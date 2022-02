Imágenes que no aparecen en el 'reality' y en las que confunde "burocracia" con "aristocracia", se quita un "paluego" de entre los dientes o confiesa que está enganchada a los programas de crímenes. ¡No tienen desperdicio!

GALA FERNÁNDEZ

¿Muestra 'Soy Georgina' cómo es, en realidad, Georgina Rodríguez? Después del exitazo del estreno de su documental, esta es la pregunta que se hacen muchos espectadores. ¿Es ese su día a día sin filtros o una versión encorsetada para las cámaras? Quizás los seis capítulos (con sus viajes, su familia numerosa perfecta y sus amigos que la adoran) sean una versión endulzada de su vida, pero, gracias a Netflix, ahora hemos podido ver también las tomas falsas eliminadas del 'reality'. Y ahí hemos descubierto si no la verdadera al menos sí la otra cara de Gio: una mucho más divertida, espontánea y natural.

via GIPHY

"Fui camarera, fui dependienta, fui limpiadora... y ahora soy la p**a ama", dice antes de estallar en risas en este vídeo que ella misma ha compartido en su perfil de Instagram y que compite por colarse entre los mejores momentos de su documental. Y es que puede que el objetivo del programa fuera acercarnos a quién es en realidad esta mujer de 27 años, más allá de su relación con Cristiano Ronaldo, de las portadas de las revistas y de su elevada imagen pública; pero sin duda han sido estas tomas falsas las que han sorprendido (y convencido) al público.

Se trata de una recopilación de momentos divertidos descartados de la producción final en los que, por ejemplo, Georgina confunde la palabra "burocracia" con "aristocracia" y "referencia" con "reverencia". Además hace muecas, se contonea presumiendo de cuerpo ("¿pero habéis grabado esta figura?"), dice que no se fía de su mascota y se quita de entre los dientes un "paluego", más concretamente "un hilillo del cordero". En otras palabras: ¡no tiene desperdicio!

También Ronaldo protagoniza una aparición estelar en el clip, cuando derrama parte de su cóctel al tratar de beber en una de las escenas. "¡Déjame en paz, que este documental no es mío. El mío es el próximo!" exclama el futbolista. Y, aunque parece tan solo una broma, lo cierto es que, a falta de confirmación de oficial, hay rumores que afirman que 'Soy Georgina' tendrá una segunda temporada en la que su actual embarazo de mellizos sería el tema central y en la que la familia del portugués (totalmente ausente en esta entrega) tendría un mayor peso.

- 'Soy Georgina' en 7 frases: "Me gusta mezclar un chándal de 5 euros con mi bolsazo, mis joyas o mis súper sneakers"

- Lo que más nos ha gustado del documental de Georgina Rodríguez de Netflix, 'Soy Georgina'

Y eso no es todo. Como parte de la promoción, Netflix ha grabado además un nuevo episodio de 'La tarotista' en el que Natalia Ferviú le echa las cartas a Georgina Rodríguez para hacer "proyecciones" sobre su futuro. En este vídeo Gio confiesa que no se le da muy bien la tecnología, que está enganchada a las docuseries de crímenes, que la cocina se le resiste aunque le encanta comer ("paella, croquetas, salchichas con vino, albóndigas, bocadillos de chorizo..." enumera) o que su música preferida es la clásica, incluso para hacer abdominales. ¿El veredicto? Georgina Rodríguez es una chica suerte, y no solo porque lo diga la pitonisa.