Los precios de las entradas para ver a Rosalía dividen a las redes

¿Están los precios de la gira 'Motomami' disparados? Depende del prisma por el que se mire.

Clara Hernández

El anuncio de la nueva gira internacional de Rosalía, en el que la artista presentará los temas de su último álbum, 'Motomami', y que incluirá conciertos en 10 ciudades españolas, ha provocado en las redes tsunamis de sabor (o 'umanis') agridulce. Por una parte, son muchos quienes han celebrado que se pueda ver a la catalana al fin, en directo, interpretando las canciones de uno de los discos más esperados, aclamados y especiales de 2022. De hecho, la preventa de entradas que salió a principios de semana colgó en tiempo récord el cartel de 'sold out' y son muchos quienes no ponen en duda que algo similar ocurra cuando los tickets oficiales se pongan a la venta este viernes, 22 de abril, a partir de las 10 horas. Todo ello pese —y aquí viene la polémica— a que muchos seguidores de la artista se han quejado del elevado precio de las entradas.

Las entradas para todos los conciertos españoles del tour 'Motomami' superan los 45 euros y, en muchos casos, se acercan a los 80. Así, por ejemplo, se pueden encontrar entradas por 40 euros + 5,50 euros de gastos (45,50 en total) en sus conciertos de Madrid y Barcelona, pero corresponden a asientos muy alejados del escenario y con cuestionable visibilidad. Seguir el show desde la pista cuesta de 90,50 euros (80 euros + gastos) a 107,50 euros (95 + 12,50 de gastos). Por su parte, Valencia es una de las plazas con el precio mínimo más caro: imposible acudir a su directo por menos de 79,50 (70 euros + gastos). S

Estas cifras han llenado las redes de comentarios y memes, muchos de ellos hilarantes. Abundan los de quienes bromean sobre la escasa o nula visibilidad de las únicas entradas que se pueden permitir (las más económicas) o sobre la ruina que les sobrevendrá después de cumplir su deseo de ir a un concierto de Rosalía. Porque de lo que no dudan es de que sí irán.

Por otra parte, hay quien critica abiertamente a la artista por olvidarse de sus "orígenes humildes" y establecer unos precios que ella no hubiera podido pagar hace no tanto. Otros defienden la calidad y categoría de una artista ya internacional, cuyo 'Motomami' no solo se ha colado en el número 1 de Spotify en su estreno, sino que ha conseguido calificaciones de sobresaliente (95 sobre 100) en sitios como Metacritic, que tiene en cuenta reseñas en medios internacionales. Por lo tanto, defienden que su talla estratosférica justifican ese precio y más.

No es la primera vez que Rosalía recibe críticas por temas monetarios. En 2019 el alcalde de Valladolid expresó públicamente su desilusión al no haber podido contratar una actuación de Rosalía porque se salía de presupuesto (el político indicaba que el caché de la artista era de 500.000 euros, algo que esta desmintió después). "Lo que se dice que pedimos por nuestro show es falso. Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho está lejos de la verdad", respondió la autora de 'Saoko'.

Ahora, se dice que el nuevo show duplicado e, incluso, triplica el equipo que protagonizó la gira anterior de 'El malquerer'. Estos son las fechas de los conciertos que Rosalía ofrecerá en España y los precios que han causado la polémica. Recuerda que las entradas se pondrán a la venta este viernes en la página LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Almería 6 de julio

PL1 Pista A - 80€ + 10,50€ gastos

PL2 Pista B - 65€ + 8,50€ gastos

Early Entry VIP Package - 350€ + 45,50€ gastos

Sevilla 9 de julio

PL1 Pista A - 90€ + 12€ gastos

PL2 - 75€ + 10€ gastos

PL3 Pista B - 70€ + 9,50€ gastos

PL4 - 65€ + 8,50€ gastos

PL5 - 55€ + 7,50€ gastos

PL6 - 45€ + 6€ gastos

Early Entry VIP Package - 360€ + 48€ gastos

Premium Seat VIP Package - 210€ + 22,50€ gastos

VIP Party Package - 260€ + 40,50€ gastos

Granada 12 de julio

PL1 Pista A - 90€ + 12€ gastos

PL2 - 80€ + 10,50€ gastos

PL3 Pista B - 70€ + 9,50€ gastos

PL4 - 60€ + 8€ gastos

PL5 - 50€ + 6,50e gastos

Early Entry VIP Package - 360€ + 48€ gastos

Premium Seat VIP Package - 215€ + 28,50€ gastos

Fuengirola (Málaga) 14 de julio

PL1 Pista A - 80€ + 10,50€ gastos

PL2 - 75€ + 10€ gastos

PL3 Pista B - 65€ + 8,50€ gastos

Early Entry VIP Package - 350€ + 46,50€ gastos

Premium Seat VIP Package - 210€ + 28€ gastos

Valencia 16 de julio

PL1 Pista A - 95€ + 12,50€ gastos

PL2 - 80€ + 10,50€ gastos

PL3 Pista B - 70€ + 9,50€ gastos

Early Entry VIP Package - 365€ + 48,50€ gastos

Premium Seat VIP Package - 215€ + 28,50€ gastos

Madrid 19 y 20 de julio

PL1 Pista A - 95€ + 12,50€ gastos

PL2 - 80€ + 10,50€ gastos

PL3 Pista B - 70€ + 9,50€ gastos

PL4 - 65€ + 8,50€ gastos

PL5 - 45€ + 6€ gastos

PL6 - 40€ + 5,50€ gastos

Early Entry VIP Package - 365€ + 48,50€ gastos

Premium Seat VIP Package - 215€ + 28,50€ gastos

VIP Party Package - 270€ + 36€ gastos

Barcelona 23 y 24 de julio

PL1 Pista A - 95€ + 12,50€ gastos

PL2 - 80€ + 10,50€ gastos

PL3 Pista B - 70€ + 9,50€ gastos

PL4 - 60€ + 8€ gastos

PL5 - 50€ + 6,50€ gastos

PL6 - 40€ + 5,50€ gastos

Early Entry VIP Package - 365€ + 48,50€ gastos

Premium Seat VIP Package - 215€ + 28,50€ gastos

VIP Party Package - 270€ + 36€ gastos

Barakaldo 27 de julio

PL1 Pista A - 90€ + 12€ gastos

PL2 - 80€ + 10,50€ gastos

PL3 Pista B - 70€ + 9,50€ gastos

PL4 - 60€ + 8€ gastos

PL5 - 50€ + 6,50€ gastos

Early Entry VIP Package - 360€ + 48€ gastos

Premium Seat VIP Package - 215€ + 28,50€ gastos

A Coruña 29 de julio

PL1 - 82€ + 11€ gastos

PL2 Pista - 72€ + 9,50€ gastos

PL3 - 62€ + 8,50€ gastos

PL4 - 52€ + 7€ gastos

Early Entry VIP Package - 342€ + 45,50€ gastos

Premium Seat VIP Package - 217€ + 29€ gastos

Palma de Mallorca 1 de agosto

PL1 Pista A - 80€ + 10,50€ gastos

PL2 - 75€ + 10€ gastos PL3

Pista B - 65€ + 8,50€ gastos

Early Entry VIP Package - 350€ + 46,50€ gastos

Premium Seat VIP Package - 210€ + 28€ gastos

