audiencia en un 800% en el Reino Unido desde el fallecimiento de la reina Isabel II.

Según la compañía, la primera temporada de la serie registró 17,6 millones de horas de visualización, de modo que se ha convertido en el séptimo título de habla inglesa más visto de la última semana, precediendo incluso a la última temporada de la popular 'Stranger Things'. En esta primera entrega, 'The Crown' narra el momento en que la joven princesa Isabel contrae matrimonio con el príncipe Felipe, cuando también Winston Churchill es elegido primer ministro del país por segunda vez.

En este sentido, conviene recordar también que a raíz del anuncio de la muerte de Isabel II, a los 96 años, la producción de esta serie anunció que detenía el rodaje de la sexta y última temporada de la serie, una filmación que se alargaría hasta el día del funeral, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre. Por el momento, habrá que esperar un par de meses más para conocer la quinta temporada de la serie, pendiente de estreno. En este caso, será Imelda Staunton (actriz de 'Harry Potter') quien asuma el papel de la reina Isabel en su madurez.