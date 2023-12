Tenemos la receta de los mejores huevos benedictinos de Madrid

Una de las teorías se remonta al año 1942, cuando The New Yorker publicaba una entrevista al broker Lemuel Benedict, quien explicaba, cómo para aliviar una fuerte resaca, pidió en el hotel que se alojaba, unos huevos escalfados, sobre una tostada con bacon y salsa holandesa por encima. Pero, 25 años más tarde, The New York Times publicaba una carta firmada por Edward P. Montgomery en la que aseguraba que su tío Elías Cornelio Benedicto era el verdadero creador de la receta.