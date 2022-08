Llega la serie 'Abogada Hulka' (Disney +), una mezcla de comedia y acción con una superheroína diferente. Hablamos con Kat Coiro, la directora de un equipo lleno de mujeres.

Ester Aguado

Acabamos de asistir a una nueva e inspiradora vuelta de tuerca o lo que los americanos llamarían 'radical revolution on the show': la última serie de la factoría Marvel (fase 4 para las más frikis) nos trae a la versión femenina de Hulk, el mítico superhéroe verde. 'She-Hulk' (en España, 'Abogada Hulka') cuenta la historia de Jennifer Walters, una letrada especializada en defender a todo tipo de seres prodigiosos. Protagonizada por Tatiana Maslany -aunque la serie reúne, en sus 9 episodios, a un gran número de veteranos de Marvel, como Mark Ruffalo- y por Ginger Gonzaga y dirigida por Kat Coiro, 'She-Hulk' reúne a un equipo liderado por mujeres, entre las que destaca la guionista Jessica Gao y la productora ejecutiva de Marvel Victoria Alonso.

Hablamos con Coiro -que acaba de realizar el documental sobre JLo con su productora, deadseriousfilm.com- para que nos contara cómo se llevó a cabo este proyecto y cómo están cambiando las cosas en Hollywood...

Eres fan del Universo Marvel y de sus cómics ¿el trabajo de dirigir 'She-Hulk' llegó a ti o fuiste tú quien lo buscó?

En realidad, ya me había reunido con Marvel de forma general y, cuando me enteré de que estaban haciendo 'She-Hulk' nos pusimos en contacto. Recuerdo muy bien ser una niña pequeña y ver la portada de un cómic de 'She-Hulk' en medio de ese mar de cómics masculinos y no saber quién era, pero me llegó la idea de ser mayor, de tomar el control, las riendas. Recuerdo que compré ese cómic y cuando llegó esta serie fue la culminación de un verdadero sueño.

¿Cómo se aborda la adaptación a la pantalla de un cómic de Marvel tan innovador? ¿Cuál era el elemento más importante que queríais conservar de los cómics para la serie?

Siempre buscamos el equilibrio entre honrar la comedia que estaba en las páginas y que los actores estaban construyendo cada día, encajando el universo de Marvel visualmente y sin perder la estética del cine. No fue difícil, cuestión de técnica y de contar con un equipo excelente.

¿Es más difícil satisfacer a los fans o a ti misma?

Satisfacer a los fans, es algo en lo que pienso todo el tiempo. Lo que diferencia al MCU (Marvel Comic Universe) es eso, que es muy interactivo con los seguidores y les encanta escucharles. Como directora, siempre tienes que ponerte en la piel de todos los personajes y entender este universo, pero se trataba de satisfacer a los fans, al tiempo que creaba algo de lo que pudiera estar orgullosa. Al igual que las actrices, que la guionista, todas hemos impregnado nuestro trabajo y papeles con elementos de nuestro yo personal. Creo que hemos hecho una serie divertida, graciosa, ridícula y asombrosa que tiene algunos matices realmente profundos. Ha sido tan divertido traer la imagen de esa mujer enorme y poderosa que tanto me gustaba de niña a un público más amplio... es muy emocionante.

En la serie jugáis con diferentes géneros, como la comedia y la acción, ¿qué puede esperar el público de cada episodio de esta serie?

Oh, wow... eso me llevaría mucho tiempo responder porque cada episodio tiene un sabor distinto. La respuesta fácil es que es una comedia legal de media hora, que también tiene un gran alcance cinematográfico y elementos de drama, acción, suspense, y un poco voyeur, de una mirada detrás de la cortina en el día a día en la vida mundana de una superheroína.

Hay dos directoras, Annie y tú, una guionista, Jessica, y una protagonista femenina, Tatiana... ¿hay una atmósfera diferente en el plató cuando las mujeres lideran?

Bueno, nuestra productora en Marvel, Wendy Jacobson, fue la que lo organizó todo y nos trajo a bordo, y estaba muy interesada en la idea de tener tantas mujeres detrás de la cámara como fuera posible. Para todas las mujeres que han sido educadas para no tener que aguantar a un tipo que se te insinúa en el bar es una fantasía, así que tener la perspectiva de tantas mujeres como sea posible era parte de su visión y realmente valió la pena.

Y lo más difícil de hacer esta serie ha sido...

Honestamente, antes de que tuviéramos a Tatiana, pensar quién iba a ser capaz de interpretar este papel y encarnar estos dos lados, estas dicotomías de una sola persona. En cuanto la fichamos fue mucho trabajo, mucha preparación, pero no me pareció difícil. Equilibrar la diversión y la acción a la hora de dirigir las escenas sí que fue un reto. La acción requiere una preparación muy rígida y una comedia es lo contrario, donde quieres soltura y ser capaz de jugar un poco. Equilibrar todos los aspectos técnicos, toda la acción, todas las acrobacias, con la comedia, que tradicionalmente es sólo gente en una habitación hablando con cámaras apuntándoles... fue complicado.

Para ser una mujer que cuenta historias sobre mujeres, ¿necesitaste crear toda una productora?

Puse en marcha mi productora antes de haber hecho nada. Fue una de las primeras cosas que hice, me inspiré en una artista musical que me encantaba cuando era adolescente y que fue una de las primeras en fundar su propio sello discográfico, y cuando empecé a dirigir me dije que iba a tener mi propia productora, y así las películas y la carrera se han construido en torno a la productora. Eso te da una libertad increíble.

Eres una gran activista de la ecología, ¿eso se ha reflejado de alguna manera en la serie?

Por supuesto, durante muchos años intenté que las producciones fueran ecológicas y sostenibles, y descubrí que era una verdadera batalla, debido a los presupuestos y a toda la gente involucrada, así que lo que empecé a hacer fue retirar el plástico de un solo uso de las pantallas. Lo hice en mi película 'Marry Me' ('Cásate conmigo', protagonizada por Jennifer Lopez) y lo hice en 'She -Hulk' bastante. Ahora bien, eso no significa que sea perfecto, hay algunos plásticos de un solo uso, pero cada vez que podía cambiarlo y no afectaba a la historia, lo hacía... De hecho, estoy creando un proyecto llamado "Luces, Cámara, Plástico", en el que los platós pueden eliminar el plástico de un solo uso de sus grabaciones y hacerlo de forma concertada y organizada junto con los estudios y con los jefes de departamento, y encuentro que realmente hace feliz a la gente. Vivimos en este mundo en el que parece tan difícil hacer cambios... y este es un pequeño cambio que todos los creadores pueden hacer.

En 'She-Hulk', romper la 4ª pared es un elemento clave en la serie, ¿cómo se consigue de una manera única para sus personajes?

Me gustaría decir que ya lo hacía mucho antes de 'Deadpool' o 'Fleabag' (risas). Bueno, se trataba de encontrar el equilibrio, ya sabes, para que la ruptura de la cuarta pared conecte con el público y nos atraiga, pero no tanto como para que no conectemos con su historia en el mundo que hemos construido.

¿Por qué Tatiana Maslany era tan adecuada para este papel? ¿Qué aporta Tatiana al personaje que sea único?

No hay nadie más, no hubo dudas: Es una manera diferente de caminar por el mundo y por lo que requiere un matiz de la actuación que realmente sólo Tatiana podría dar. Además, tiene una química increíble con todo el mundo, y eso se debe a que escucha y se compromete, y como dijo Jessica, aborda las cosas a un nivel macrointelectual, pero también es capaz de abordarlas a un nivel microemocional, lo que es muy raro en una actriz.