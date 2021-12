10 propósitos para año nuevo y claves para conseguirlos

Es hora de marcarnos una serie de objetivos realistas para afrontar el 2022 con más ganas que nunca.

Julia García

Con el 2022 a la vuelta de la esquina, llegó el momento de marcarnos una serie de propósitos para lo que viene. No estamos hablando de los clásicos ir al gimnasio, aprender inglés o dejar de fumar (los cuales también sería interesante que te plantearas) sino de objetivos que son verdaderamente trascendentales en tu día a día.

Lo más importante es que estos no se pasen de ambiciosos y, sobre todo, que no te frustres si no consigues cumplir con todos si has puesto todo tu empeño en lograrlo.

1. Fijar objetivos realistas. Puedes ponerle muchas ganas y empeño pero no por ello conseguirlo si es demasiado inalcalzable. Márcate metas concretas, accesibles y con un tiempo limitado para así evitar la frustración de no llegar a todo.

2. Organizarse mejor. Si entre las frases que más repites al cabo del día está la de "no me da la vida" has de ponerle solución antes de que aparezca a ansiedad por no llegar a todo. Lo primero que has de hacer es no culparte como decíamos antes y, lo segundo, ver qué es lo que está fallando. Puede que sea porque quieres hacer demasiadas cosas o puede que simplemente se trate de un problema de organización. Si es esto último lo que está fallando, poner remedio es muy sencillo. Basta con hacer una lista de prioridades sobre todas las tareas pendientes y tratar de llevar un control sobre diferentes aspectos para que la ansiedad no aparezca. Una agenda puede ayudarte mucho en este sentido.

3. Pedir ayuda. No hay nada de malo en decir a quienes te quieren que les necesitas en determinadas ocasiones. No hay por qué llevar la carga de todo de manera independiente si puedes apoyarte en muchos aspectos.

4. Quedar más con tus amigos. Son momentos muy necesarios para escapar del día a día. Puede que tengas la suerte de verles a menudo pero si sois de los que lo vais dejando y al final nunca encontráis ocasión por falta de tiempo y no por ganas, este año cambiad la dinámica. Para que no os cueste fijar un día, en cada quedada dejad ya apalabrada la siguiente fecha y así no habrá lugar a la dejadez.

5. Hacer détox digital. Pasar unas horas sin teléfono móvil o unos días sin mirar las redes sociales puede ayudarte a disfrutar mucho más del momento. De vez en cuando tomarse un pequeño descanso de las tecnologías es necesario para ver las cosas desde otra perspectiva.

6. Salir de la zona de confort. El término está ya muy manido pero lo que simboliza hay que tenerlo siempre en cuenta. El nuevo año suele ser sinónimo de cambio, ¿y si aprovechas para lanzarte a aquello que llevas tanto tiempo dándole vueltas? Puede ser apuntarte a ese curso que te llamó la atención, hacerte un cambio de look radical o emprender un negocio, el límite lo marcas tú.

7. Hacer más por los demás. Dedicar más tiempo a quienes quieres, luchar por las injusticias sociales, ser sostenible para tratar de cuidar mejor planeta, ayudar a tu compañero de trabajo cuando necesita que le eches una mano... desde pequeños a grandes gestos que pueden hacer del mundo un lugar mucho más amigable.

8. Autorevisarse. Ser más inflexible con nuestras propias opiniones, apreciar que no siempre estamos en lo cierto y que tratar de acercar posturas con alguien que no piensa como nosotros siempre es interesante. Cambiar no tiene por qué ser malo.

9. Vencer a la pereza. Está bien no presionarse por estar al 100% siempre pero tampoco hay que terminar dejándose llevar por la pereza. Es alcanzar ese equilibrio lo que nos marcamos como reto para este 2022.

10. Cuidarse más. Aquí es donde entrarían los propósitos clásicos de hacer ejercicio, descansar más y comer mejor que no deben nunca faltar porque es tu salud física la que está en juego. Pero no olvides que de tu bienestar depende también tu salud mental, esa a la que debes prestar atención en la misma medida.