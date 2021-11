Su sensibilidad y compromiso con el feminismo, la accesibilidad y la inclusión social han sido las cualidades destacadas por el jurado para ser merecedora de este galardón.

Julia García

"Madre mía, ¡este año me da un infarto! En shock", reaccionaba Rozalén en sus redes sociales tras el anuncio por parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de su reconocimiento como Premio Nacional de Músicas Actuales en 2021.

Se trata de un galardón otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte que está dotado con 30.000 euros y que en ediciones anteriores ha recaído en artistas como Luz Casal, Joan Manuel Serrat o Kiko Veneno, entre otros.

Tal y como ha destacado el jurado, los principales motivos por los que han seleccionado a María Rozalén para este honor son por "su sensibilidad y compromiso con el feminismo, la accesibilidad y la inclusión social" además de por la "calidad artística de su trabajo como compositora e intérprete" y haber sido capaz de "reactualizar la tradición de la canción de autor ampliando su estética y registros musicales hacia el pop rock".

A sus 35 años, Rozalén puede presumir de contar ya con un amplio palmarés a sus espaldas entre los que destaca un Premio Goya este mismo año a Mejor canción original por 'Que no, que no' de la banda sonora original de la película 'La boda de Rosa', tres nominaciones a los Latin Grammy y la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha.

Artista comprometida

Además de su faceta musical que comenzó desde bien pequeña como instrumentista de bandurria y guitarra, tal y como han destacado desde Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música es su compromiso con la inclusión uno de sus aspectos más reconocidos de Rozalén ya que en todas sus actuaciones en directo está junto a ella Beatriz Romero, encargada de traducir sus letras a la lengua de signos, así como su activismo con diferentes causas sociales como el racismo, el feminismo o la homofobia.

"Todos esos temas me preocupan bastante y tienen que ver con lo mismo, con la superioridad de algunos. No soporto que alguien se piense más que los demás, por lo que sea, raza, género, situación económica... Eso es lo que lo resume todo: cuando un ser vivo piensa que puede machacar al otro porque sí, me saca de quicio, no lo comprendo", nos contaba en una entrevista a Woman hace unos meses.