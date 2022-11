La artista llevaba seis años sin publicar canción nueva, totalmente entregada a sus firmas de cosmética y ropa interior

Noelia Murillo

A Rihanna no le ha hecho falta permanecer en la música para seguir siendo una de las mujeres más influyentes de la industria del entretenimiento. En los últimos años, la cantante ha estado dedicada casi en exclusiva a sus firmas de ropa interior y belleza, SavagexFenty y Fenty Beauty, que le han reportado satisfacciones y, entendemos, ingresos suficientes para no querer tener nada que ver con las canciones. Además de demostrar una sobrada solvencia en su faceta como empresaria, Rihanna también ha aprovechado este parón para dedicarse a ella misma y a los suyos.

Y es que el pasado mes de mayo la artista de 'Diamonds' dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky, junto al que meses antes había dado a conocer la noticia con un posado muy particular: en enero, con temperaturas bajo cero, en la ciudad de Nueva York y con su tripa al aire, demostrando así que la sensualidad y la sexualidad no concluye cuando las mujeres experimentan la faceta de la maternidad. De hecho, aquel fue solo el inicio de un sinfín de estilismos en los que han primado los escotazos y los cut-out, tal y como nos tiene acostumbrados.

A finales de septiembre, la cantante anunció que sería la gran estrella del espectáculo de la Super Bowl 2023, un evento por el que ya han pasado compañeros como Eminem, The Weeknd, Missy Elliott, Katy Perry, Beyoncé, Jennifer Lopez y Shakira. Este anuncio, buena parte de sus fans fueron conscientes de que su regreso a la música no se haría esperar demasiado y ha sido ahora cuando la artista ha publicado su primera canción en seis años. Se trata de 'Lift Me Up', una balada para la banda sonora de la cinta 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Este regreso al estudio de grabación ha ido más allá de coger un micrófono y entonar la canción, ya que RiRi ha querido hacer un sentido homenaje al actor Chadwick Boseman, que se metió en la piel del personaje T'Challa en la primera película de la franquicia y que falleció dos años después por un cáncer de colon, a los 43 años. Se trata de una canción escrita por la artista nigeriana Tems, el compositor de bandas sonoras como 'The Mandalorian' y 'Tenet' Ludwig Göransson, el director de la cinta, Ryan Coogler, y la propia Rihanna.