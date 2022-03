'Hentai', el género de anime japonés de alto voltaje sexual, nos trae a la Rosalía más mágica e intimista.

Clara Hernández

La letra del nuevo tema de Rosalía, 'Hentai' (ese término que alude a un género de pornografía de anime japonés) ya había levantado interés y polémica cuando se dio a conocer, hace unos días, por frases como "Te quiero 'ride', como a mi 'bike'", "hazme un 'tape', modo Spike", "Yo la batí hasta que se montó; segundo es chingarte, lo primero es Dios".

Este miércoles, 16 de marzo, la diva catalana ha desvelado, finalmente, el que es uno de sus últimos singles antes de que se publique su nuevo álbum, 'Motomami', que saldrá a la venta el 18 de este mismo mes.

"So good, so good", repite Rosalía con un tema que comienza con el tono de una balada sensual y adormilada, mística y clásica, marcada por el ritmo del piano.

Un fogonazo de percusión de apenas unos segundos de duración, que se corta en seco, y vuelve a sonar a mitad del tema sacude la calma, subrayando los agudos orgásmicos de Rosalía (cuando balbucea eso de "So good" y "Enamorá′ de tu pistola roja amapola", llega al éxtasis), antes de recobrar un descanso pegajoso y soleado, las ganas de siesta.

Sí, hay sexo explícito y encendido ("Ya te quiero hacer hentai, mmm, hentai", canta Rosalía, que aparece en el videoclip guapísima, con maquillaje natural, mejillas y labios sonrosados, la melena suelta en una trenza y looks desvestidos y relajados en colores claros). Y también hay una solemnidad romántica y elevada en cada acorde mientras la cantante se recuesta sobre la hierba o un colchón, y se roza con una mano enguantada una oreja.

- Rosalía y el look que llevarías al 'prom dance' de 'Euphoria'.

- Rosalía hace arte hasta con comida: llega 'Chicken Teriyaki'

Un campo de hierba, un estadio de arena o un amplio edredón, (¿tal vez el increíble traje-edredón de Marc Jacobs que Rosalía lució hace unos días en EE UU era un guiño a 'Hentai'?), así como un caballo y un toro mecánico son los elementos con los que la cantante convierte los tres minutos de duración del videoclip correspondiente en una senda que nos ilustra en un nuevo lenguaje del amor, que aquí se expresa con términos hambrientos y directos, soeces; una intensidad lenta y una delicadeza clásica.

La polémica también ha estado presente. Además de observaciones sobre la letra, para algunas simplona y 'naive', hay quien ha encontrado en la frase "Siempre me pone por delante de esas putas" un gesto machista e inesperado en la artista. Confiamos en que pronto nos explique la letra como ya hizo con Saoko, el tema donde nos sorprendió con jazz reggaetonero.

Esto dice la letra de 'Hentai':

Pa', pero mírate

No pienses más,

na' que pensar

Tan rico no puede ser

De cuero na', pero estoy encuerá' (Ah-ah)

Te quiero ride como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Yo la batí hasta que se montó

Segundo es chingarte, lo primero e' Dios [Refrán]

So, so, so, so, so, so good, good, good

So, so, so good, so, so, so good

So, so, so good So good, mmm, so good

Enamorá' de tu pistola roja amapola

Crash, esa ola casi me controla

Enamorá' de tu pistola roja amapola

Crash, esa ola casi me controla

Te quiero ride como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Caro, como quе tiene un diamante еn la punta

Siempre me pone por delante de esa' puta'

So, so, so, so, so, so good, good, good

So, so, so good, so, so, so good

So, so, so good So good, mmm

Bebé, te quiero comer ya, ya

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Mmm, hentai

