¿Te acuerdas de la niña de 'Los Protegidos'? Priscilla Delgado brilla en Hollywood

La actriz española estrena la serie 'A league of their own' (Prime Video), diez años después de ser la niña de 'Los protegidos'. Sí, ha hecho realidad el sueño americano.

Ester Aguado

Nos recibe, cariñosa y encantadora, al otro lado de océano, por videoconferencia. No resulta complicado percibir a la niña que, diez años atrás, dio vida a Lucía, la más pequeña de esa familia con poderes sobrenaturales, en la serie 'Los protegidos' (y que vieron en 2010, en Antena 3 tres millones de espectadores). Luego pasó por las manos de Álex de la Iglesia ('Las brujas de Zugarramurdi', 2013) y por las de Pedro Almodóvar (' Julieta', 2016)... incluso por las del premiado Pablo Berger ('Abracadabra', 2017)... pero ella ya estaba, pico y pala, haciendo su camino en otra liga.

Ahora estrena su primer proyector en Hollywood, la serie de 'A League Of Their Own', basada en la película que protagonizaron Genna Davis, Madonna, Lori Petty y Tom Hanks a principios de los 90's, y que narra la creación, en los años 40's, de la All-American Girls Professional Baseball League, la primera liga de béisbol profesional femenina de los EE.UU. Ella interpreta a la jugadora hispana Esti González.

¿Cómo empezó tu aventura americana? Te habíamos perdido la pista...

Hice mi primera película en inglés en Barcelona, 'The Evil That Men Do' ('El mal que hacen los hombres'), a las órdenes de un director catalán maravilloso, Ramón Térmens. Y en ella conocí al actor americano Daniel Faraldo ('Mayans M.C.', 'Mentes criminales'), que me recomendó a los que ahora son mis agentes en Estados Unidos. Y desde los 12 años, en 2015, no he parado de hacer castings y audiciones en inglés. Ha sido un recorrido muy difícil, ellos me animaban a perfeccionar mi idioma, pero hasta 2019 -sí, el año de la pandemia-, no decidí dar el salto, irme a vivir y a estudiar mi último año de 'high school' a Los Ángeles. Y a los tres meses de llegar, me salió mi primer proyecto... Aunque tuve que irme a Puerto Rico, que es mi segunda casa, donde nací, a esperar el inicio del rodaje.

Que es la serie que se estrena ahora en Prime Video, 'A league of their own'...

Me siento bendecida y súper agradecida. Cuando me llegó esta oportunidad, me acodé de todos mis santos... y tuve mucho miedo. Es una industria mastodóntica a la que llegaba ya algo entrenada por todo mi recorrido en España, así que la base ya la tenía, pero pensé que se me venía el mundo encima. Y, al mismo tiempo, suponía mi sueño de todos estos años, así que ganas no me faltaban. En cuanto ví que toda la dinámica era la misma, pero en lugar de en español, en inglés, me relajé.

Interpretas a Esti González, la hispana del equipo, ¿tuviste que cambiar tu acento?

No, ¡incluso eso fue una suerte! Que el primer papel que me hayan dado haya sido un personaje hispanohablante... Tuve que trabajar el acento cubano, el de mi abuelo y mi madre. Ha sido muy interesante. Pero durante esos años de audiciones he tenido que hacer de mexicana, de venezolana... ya estoy entrenada. Y hay que tener un pequeño don, porque no hay escapatoria.

¿Qué tienes en común con tu personaje, cómo es?

Esti es la más joven del equipo de beisbol, la más rápida, más infantil e inocente, se emociona con todo, pero era normal que, en aquella época, salir de tu país y poder vivir aquella experiencia tan novedosa fuera un lujo y una fuete de sorpresa continua... Los productores aprovecharon que yo acababa de aterrizar nueva desde otro país para conectar mi situación personal con la del personaje. Entrelazamos esas dos historias para darle un punto de vista muy de verdad, muy real. El llegar y tener que tener todas las conversaciones en inglés es muy difícil. Ha sido todo un reto.

¿Tuviste algún contacto con Geena Davis o Tom Hanks?

No, sólo hemos tenido la bendición de todo el equipo que grabó esta maravillosa aventura en los 90's, 'Ellas dan el golpe' para poder hacerlo con la conciencia tranquila. Pero esta es una serie nueva, basada en la película original, pero que tiene a los mismos creadores, que se han ocupado de conocernos a cada una de nosotras hasta la médula y crear los nuevos personajes a partir de nosotras, que ha sido lo más bonito y especial. Ahora vamos a ver las historias de aquellas protagonistas a las que, en la película, no se les pudo dar espacio. La directora, Penny Marshall, fue muy valiente al enseñar esta historia de mujeres deportistas, y nosotras ahora enseñamos con más calma todos los tipos de mujeres que formaron parte de la aventura, reflejando la sociedad de hoy en día.

Si tuvieras que destacar a alguna de tus compañeras...

Me quedaría con Roberta Colindrez, que es la otra latina en el show, que ha sido mi guía y mi hermana mayor en toda esta experiencia. Ha sido una bendición tenerla a ella en el set, porque me ha protegido, me ha guiado, me ha enseñado cómo funciona este mundo... no podría haber tenido mejor manera de empezar. En esta experiencia he aprendido más que en todos los años anteriores: me he hecho muchísimo más fuerte como persona y como actriz. A parte de lo maravilloso que es que te den una oportunidad así, estar tantos meses fuera de casa y fuera de tu idioma ha sido muy, muy duro. y de Madrid al cielo y de aquí p'alante (risas).

Este tipo de series tan inspiradoras, ¿ayudar a disminuir la brecha de género?

Yo creo que es fundamental que Hollywood, que es la gran factoría de contenido del mundo, empiece a integrar a personajes reales. Yo, a mis 20 años, lo que más me gusta es ver representación de gente que existe, normal, en los grandes espacios audiovisuales. Y más con la gran movida de las redes sociales, donde todo es falso, todo es mentira y los estándares para las mujeres son cada vez más imposibles, con todos esos filtros... es un mundo espantoso. Que Hollywood empiece a dar papeles protagonistas de superhéroes a latinos -ahí tienes a Oscar Isaac en 'Caballero Luna' o a Diego Luna en 'Andor'-, que empiece a contra historias de mujeres 'queer'... creo que es precioso y es la antesala de lo que pasará en el resto del mundo, porque siempre se ve como una referencia. Es maravilloso y súper necesario para nuestra salud mental que nos veamos representados.

¿Tú cómo te llevas con las redes sociales?

Buena pregunta. Soy de la Generación Z y considero instagram como una herramienta de trabajo muy efectiva para llegar a todas parte del mundo, pero no me encanta. Lo veo peligroso para las mujeres, sobre todo para las generaciones venideras... habrá que empezar a poner algunos límites o cautelas porque no es sano: intentamos mostrar la mejor versión de nosotros en nuestros mejores momentos, que quizás no sean ni reales y que alguien que lo esté pasando mal vea eso, encerrada e su casa... lo veo tóxico. Es un amor-odio el que tengo con las redes.

¿Qué consumes como espectadora?

Mucha música, a todas horas. Soy fan de Rosalía: ver cómo ha cautivado al público americano, que es tan difícil... por eso la admiro tanto. Además, de una creadora valiente y gigantesca, es una prescriptora de estilo, crea tendencia por ser cómo es. Y ese es el tipo de artista que más me inspiran. Y, te soy sincera, me cuesta un poco lo de las series: me gusta el contenido rápido -como buena representante de mi generación, lo queremos todo inmediato-, así que me tiro por el cine. De toda clase, todo lo que creo que me pueda aportar e inspirar, allá voy, a darle 'click'. ¿Lo último que he visto? Con mi hermano, 'The Florida Project' (2017), de Sean Baker, que refleja muy bien todo lo que no se ve detrás de la opulencia americana.

Has trabajado con Almodovar y Álex de la Iglesia, ¿te preguntan por ellos en los castings?

Bueno, si alguna vez no me preguntan, yo enseguida lo digo (risas), porque creo que es algo de lo que estar orgullosa. Y siempre da una fiabilidad muy grande el que hayas trabajado anteriormente y que tengas un pequeño recorrido a tus espaldas. Yo estoy muy orgullosa de todos mis trabajos anteriores y siempre los llevaré por bandera. Cuando hice 'Julieta' con Almodovar sólo tenía 13 años, era muy pequeña, pero él se portó conmigo inmensamente bien. Fue otro de los aprendizajes más grandes de mi vida y de los que estoy más agradecida. De hecho, me felicitó por mi cumpleaños en redes...

¿Por qué no estuviste en el regreso de la serie 'Los protegidos'?

Pues porque estaba rodando en Los Ángeles, así de simple. En realidad, estaba en plenos ensayos de beisbol, fundamental para dar al personaje esa credibilidad, ese realismo que necesita. No pude de ninguna de las maneras, lo estuvimos intentando hasta la extenuidad y no pudo ser por problemas de agenda. Me hubiese encantado volver a encontrarme con mis compañeros... pero Dios sabe lo que hace y, si no pude estar ahí, por algo será.

Me contabas que acabas de rodar también una película en España...

Sí, 'El club de los lectores criminales', de Carlos Alonso-Ojea, que es la primera película española de terror 'slasher' original (Netflix). He tenido la oportunidad de interpretar a un personaje muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, uno de los mayores retos y sorpresas de mi carrera. Y tengo ganas de que lo podáis disfrutar, porque es una película muy entretenida, visualmente preciosa. Es de miedo, claro. Y además de esto, sólo aspiro a seguir sobreviviendo en Hollywood, a visitar a mi gente en España y a intentar ser lo más feliz que pueda, que es mi principal objetivo.