Rosalía: ¿Quiénes son los artistas y diseñadores que citan las canciones de 'Motomami'?

Las letras del nuevo álbum de Rosalía están repletas de referencias culturales: desde maestros de la música barroca, a genios de la salsa, fenómenos emergentes del rap, diseñadores de moda consagrados, subculturas, las prendas fetiche de las influencers de Los Ángeles... Una auténtica enciclopedia.

Clara Hernández

Las letras de 'Motomami', el nuevo álbum de Rosalía, han inspirado tanto curiosidad y devoción, como polémica e, incluso, burlas. Mientras las rimas de canciones como 'Chicken teriyaki' o 'Hentai' han sido tachadas de 'naive' y simplonas ("es como si el que hace las canciones para el Cantajuegos hubiera llegado borracho", dice un tuit muy aplaudido en las redes), otros aseguran que cumplen a la perfección lo que siempre ha dicho la cantante: que sus canciones son un fiel reflejo de su vida de los últimos dos años, una existencia ajetreada y borracha de nuevas tendencias, música (de todas las latitudes) y nuevas experiencias. También, de soledad (el confinamiento y su carrera la obligaron a permanecer alejada de su familia).

Todo ello se especifica, con nombres y apellidos, en sus canciones, una auténtica enciclopedia de músicos, diseñadores de moda, cineastas y subculturas que componen el universo cultural y creativo de la de Sant Esteve Sesrovires. Y que nos invitan a disfrutar con genios del barroco, fenómenos emergentes urbanos o pioneros de la salsa.

Estos son los artistas, creadores y tendencias a los que Rosalía se refiere en sus canciones, por orden alfabético:

1. ALBINONI

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' (dice: "Uzi y Albinoni").

La música que desmelena a Rosalía no tiene un lenguaje ni un ritmo único. En el tema 'La combi de Versace', en la que se prepara por la noche, lista "pa'l derroche", tiene hueco el rap de última generación y, también, Tomaso Albinoni, el reconocido compositor italiano del barroco, célebre por su Adagio en sol menor.

2. CARACOL

Dónde aparece: En la canción 'Bulerías' (dice: "Como canta Caracol")

La artista barcelonesa reivindica al cantaor Manolo Caracol, uno de los grandes exponentes del flamenco de la primera mitad del siglo XX e intérprete de 'La niña de fuego'.

3. DAPPER DAN

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' ( "Me creo Dapper Dan").

Una alusión al diseñador de moda de Harlem, cuya famosa tienda operó en los años 80 y se le considera el creador del lujo urbano y la pasión por la logomanía. Se le atribuye el haber introducido la alta costura en el mundo del hip hop, llevando los barrios marginados los logos de las grandes firmas.

4. DIOR

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' (dice: "Desfilamos Dior Custom en el colmadón").

Lujo y barrio, una de las combinaciones recurrentes de Rosalía. Como dice su verso, nada como brillar de Dior Custom en el colmadón, que viene a ser un bar popular, por lo general abarrotado.

5. LA FANIA

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' ("Hace party con La Fania").

Se refiere a La Fania All-Stars, la formación de música caribeña fundada en 1968 en Nueva York por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, y que para muchos es el grupo que puso la música latina, especialmente la salsa, en el mundo, apoyando su difusión. En sus filas estuvieron desde Cecilia Cruz a Willie Colón (también en este listado), Rubén Blades, Mongo Santamaría, etc.

6. FENDI

Dónde aparece: En la canción 'Candy' (dice: "Vestida con F de Fendi").

Otra de las marcas italianas que viste el nuevo universo de lujo urbano de Rosalía y a muchas de sus nuevas amigas, como la familia Kardashian (de hecho, Kim Kardashian ha firmado con la casa italiana una colaboración).

7. FLUX AEON

Dónde aparece: En la canción 'ABCDEFG' ("F de Flux Aeon").

Aeon Flux es el título de una película de ciencia ficción dirigida en 2005 por la cineasta mitad japonesa, mitad estadounidense Karyn Kusama. En ella, una Charlize Theron morena reparte miradas poderosas y perdonavidas mientras se comunica telepáticamente con su organización rebelde y clandestina.

8. FRANK OCEAN

Dónde aparece: En la canción 'Saoko' (dice: "Frank me dice que abra el mundo como una nuez").

Aunque solo habla de "Frank", aquí Rosalía se refiere al músico Frank Ocean, con quien la cantante compartió estudio y quien le dijo esa frase, según reveló la artista en una entrevista.

9. GUCCI

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' ("Con la tanga Gucci...").

La firma Gucci también se ha aproximado al universo creativo urbano, especialmente al del trap, y viceversa. Su audacia la ha llevado a buscar la integración de sus propuestas de lujo en el imaginario millenial y Z, con belleza retrofuturista. De sus creaciones, Rosalía cita una de sus prendas míticas: un tanga adornado con joyería que provocó en los años 90 una auténtica revolución.

10. HARAKA

Dónde aparece: En la canción 'Bizcochito' (dice: "Si Haraka me tira la buena").

Aunque es una expresión que se utiliza en República Dominicana para decir que estoy "contento", su punto de partida fue el artista urbano Haraca Kiko.

11. KIM KARDASHIAN

Dónde aparece: En la canción 'Saoko' ("Kim K cuando está blonde").

Pocas dudas quedan de que Kim K es Kim Kardashian, nueva amiga y fan de Rosalía e icono actual, donde los haya. Y aún mejor de rubia, para la cantante barcelonesa.

12. LIL' KIM

Dónde aparece: En la canción 'Bulerías' ("que dios bendiga a (...) Lil' Kim").

Lil' Kim es una de las raperas más importantes de todos los tiempos. Veintiséis años después de la publicación de su primer álbum, 'Hard Core', este sigue siendo clave para el rap comercial. En él, Lil bebió de referencias como Janet Jackson, Madonna, Donna Summer o Big Daddy Kane con el fin de crear un universo diferente. De sus letras decían que hablaba de cosas que "ni hombres ni mujeres estaban preparados para escuchar", por sus contenidos abiertamente sexuales.

13. MARGIELA

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' (Dice: "Vestida de 'colabo', Margiela Colabo").

Aunque es Versace la firma que viste en mayor medida 'Motomami' —ya sea en versión chándal o con 'combis', es decir, conjuntos de dos piezas estampadas a juego—, también Maison Margiela, con su pasión por la transformación y el reciclaje, sobre todo en cuestión de deportivas, se cuela en un verso gracias a sus colaboraciones, que en los últimos años la han llevado a trabajar con Reebok, Salomon, H&M o el rapero Tommy Cash.

14. MERCÉ

Dónde aparece: En la canción 'Bulerías' (dice: "Que Dios bendiga a Pastor y Mercé").

El jerezano José Mercé es considerado uno de los grandes baluartes de la canción y salvaguarda del flamenco puro. Por cierto, en 2019 insinuó que aunque Rosalía era muy guapa y cantaba muy bien, lo que hacía no era flamenco. "Llamemos a las cosas por su nombre, por no todo vale ni cualquier cosita que suena es flamenco", defendió.

15. M.I.A

Dónde aparece: En la canción 'Bulerías' (dice: "Que Dios bendiga a (...) M.I.A").

Cantante, diva rebelde y productora británica de ascendencia tamil, M.I.A comparte con el universo de Rosalía su amor por la fusión, la electrónica y la música alternativa con un regusto folklórico. Logró reconocimiento internacional en la primera década de 2000.

16. MIKE DEAN

Dónde aparece: En la canción 'Chicken teriyaki' (dice: "Chulo como Mike Dean").

Mike Dean es un conocido productor de hip hop texano. Ha trabajo para los grandes como Kanye West, Drake, The Weeknd, Desiigner, Selena Gomez, Jay z... Se hizo muy conocido por ser pionero del sonido 'dirty south' ('sur sucio'), que viene a ser el rap sureño y alternativo.

17. MOSCHINO

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' (dice "Bizcocho de Moschino").

El espíritu extravagante e irredento de Moschino encaja bien con los postulados urbanos. Además, la firma tiene modelos que hacen referencia a pasteles, de aspecto comestible (por lo de 'bizcocho' de la canción).

18. PASTOR

Dónde aparece: En la canción 'Bulerías' (dice: "Que Dios bendiga a Pastor").

Otra de las referencias de Rosalía es el cantaor gitano Ángel Pastor (Cádiz, 1976) que se dio a conocer a los 18 años en la Peña la Perla de Cádiz y ha compartido escenarios con India Martínez o Capullo de Jerez.

19. PLAN B

Dónde aparece: En la canción 'Candy' (dice: "Bailando Plan B, la de 'Candy').

'Candy', el título uno de los temas más exitoso de Plan B, titula el single de amor y desamor de Rosalía. El dueto puertorriqueño de reggaeton ya se ha separado, pero ha dejado para los anales reggaetoneros muchos temas que son pura 'party'.

20. SEX SIREN

Dónde aparece: En la canción 'Saoko' (dice: "Como Sex Siren yo me transformo")

Una categoría de la comunidad 'ballroom' que nació en Harlem en los 60 para celebrar la diversidad y la comunidad LGTBi+ frente a los WASP (blancos, heterosexuales....), y que integraba, entre otros, a negros y latinos. Los sex sirens (o sirenas sexuales) animaban a explorar ese lado sensual que la sociedad enseñaba a esconder. Proclamaban la conexión con la sexualidad interior y el orgullo de ser uno mismo, sin escondites.

21. SPIKE...

Dónde aparece: En la canción 'Hentai' ("Hazme un tape modo Spike").

No, no se refiere al cineasta Spike Lee como habían sugerido algunos, sino a Spike Jonze, el director de películas como 'Her', nominada en cinco categorías en la 86 edición de los Premios Oscar. Al parecer, Rosalía se dedicó a devorar sus películas mientras estaba encerrada en casa por la pandemia.

22. TEGO

Dónde aparece: En la canción 'Bulerías' (dice: "Que Dios bendiga a (...) Tego").

Se refiere al rapero, productor y compositor puertorriqueño Tego Calderón, para muchos uno de los pilares esenciales del reggaeton. Entre sus éxitos figuran temas como 'Pa’que retozen' o 'Jangueo', una auténtica invitación al baile. Rosalía siempre le ha expresado su admiración y su deseo de hacer con él una colaboración.

23. UZI

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' ("Uzi y Albinoni").

Se refiere al rapero estadounidense Lil Uzi Vert. Hace aproximadamente un lustro y antes de conquistarnos con sus rimas rápidas y temas con 'hondura' como 'XO Tour Llif3' o su colaboración con Migos, 'Bad and boujee', todos los medios especializados del género coincidieron en señalarlo como el nuevo fenómeno del hip hop.

24. VALENTINO

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace' ("Las tennis Valentino")

La firma de alta costura no solo ha vestido a grandes artistas de la escena como Beyoncé y es el sueño de otras tantas estrellas; además, sus deportivas tipo tennis, adornadas con pedrería y bandas metálicas, fueron un hito.

25. VERSACE

Dónde aparece: En la canción 'La combi de Versace', varias veces (por ejemplo, en "Medusa arriba y abajo", haciendo alusión al logo de la marca; "flores para Gianni", un homenaje a su diseñador; "Donatella friendzy" o a través de "Carla Bruni", una de las grandes modelos de la marca) y en la canción 'Bulerías' ("Con chándal de Versace").

No es extraño que Versace, la firma del lujo barroco y del exceso que siempre ha mantenido una fuerte vinculación con el mundo del hip hop (entre sus fans figuran estrellas del rap como Lil Kim o Puff Daddy) sea la referencia de moda más citada en 'Motomami' por Rosalía, devota de un estilo valiente y urbano.

26. VIVIENNE WESTWOOD

Dónde aparece: En la canción 'Saoko' (dice: "Cuando pone perla en el collar de Vivienne").

También la diseñadora británica tiene su renglón en 'Motomami'. El collar de perlas que menciona Rosalía seguramente es aquel de perlas veganas y con gran broche central que en 2021 (fecha de composición del disco 'Motomami') se hizo viral en TikTok. Entonces se convirtió en la joya más deseada de generación Z, especialmente después de que lo lucieran Dua Lipa, Bella Hadid, Rihanna o Janelle Monae.

27. WILLIE COLÓN

Dónde aparece: En la canción 'ABCDEFG' ("W de Willie Colon").

Cantante y compositor estadounidense de origen puertorriqueño, maestro del trombón, del jazz afrocubano y de la fusión de sonidos caribeños es una de las voces más relevantes de los años 60 en su género. Muchos le consideran el arquitecto de la música urbana. Trabajó con el sello de La Fania (All-Stars), también presente en este artículo.