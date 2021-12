Rosalía presenta nueva música... ¡en el videojuego 'Grand Theft Auto'!

La cantante se pone al frente de una radio en la que sonará mucha música latina (y un tema exclusivo de Bad Gyal).

GALA FERNÁNDEZ

Si eres fan de Rosalía, ve encendiendo tu consola porque este miércoles 15 de diciembre podrás escucharla, ¡pero solo jugando al 'Grand Theft Auto'!

En línea con la promoción de su nuevo trabajo, 'Motomami', que, como ella misma anunció, llegará en 2022, la cantante ha cerrado una llamativa alianza con el famoso videojuego. Para ir abriendo boca, la estrella ya ha publicado un pequeño adelanto en sus stories de Instagram, donde se dan más detalles de este inesperado movimiento que estará disponible en la actualización del modo 'online' de 'Grand Theft Auto V'.

"Hola, Hello everybody. You are listening to Motomami Los Santos con La Rosalía y Arca", se le oye decir al arrancar un coche del 'GTA' que comienza a recorrer algunas calles de la ciudad más vista en los canales de 'streaming'.

Y es que como apuntan desde Rockstar Games, productora del juego, la española con más proyección internacional se pondrá al frente de una nueva emisora de radio junto a Arca, una artista venezolana afincada en Barcelona y especializada en los ritmos experimentales, y en ella "sonará mucha música latina", con nombres como Daddy Yankee o Mr. Fingers, así como una canción exclusiva de Bad Gyal o el 'single' que la propia Rosalía ha presentado recientemente en colaboración con The Weend, 'La fama'.

De esta forma, la catalana no solo se aparta de los canales de promoción convencionales, sino que además continúa subiendo el 'hype' en torno a su próximo disco, con el cual, según sus propias declaraciones, pretende servir de "contrapeso feminista" en la masculinizada industria musical.

Asimismo, con este gesto confirma su pasión por el universo 'gamer' el cual ya sospechábamos que le atraía desde aquellas fotos hipervirales con las que confirmó su relación con Rauw Alejandro, con el mando de la consola en la mano, el día de su cumpleaños.

¿Lo mejor? Que solo tendremos que esperar unas horas para conocer de primera mano todos los detalles de esta nueva aventura de Rosalía. ¡Estaremos muy atentas!