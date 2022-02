7 momentos de Goya en la gala 2022: de la declaración de amor de Javier Bardem, al discurso de Zeltia Montes

La gala de los Premios Goya 2022 nos dejó un montón de momentos para recordar: desde la hermana de Nicolle García deseándole suerte desde Colombia, al discurso de Zeltia Montes dando las gracias a su madre.

La gala de los Premios Goya 2022, además de contar con una de las mejores alfombras rojas de su historia -Milena Smit, Cate Blanchett o Nieves Álvarez fueron algunas de las que se ganaron el galardón a las mejor vestidas de la noche- y de dejar un palmarés muy repartido -en el que finalmente 'El Buen Patrón', la gran favorita de la gala que partía con 20 nominaciones, obtuvo finalmente 6, entre ellas de la de mejor película y mejor dirección- nos dejó momentos muy especiales. Estos fueron nuestros preferidos:

Goya al momento más emotivo (y lacrimógeno)

Para los nominados a mejor actriz y actor revelación, la gala tenía preparada una sorpresa muy especial. La Academia había grabado saludos de sus familiares y amigos, que todos escucharon con un nudo en la garganta (o, directamente, entre lágrimas desatadas). Fue Sofía, la hermana de Nicolle García, nominada por su papel en 'Libertad', la más divertida y emotiva. "Todos te apoyamos y te tenemos en el corazón (...) Te amo, eres la mejor", le dedicó mientras la actriz intentaba aguantar las lágrimas (algo que no consiguió, ni ella ni nosotras).

Goya al mejor discurso: Zeltia Montes

La ganadora del Goya a mejor música original por 'El buen patrón', Zeltia Montes, también emocionó a todos con un discurso en el que recordó a sus padres. "Yo he hecho la parte más fácil, que es componer música. Pero tú, mamá, tuviste que trabajar mañana, tarde y noche para darme una educación carísima y que pudiera dedicarme a lo que me gustara".

También ha valorado el papel de las mujeres, los inmigrantes y a quienes hacen música. "Lo difícil para una compositora no es formarse, sino los años en que los trabajos llegan con cuentagotas y en precario. Que se de valor a la música".

La declaración de amor de Bardem a Penélope y su madre

"Quiero dedicarle este Goya a Penélope, la mujer que amo, respeto y celebro todos los días. Te quiero mucho", pronunció Javier Bardem al recoger su Goya a mejor actor protagonista por su papel en 'El Buen patrón', mientras la cámara enfocaba a Penélope, con lágrimas en los ojos. El actor también dedicó el premio a sus hijos, Leonardo y Luna. "Mamá y papá os quieren". Sin embargo, fue cuando recordó su madre, Pilar Bardem, fallecida el año pasado, cuando hizo que se nos pusiera a todos un nudo en la garganta. "La mujer que me parió, que me enseñó a vivir, a sobrevivir (...) y el respeto por esta profesión". "Uno de los mejores seres que me he encontrado en mi vida. Mi amada madre", concluyó mientras Penélope Cruz seguía deshecha en lágrimas.

Verónica Echegui a Pedro Sánchez: "Tómatelo en serio"

La actriz, quien ha ganado un Goya a mejor corto de ficción por 'Tótem Loba', que dirige y produce, ha sorprendido con su discurso de agradecimiento enviando un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que gracias a eso hemos podido comprobar que se encontraba en el patio de butacas. "Gracias académicos y académicas por darle foco a esta historia, darle la relevancia que tiene. Me encantaría Pedro Sánchez que lo vieses con tus hijas y tu mujer y después habláramos. De verdad, tómatelo en serio", le dijo mientras él asentía.

Cate Blanchett y sus piropos a Penélope Cruz y Almodóvar

Al recoger el primer Goya Internacional de la historia de manos de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, Cate Blanchett se dedicó a reverenciar a sus compañeros y felicitar a la primera por su "merecida" nominación al Oscar. "Recibir el premio de estas dos personas que no son solo dos grandes comunicadores del cine, son parte de la leyenda". "Pedro Almodóvar tiene tanto talento que da asco", subrayó, antes de observar que "la obra de Buñuel cambió por completo" su visión del mundo. "Me atrae mucho el cine español", dijo la intérprete, guapísima con un modelo con 300 flecos de cristales de Giorgio Armani Privé.

Homenajes a Verónica Forqué

Más allá de los looks en la alfombra roja de Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, con chaquetas en las que se podían leer mensajes en su espalda con el nombre de Verónica Forqué, fueron muchos quienes recordaron a la actriz de 'Kika'. "La verdad es que nadie ocultó nunca su dolor de una forma más hermosa", dijo Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine.

Menciones a las mujeres

Fueron muchos los ganadores que, al subirse al escenario, dedicaron sus premios a sus madres o destacaron el papel de las mujeres en su vida o su profesión. Chelo Loureiro, ganadora del Goya a mejor película de animación por 'Valentina', quiso citar a su hermana, que había nacido con discapacidad y que se había convertido en su fuente de inspiración y en una mujer "enorme". "Por todas las mujeres enormes como ella", dijo en otro momento lleno de emotividad en el que también recordó a "todos los niños y niñas con discapacidad". Las mujeres afganas, que viven prisioneras de los talibanes, cobraron voz a través de la cineasta afgana Sahraa Karimi.

