Recién salido de los astilleros T. Mariotti en Génova (Italia), el Seabourn Venture es el primero de los dos barcos de expedición de ultra lujo especialmente diseñados para Seabourn. La ceremonia de bautizo está prevista para el 7 de noviembre, en un viaje de 18 días a los fiordos Chilenos y la Antártida, que navegará desde SanAntonio (Santiago, Chile) a Buenos Aires (Argentina).

El próximo 21 de agosto el imponente barco zarpará desde Reykjavik, desde donde realizará diversas escalas recorriendo Islandia y Groenlandia hasta el 4 de septiembre, con días de navegación de una belleza indescriptible. En este sentido, el Seabourn Venture quiere rendir homenaje a los diferentes destinos remotos visitados por la exitosa rama de expedición de la marca y los programas de excursiones Ventures by Seabourn.

Entre noviembre y febrero, el nuevo barco de ultra-lujo de la naviera Seabourn -perteneciente a Carnival Corporation- navegará a la Antártida y en marzo y abril de 2023 se dirigirá a Brasil y al Amazonas, siguiendo con la oferta de viajes de expedición en la que los pasajeros podrán navegar en zodiacs a lo largo del río Amazonas y visitar lugares históricos y pueblos indígenas.

En plena ebullición del segmento del crucero de lujo, Seabourn da un paso más y sigue apostando por el ultra lujo fusionado con la expedición, combinación que cada vez más llama la atención de huéspedes tremendamente exigentes en materia gastronómica y de atención a bordo, pero para los cuales la aventura y la naturaleza más virgen suponen la motivación definitiva, que preparan con esmero durante los meses previos a la salida.

Una madrina de lujo

La alpinista de Estados Unidos, Alison Levine, es la madrina de este nuevo y innovador barco. Una deportista de élite que ha liderazgo escaladas en los picos más altos de cada continente siendo la capitana del equipo de la primera Expedición al Everest de Mujeres estadounidenses en 2002. Oradora motivacional y consultora de liderazgo, es autora del libro 'On the Edge: The Art of High Impact'.

Con un diseño nuevo y completamente innovador, la construcción ha venido de la mano del astillero italiano T. Mariotti. Se trata, además, de clase de hielo PC6 -la máxima categoría para la clase polar en buques de cruceros- certificada para navegar por aguas polares.

Un barco con submarinos

El barco cuenta con 132 suites con terraza frente al mar y la apasionante incorporación de dos submarinos de última generación y transportados a bordo, con el fin de proporcionar al pasajero una experiencia inolvidable. Además, Seaburn lleva en su interior todo tipo de kayacs dobles, bicicletas de montaña y eléctricas, así como 24 zodiacs destinadas a ofrecer a los pasajeros una experiencia totalmente inmersiva en destino. Las actividades de expedición están dirigidas por un equipo de 26 expertos, entre los que se encuentran científicos, académicos o naturalistas, y el huésped podrá disfrutar de charlas a bordo y de experiencias únicas en parajes donde solo se puede acceder por vía marítima.

En definitiva, se trata de un barco íntimo, pequeño, pero apto para todo tipo de travesías, donde la tecnología avanzada juega un papel muy relevante junto al sofisticado confort, que cuenta con un Spa&Wellness dirigido por Andrew Weill, famoso médico naturista estadounidense, cuyos tratamientos y charlas nutricionistas han cautivado a millones de personas. Todo ello avalado por un compromiso medioambiental y conciencia de sostenibilidad, para lo que han estado trabajando intensamente en todo tipo de detalles para ser un buque de lujo de expedición environmentally friendly.

La compañía de cruceros más grande del mundo

Seabourn pertenece a Carnival Corporation cuya cartera de marcas globales de líneas de cruceros de la compañía incluye: Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, P&O Cruises (Australia), Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises (Reino Unido) y Cunard. Juntas, estas marcas componen la compañía de cruceros más grande del mundo con una flota de 92 barcos que visitan más de 700 puertos alrededor del mundo en operaciones normales y un total de 223,000 camas. Está previsto que se entreguen un total de ocho nuevos barcos a las marcas de Carnival Corporation hasta 2025.