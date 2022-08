Selena Gomez, muy cerca de protagonizar el remake de 'Armas de mujer'

Dirigida por Mike Nichols, la cinta de 1988 está protagonizada por Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Joan Cusack

Noelia Murillo

Hay películas que, independientemente de los premios que hayan recogido (si es que han logrado llevarse alguno) siempre quedarán en el recuerdo de muchos que encontraron en ella una conexión especial. Es el caso de 'Armas de mujer', la película protagonizada por Melanie Griffith, que hizo de la comedia un género digno de Oscar, aunque tras seis nominaciones solo logró conseguir uno, el de Mejor canción, por 'Let the River Run'. Debido a la versatilidad de sus personajes, con personalidades muy diferentes entre sí y un claro enlace entre ellas, la película ha logrado aguantar bien el paso de los años, aunque lo de las permanentes y la laca sea cosa del pasado.

Además de la también protagonista de 'Doble cuerpo', en su reparto figuran actores como Harrison Ford, Sigourney Weaver, Alec Baldwin o Joan Cusack, motivo suficiente para determinar que se trata de un clásico del cine. Puede que esta haya sido, también, la razón por la que una actriz de éxito como Selena Gomez esté a un paso de cerrar un acuerdo con el estudio 20th Century Fox, según ha adelantado Deadline. Este medio también ha adelantado que sería Iliana Peña ('Crazy Ex-Girlfriend', 'Diario de una futura presidenta') quien se pondría al mando de esta nueva producción.

Por el momento no se conocen más detalles sobre este remake, a excepción de que la película original, ya de por sí, es insuperable. 'Armas de mujer' recaudó en su momento alrededor de 100 millones de dólares en las salas del cine y, aunque no logró llevarse más premios de la Academia de Cine, tanto la crítica como el público la dejaron en muy buena posición. No obstante, tras su estreno, fue Sandra Bullock quien a principios de los años 90 le quiso dar una continuación en forma de serie, pero esta se quedó reducida en una única temporada, formada por 12 episodios.

-Selena Gomez se atreve con un vestido metalizado y varios 'cut-out'

-La mejor invitada de la boda de Britney es Selena Gomez, ¡con un traje de Zara!

Conviene recordar que esta noticia se ha dado a conocer días después del 30 cumpleaños de Selena Gomez, quien ha recibido un aluvión de mensajes de cariño por parte de sus fans y seguidores a través de las redes sociales. Ha sido a través de TikTok donde la actriz ha querido agradecer a todos ellos estas felicitaciones con un emotivo vídeo. "He podido ver algunos de sus mensajes. No leo muchos comentarios, pero los pocos que leí fueron muy, muy dulces y solo quiero que sepan que no lo doy por sentado", ha comentado al principio de este, visiblemente emocionada.

"Solo quería darles las gracias a todos desde el fondo de mi corazón por estar en mi vida, por crecer conmigo, por aguantarme", ha añadido, asegurando que se siente muy feliz por haber alcanzado las tres décadas de vida y agradeciendo a todos aquellos que no solo le han apoyado a lo largo de su carrera profesional, sino que también lo hacen actualmente en los diferentes proyectos que lidera. Uno de ellos es su marca de cosméticos Rare Beauty y, el otro, Wondermind, una compañía psicológica que tiene como objetivo visibilizar y hablar sin prejuicios sobre los problemas y trastornos de salud mental.