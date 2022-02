'¿Quién es Anna?' La historia real detrás de la serie de Netflix sobre una estafadora con glamour

Lo nuevo de Shonda Rhimes para Netflix nos presenta a Anna Delvey, una joven que timó a la élite neoyorquina haciéndose pasar por una rica heredera alemana. Ahora que ha salido de la cárcel, la plataforma le ha pagado miles de dólares por los derechos de su historia.

Isabel Loscertales

Hace casi una década, Anna Delvey irrumpió en el Manhattan más exclusivo vistiendo las mejores firmas, alojándose en hoteles cinco estrellas, asistiendo a las fiestas VIP y repartiendo propinas de cien dólares. Era, según decía, una rica heredera alemana que estaba creando una fundación de arte. Todo mentira. Anna Delvey era, en realidad, Anna Sorokin, una joven rusa nacida en 1991 en el seno de una familia obrera. Y ahora Netflix ha llevado su historia a la pequeña pantalla bajo el título de '¿Quién es Anna?' ('Inventing Anna' en su versión original).

Repasemos los hechos. Cuando tenía 16 años, Anna se mudó con sus padres a Alemania. Interesada por el mundo de la moda, intentó estudiar en Central Saint Martins, sin embargo, acabó siendo becaria de una revista de moda en París. Durante un viaje a la Semana de la Moda de Nueva York, en 2013, decidió que se quedaría a vivir allí. Se inventó un personaje para convertirse en una socialité y acabó siendo, además, toda una influencer en Instagram. A su paso, en cambio, iba dejando un sinfín de deudas. Destapada en 2017, Anna Delvey fue juzgada a cuatro años de prisión por una estafa que ascendía a 270 mil dólares. Pasó tres en la cárcel. En febrero de 2021 salió en libertad condicional.

Su historia, de esas que superan la ficción, se hizo viral y sedujo a la Reina Midas de la televisión, Shonda Rhimes, que la ha transformado en esta miniserie de nueve capítulos, recién estrenada en Netlix. La producción se basa en un artículo de New York Magazine titulado “Cómo engañó Anna Delvey a la alta sociedad neoyorquina”, firmado por Jessica Pressler.

La periodista en la serie se llamará Vivian, la interpretará Anna Chlumsky ('Veep') y, lo interesante, es que cuanto más se acerque a la verdad de quién es Anna, más unida se sentirá a la estafadora, a quien da vida Julia Garner. Para preparar el papel, Julia, premiada con dos Emmy a mejor actriz de reparto por la serie 'Ozark', se encontró con la estafadora en la prisión.

Recientemente, Anna Sorokin se justificaba así ante la BBC: "Nunca fui una persona demasiado amable. Nunca intenté convencerlos de nada. Simplemente le dije a la gente lo que quería y me lo dieron. Simplemente seguí mi camino". La jugada no le ha salido mal: ha recibido 320 mil dólares de Netflix por los derechos de su historia (por ley no puede quedárselo todo), está escribiendo un libro, tiene un proyecto de arte NFT y posiblemente aparezca en un reality. Además vive en un apartamento de lujo.

