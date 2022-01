Rigoberta Bandini, Rayden, Gonzalo Hermida y Xeinn son los finalistas de la segunda semifinal de Benidorm Fest

La más votada fue la artista de 'Ay mama', que se hizo con 111 puntos

Ya conoces el nombre de los ocho artistas y grupos que probablemente representen a España en Eurovisión. A la fiebre Tanxugueiras, que han llenado las redes sociales de piropos y excepcionales críticos musicales, se han sumado Rigoberta Bandini, Rayden, Gonzalo Hermida y Xeinn. Todos ellos, junto con las gallegas y Chanel, Blanca Paloma y Varry Brava (clasificados en la primera semifinal) irán a la gran final.

En este segundo pase, en el que ha habido alguna que otra sorpresa hasta el final, que tuvo lugar más allá de la media noche de este jueves, se han descartado a Javiera Mena, Sara Deop y Marta Sango. Lamentablemente, estas artistas no podrán participar este sábado 29 de enero en la gran final, lugar donde se entregará el Micrófono de Bronce, pase seguro para ser el representante de España en Eurovisión 2022.

Quien recibió mayor puntuación por su majestuosa interpretación fue Rigoberta Bandini, ya que su oda feminista venía calando hondo desde hacía tiempo y se demostró en las votaciones, puesto que se hizo con 111 puntos. Le siguió Rayden, con 'La calle de la llorería', que obtuvo 90 puntos. En tercera posición quedó Xeinn, con el tema 'Ecco', que obtuvo 81 puntos. Por último, se clasificó para la gran final Gonzalo Hermida, que quedó cuarto, con 77 puntos tras interpretar virutalmente 'Quién lo diría'.

Una de las muchas curiosidades comentadas acerca de esta gala fue la actuación de este último, quien no pudo hacerlo de manera presencial tras dar positivo en Covid-19, por lo que la dirección del Benidorm Fest tuvo que adaptarse a las circunstancias y permitirle hacerlo con un videoclip. Esto no gustó demasiado a ciertos espectadores, que consideraron que se trató de algo injusto y que ponía en desventaja al resto de concursantes.

Rigoberta Bandini

En relación a sus actuaciones, quizá la más sorprendente fuera 'Ay mama' de la artista catalana Paula Rubio, reconocida como Rigoberta Bandini, que se hizo con el clamor de los espectadores gracias a una canción en la que no se escatima detalle. "No entiendo por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni belleza", indica en una parte del tema. Y, por supuesto, el gran momento de la noche vino de parte de un enorme globo terráqueo en forma de mama sobre el escenario, que el público recibió con gran ovación.

Rayden

Rayden es también el nombre artístico de David Martínez, escritor, cantante y rapero que empezó a sonar en nuestro país tras convertirse en el campeón mundial de la red Bull Batalla de los Gllaos de 2006. En esta ocasión ha competido con 'La calle de la llorería', que cuenta con una de las actuaciones más sorprendentes, en la que no faltan fuegos, coreografías e incluso guiños a Michael Jackson (¿o sería Christopher Nolan por ese movimiento de cámara?).

Xeinn

Xeinn, el joven madrileño Alejandro Agudín, consiguió posicionarse entre los finalistas de esta segunda semifinal con un canta al amor entre sintetizadores, luces y humo de hielo seco por doquier, que le rodean por ser el único protagonista de la escena. Aquí no hay bailes espectaculares, pero sí un tema universal que nunca será suficientemente cantado y siempre sorprenderá. Ay, el amor...

Gonzalo Hermida

Para terminar y, como decíamos, la no actuación de Gonzalo Hermida fue una de las más comentadas. Esto se debió a que el artista no se vio en la situación a la que se enfrentan todos los músicos y cantantes cuando se trata de un directo: una nota mal cantada, más aguda o más grave de lo esperado, el olvido de la letra, fallos de micrófono e innumerables motivos más por los que aplaudimos a estos profesionales cuando cierran una canción sin que nada de eso haya ocurrido. A pesar de ello, consiguió posicionarse como el cuarto semifinalista.

Otro de los grandes momentos de la noche fue el que se corresponde con la actuación de Niña Polaca y de Ruth Lorenzo, quien fue representante de Eurovisión en 2014 con 'Dancing in the rain' y el primer 'wet hair' que vimos en la televisión por parte de una de nuestras artistas. La murciana prestó su voz a un tema de Sergio Dalma, 'Bailar pegados'.