5 series que te engancharán si te apasiona la moda

No están todos los que son, pero sí son todos los que están: apunta bien estos títulos porque (placer culpable o no) son imprescindibles para disfrutar de un buen maratón de moda.

¿Puede la ficción ser, además de un escaparate de las corrientes de moda, un generador de tendencias? La experiencia nos dice que sí, ya que algunas de las películas y series que vemos son capaces tanto de inspirar looks a pie de calle y en el 'feed' de Instagram como de definir las compras para nuestros propios armarios. Y, si este mundillo de apasiona, estos son algunos de los títulos que tienes que ver sí o sí. ¡Pura moda!

‘The bold type’ (Netflix)

Si te gustó ‘El diablo viste de Prada’, adorarás esta serie que te muestra desde la perspectiva ‘millennial’ de sus tres protagonistas cómo se crea una revista de moda femenina, desde dentro y sin caer en clichés (como el de la jefa malvada). Producciones con modelos, reportajes de investigación, viajes a las Fashion Weeks internacionales, contratiempos en las redes sociales o crisis de reputación son algunas de las situaciones a las que se enfrentan en el trabajo Jane, Sutton y Kat, mientras en el ámbito personal lidian con un intenso día a día de amistad, amor y familia. Eso sí: la quinta y última temporada en la que nos despediremos de las chicas de Scarlet está todavía pendiente de estreno.

‘Sexo en Nueva York’ y ‘And just like that’ (HBO Max)

A lo largo de las 6 temporadas de ‘Sexo en Nueva York’, Carrie Bradshaw se alzó como uno de los grandes iconos de moda de los 2000. Y su reciente retorno en ‘And just like that’ ha dejado claro que, 20 años después, el personaje encarnado por Sarah Jessica Parker continúa siendo la columnista más ‘cool’ de la Gran Manzana. La perspectiva del tiempo no solo nos permite observar cómo ha evolucionado su estilo (divertido, elegantísimo y único) o qué accesorios ha conservado desde entonces en su vestidor, sino también cómo ha madurado su personalidad. ¡Imprescindibles!

‘Emily en Paris’ (Netflix)

Esta producción comparte creador (Darren Star) y estilista (Patricia Field) con ‘Sexo en Nueva York’, de ahí que antes de su estreno las expectativas fueran máximas entre las amantes de la moda. Y las dos primeras temporadas no ha decepcionado porque, si algo ha conseguido engancharnos es el increíble guardarropa de su reparto, con looks definidos y bien diferenciados. Emily es, sin duda, la más arriesgada en cuestiones de moda y no teme las mezclas de colores, texturas y estampados; Camille, mucho más comedida, representa el estereotipo de chica parisina que tanto nos inspira (oh la la); y Sylvie, según los fans, la que mejor viste de la serie. Puro chic francés.

'Halston' (Netflix)

Justo cuando el genio habría cumplido 89 años, Netflix estrenó esta producción que sigue los pasos del diseñador Roy Halston Frowick, ese maestro del corte y diseñador brillante y excéntrico cuyas creaciones brillaron en los vestidores de algunas de las mujeres más glamourosas en los años 60 y 70, entre ellas, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Lauren Bacall o su gran amiga, Liza Minnelli. Su éxito fue tal que la plataforma de 'streaming' consolidó su alianza con la firma de moda Halston lanzando su primera colección cápsula de lujo inspirada en los míticos modelos que aparecen la serie.

‘Gossip Girl’ (HBO Max)

Uniformes escolares tuneados, accesorios de lujo y un amplio repertorio de vestidos de fiesta fueron algunos de los ingredientes ‘fashion’ que hicieron de esta historia un auténtico fenómeno en el 2007 y alzaron a sus protagonistas (especialmente a Blair Waldorf y Serena van der Woodsen) como las adolescentes más populares de la élite de Manhattan. Y ojo a su ‘reboot’, que ha contado con el mismo director de vestuario que la original para retratar el espíritu de la generación Z (más transgresor, andrógino y con aspiraciones marcadas por las tendencias de Instagram) tal como lo hizo con los anteriores ‘millennials’. El debate de si ha conseguido (o no) superar la secuela a la original se lo dejamos a las redes.