En esta tercera entrega de la saga, la protagonista será madre y tendrá 40 años

Noelia Murillo

Hay películas que, contra todo pronóstico, se acaban convirtiendo en títulos de culto, de esos que por mucho que pasen los años no se reflejan en ellas. Quizá en el vestuario que llevan sus personajes, eso sí, pero su mensaje permanece intacto y perdura en el tiempo, demuestra ser atemporal y sincero.

Es el caso de 'Una rubia muy legal', que ya por su título indicaría que se trata de una película más de adolescentes que presenta a una protagonista rubia, tal y como indica su título. Sin embargo, al igual que hizo en su momento 'Clueless' (1995), esta cinta dirigida por Robert Luketic (que tiene en su haber comedias como 'Killers', 'La cruda realidad' o 'La madre del novio') esta cinta llegó a todos los públicos y demostró ser algo más que una película de corte femenino.

También lo era feminista cuando aún no era un término que se mencionaba a diario, puesto que su protagonista, Elle Woods (Reese Witherspoon), a pesar de ser popular y preciosa, consigue demostrar que es mucho más que eso y la injusticia de ser juzgada por su físico. La película tuvo una gran recibida por parte del público y de la prensa ya que, incluso Roger Ebert, uno de los críticos más reconocidos y duros de la industria, llegó a reconocer que le gustó mucho.

Si bien es cierto que no tardamos demasiado en conocer su secuela, 'Una rubia muy legal 2', que se estrenó en 2003, ya no se supo nada de una tercera entrega hasta ahora. Pamela Abdy, ejecutiva de la productora MGM, quien confirmó hace un tiempo que iba a haber una tercera parte de la historia de Elle Woods, ha confirmado en una entrevista con The Hollywood Reporter que ya queda poco para volver a ver a Reese Witherspoon encarnar su legendario papel.

"[La película] está en marcha. Mindy Kaling y Dan [Goor] la están escribiendo ahora para que Reese [Witherspoon] la protagonice. Además, Reese y Lauren Neustadter la están produciendo junto a Marc Platt. La estamos desarrollando todos juntos. ¿Cómo es Elle Woods a los 40 años? Es una madre con una carrera floreciente. Estamos deseando ver el guion en algún momento del primer trimestre [de 2022]", ha comentado.

Si bien es cierto que se conoce que será la también protagonista de Alma Salvaje la encargada de devolver a Elle Woods a la gran pantalla (algo que se agradece, porque no son pocas las producciones que cambian de personaje principal), por el momento se desconoce si va a ocurrir lo mismo con Luke Wilson. El actor interpreta a Emmet, pareja de Reese en la cinta. Además, la productora tampoco ha revelado si volverá a aparecer en esta tercera entrega Jennifer Coolidge en el papel de Paulette Bonafonte, que gracias a The White Lotus ha vuelto a salir a la palestra.