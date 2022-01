Estos son los títulos que nos proponen HBO Max, Movistar +, Amazon Prime Video y Netflix para arrancar el nuevo año pegados a la pantalla.

SILVIA VÁZQUEZ

Se avecina otro buen año para los seriéfilos. La llegada del 2022 trae consigo novedades muy interesantes (y, algunas, esperadísimas) a los catálogos de las plataformas de 'streaming'. Descubre, a continuación, algunas de las más esperadas.

'Euphoria', 2ª temporada - 10 de enero en HBO Max

La espera ha sido larga, pero parece que habrá merecido la pena. Fue en 2019 cuando conocimos a Rue, una adolescente adicta al alcohol y las drogas interpretada por una magnífica Zendaya que se llevó el Emmy en aquella primera entrega. Con un estética millennial y futurista, la ficción (que ha recibido críticas por contar con escenas bastante explícitas de sexo y violencia) nos trae 8 nuevos capítulos en los que explora la cara más oscura de un grupo de chavales en edad de instituto.

Más en HBO Max: otras de las series que llegan a la plataforma en enero son 'Superman y Lois', 'Call me Kat', 'El pacificador', 'Shameless' o 'Verano Azul'.

'Todos mienten' - 28 de enero en Movistar +

Este 'thriller' de 6 episodios dirigido por Pau Freixas parte de un doble conflicto: la difusión de un vídeo sexual entre una profesora y un alumno y la aparición de un cadáver en la tranquila localidad de Belmonte. Protagonizada por Miren Ibarguren, la producción cuenta además con la participación de Amaia Salamanca, Juan Diego Botto, Irene Arcos o Ernesto Alterio.

Más en Movistar +: este mes, además, podremos ver lo nuevo de 'Billions' y la tercera y última temporada de 'El descubrimiento de las brujas'.

'This is us', 5ª temporada - 27 de enero en Amazon Prime Video

Sus fans aseguran que es como la vida misma, de ahí el éxito de esta serie que entrelaza numerosas historias de formas curiosas e inesperadas. En España hemos tenido que esperar dos años para ver esta temporada, pero en Estados Unidos van un poco más adelantados y están a punto de estrenar la sexta y última entrega que pondrá el broche de oro a la historia de los Pearsons.

Más en Amazon Prime Video: también se estrena 'As we see it', una comedia dramática sobre el día a día de tres compañeros de piso con trastornos del espectro autista.

'Feria: la luz más oscura' - 28 de enero en Netflix

Eva y Sofía son dos hermanas que deben enfrentarse al hecho de que sus padres son asesinos y, antes de desaparecer por completo, han dejado 23 cadáveres a su paso. ¿Es posible que conocieran tan poco a sus padres o hay algún motivo para que estuvieran implicados en este suceso? Ubicada en Feria, un pequeño pueblo blanco de la sierra andaluza en los años 90, esta serie promete giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla.

Más en Netflix: otros títulos que han generado mucha expectación son 'Rebelde', 'La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana', 'La periodista', 'El marginal' o 'After Life'.

