¿Tarantino se despedirá del cine con 'Kill Bill 3'... y la hija de Uma Thurman como protagonista?

Lo ha dicho en varias ocasiones y desde que se convirtió en padre el año pasado no ha dejado de reafirmarse: Quentin Tarantino se retirará después de hacer 10 películas, es decir, tan solo le queda una; por eso el cineasta no teme decir que el final de su carrera se acerca. Pero, según sus propias palabras, hay una hipotética película que le convencería para posponer su jubilación: 'Kill Bill 3'.

Los rumores comenzaron este verano cuando el director comentó la posibilidad de rodar la tercera parte de la saga protagonizada por Uma Thurman, más de veinte años después del estreno de las dos entregas anteriores. "La idea de poder contar con Uma y su hija Maya Hawke dando vida a madre e hija en la pantalla es muy emocionante", contó en el podcast del cómico Joe Rogan. Y añadió, respecto a los personajes de la cinta: "imaginar a La Novia volviendo a la acción tras 20 años de paz, y contar con su hija B.B, es una motivación extra".

Estas declaraciones regresan ahora a los titulares debido a una intervención de Tarantino en la Fiesta del Cine de Roma, donde tras ser preguntado por 'Kill Bill' ha respondido: "No tengo ni idea de cuál será mi décima película. Esa es una posibilidad".

Maya Hawke, toda una revelación

De confirmarse la secuela y el reparto soñado por el director, 'Kill Bill 3' reuniría por primera vez en la pantalla a Uma Thuman con su primogénita. La hija de la actriz y Ethan Hawke ya ha dado sus primeros pasos en el mundo del cine con grandes resultados: debutó con una adaptación de 'Mujercitas', apareció junto a su padre en la miniserie 'El pájaro carpintero' y se consolidó como intérprete en 'Stranger Things'.

Además, la joven ya ha rodado anteriormente bajo las órdenes de Tarantino en la película 'Once upon a Time... in Hollywood', donde tenía una pequeña participación. ¿La veremos ahora encarnando a la hija de Beatrix Kiddo, con su madre de nuevo en el papel más emblemático de su carrera?

¿El fin de las rencillas entre Uma Thurman y Tarantino?

Como muchos apuntan en las redes, de llevarse a cabo, la producción podría suponer la reconciliación definitiva entre Uma Thruman y Quentin Tarantino, cuya relación se deterioró precisamente como consecuencia del rodaje de 'Kill Bill 2'.

Como ella misma sacó a la luz casi dos décadas después, sufrió un accidente durante la grabación de una de las escenas de la película con la que había insistido no sentirse cómoda. La secuencia en cuestión consistía en conducir un coche por la selva a alta velocidad y, pese a que la actriz prefería que lo hiciese un especialista, el director insistió en que lo hiciera la propia Thuman, quien terminó golpeándose la cabeza y sufriendo algunas secuelas físicas a consecuencia del suceso.

"Uma Thurman lo hizo porque confiaba en mí. Después de la película no dejamos de hablarnos, pero la confianza se había roto", explicó el director al respecto.

Sin embargo, la actriz reveló tiempo después que se sentía agradecida porque había sido Tarantino quien le ayudó a localizar el vídeo, a sabiendas de que esto podría dañarle personalmente y pese a que todo apuntaba a que se había deshecho de él Wenstein, el poderoso productor condenado por acoso sexual (Uma Thuman se encuentran entre sus víctimas) cuyo caso dio paso al movimiento #MeToo de Hollywood.