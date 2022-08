Shia LaBeouf sugiere que Olivia Wilde miente: "Mi despido nunca ocurrió"

La actriz dijo que sustituyó al actor por Harry Styles en 'Don't Worry Darling' para proteger a Florence Pugh

Noelia Murillo

'Don't Worry Darling', el nuevo proyecto cinematográfico en el que Olivia Wilde figura como realizadora, está causando especial expectación en todo el mundo ante su inminente estreno en salas de cine. La cinta también llegará a España, donde se estrenará bajo el título de 'No te preocupes querida' y será protagonista de a sección 'Perlak' de la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. Por el momento se desconoce si su creadora acudirá al evento, pero ya se conocen algunos detalles del largometraje.

Esto ha sido posible gracias a los dos avances que la distribuidora ha ofrecido recientemente, en los que se pueden ver las primeras imágenes del espacio en el que se desarrolla este 'thriller', cuya historia gira en torno a un joven matrimonio en la década de los 50. Alice (Florence Pugh) es una joven ama de casa que vive felizmente casada con Jack (Harry Styles) y cuya vida pronto abandonará su quietud habitual porque empieza a desconfiar de los negocios de su esposo.

La cinta está dando mucho de qué hablar no solo porque es la segunda incursión de Olivi Wilde como directora, tras su debut con 'Súper empollonas' en 2019, sino también porque en ella aparece su actual pareja, Styles, y porque hubo un momento en el pasado en el que casi no llega a interpretar este papel. En su lugar, iba a ser Shia LaBeouf quien iba a figurar como el actor principal del largometraje. Sin embargo, la también protagonista de 'House' ha asegurado recientemente que prescindió de él para velar por la seguridad de su coprotagonista y por su energía combativa. Con ello, ha sugerido que no contó con él debido a sus recientes acusaciones de abusos físicos y psicológicos contra FKA Twigs.

En su defensa, el actor ha desmentido estas acusaciones y ha asegurado que fue él quien decidió abandonar el proyecto voluntariamente en agosto de 2020 debido a conflictos con otros miembros del reparto respecto a los tiempos de ensayo. "Estoy un poco confundido sobre la narrativa de que fui despedido. Tú y yo sabemos los motivos de mi salida. Dejé tu película porque tus actores y yo no podíamos encontrar tiempo para ensayar", ha comentado el también protagonista de 'Disturbia'.

Con ello, el actor ha acusado a la actriz de conspirar contra él y ofrecer una versión falsa para fomentar el 'clickbait' y promocionar así su película. "Estas noticias son 'clickbait' muy atractivo, ya que sigo siendo persona non grata y puede que continúe siéndolo el resto de mi vida", ha añadido en este escrito al que ha tenido acceso 'IndieWire', donde ha adjuntado diversas capturas de pantalla con las que busca justificar sus declaraciones. "Mi despido nunca ocurrió, Olivia [...] Pido humildemente, como persona con intención de hacer las cosas bien, que corrijas esa historia lo mejor que puedas. Espero que nada de esto te afecte negativamente, y que tu película sea exitosa de todas las formas que quieras que sea", ha rematado.