Su novela 'Las formas del querer', que habla sobre el poder terapéutico de la literaruta, se ha impuesto a más de 900 manuscritos que se han presentado al premio.

UXÍA B. URGOITI

Es el primer premio literario del año y uno de los que más tradición tiene. La ceremonia del Premio Nadal se celebra cada año el día de Reyes y en esta edición, 2022 ha recaído en manos de la periodista Inés Martín Rodrigo. La novela ganadora lleva el título de 'Las formas del querer', y trata sobre el poder terapéutico y reparador que tiene la literatura, y está dotado con 18.000 euros.

La tradicional entrega del galardón tuvo lugar en el Hotel Palace de Barcelona y estuvo marcada por las restricciones de la pandemia, cuando se cumplen 78 años de que Carmen Laforet estrenará este premio con 'Nada' y que cobra mucho significado porque este año se cierran las conmemoraciones del centenario del nacimiento de la escritora.

'Las formas del querer' de la editorial Destino saldrá a la calle el próximo 2 de febrero, y empieza en la actualidad, durante dos duelos en plena pandemia para tratar de forma paralela la historia de España desde la Guerra Civil hasta nuestros días. 'Noray, (nombre de la protagonista) tiene muchas cosas de mi. Mi vida se ha filtrado en esta ficción' comentaba la autora tras recibir el premio. 'Ese duelo me ha acompañado toda la vida (su madre falleció cuando ella tenía 14 años); es algo que no se cura, es una forma de vivir, te acostumbras', confiesa, que ha echado la vista atrás, al legado familiar, a su pueblo de Extremadura para 'escribir un homenaje a nuestros mayores. Noray ama la literatura, es una niña que se ha criado entre libros, como lo fui yo', añade. Y cuando se enfrenta a esa novela que nunca ha podido acabar irá sanando las heridas, el dolor del duelo, la ausencia de su abuela. 'Pero no es autobiográfico. He hecho ficción hasta el extremo recuerdos familiares para inventar', matiza Martín Rodrigo.

En cuanto a la versión catalana del premio 'Premi Josep Pla' ha sido también para otro periodista, Toni Cruanves, una cara popular porque es el presentador del telenoticias de TV3. Con 'La vall de la llum' se estrena como novelista. A partir de la muerte de su abuelo en una residencia geriátrica durante la primera ola del COVID, Cruanyes ha buceado en el legado familiar para contar 'la historia de un tiempo, de un país'. 'Es un homenaje a una generación entera de hombres y mujeres que sobrevivió a una guerra y que ha tenido que enfrentarse a una pandemia al final de su vida', ha resaltado. Una temática muy parecida a la de Martín Rodrigo, aunque se aleja de la ficción.