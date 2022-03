Podcast Woman Business. Lisa Ann Hill, directora general de Johnson & Johnson Medical Devices España: “Podemos hacer más con los recursos existentes”

Woman.es

Quirófanos eficientes y robotizados, telemedicina a la carta, programas de cribado y de tratamiento de datos del paciente… El panorama que nos pinta nuestra invitada de hoy garantiza una salud de alta calidad para todos los pacientes (y el fin de las listas de espera).

Nuestra protagonista de hoy, Lisa Ann Hill, estrenó cargo el 1 de enero convirtiéndose en la primera mujer que conseguía ser directora general de la división de la multinacional Johnson & Johnson que desea que nuestros hospitales y quirófanos sean los más eficientes y que la experiencia de los pacientes que recurren a ellos sea inmejorable. Pensar en nuevas formas sobre cómo proteger nuestra salud y nuestra calidad de vida cuando tenemos que recurrir a un servicio hospitalario y cómo gestionar mejor los recursos limitados que se dedican a la sanidad no es sencillo. Pero tampoco lo fue para Lisa Ann Hill desarrollar su trabajo de alta ejecutiva de lunes a viernes en la anterior división de Johnson & Johnson en la que estaba (la especializada en visión) y dedicar a sus hijos y su familia solo los fines de semana (con la presión social que ello conlleva). Y lo consiguió.

El mejor reconocimiento a ese esfuerzo es sin duda este nuevo cargo que ostenta desde enero liderando a un equipo de 500 personas y gestionando una cartera de productos y servicios que ya están presentes en 600 hospitales de nuestro país. “Nos enfocamos en los procesos asistenciales y en ayudar a los pacientes a prepararse para los procedimientos quirúrgicos antes, durante y después de la operación. Y por supuesto también nos enfocamos en el quirófano en sí, porque es la parte del hospital que más costo tiene, donde se consume más energía y recursos y si optimizamos el quirófano somos más eficientes”, explica Lisa Ann Hill.

La estandarización de los procesos quirúrgicos gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías, la robotización de los quirófanos, aportar unas herramientas de gestión hospitalaria más eficaces… Todo ello junto a una digitalización más eficiente de los datos del paciente e incluso la creación de una base de datos de intervenciones para los profesionales son iniciativas desarrolladas por el departamento de Lisa Ann Hill que no se olvida de los protagonistas de esta historia: el médico y su paciente. “El rol del profesional sanitario sigue siendo imprescindible no solo para la operación en sí, sino para aportar el factor humano que no debe desaparecer”, asegura.

Lisa Ann Hill está convencida de que la clave para solucionar los problemas del sistema sanitario pasa por optimizar la gestión de sus recursos. “Las listas de espera en España son preocupantes, porque para los procedimientos quirúrgicos no hay sustituto posible, por eso necesitamos ser más eficientes. La calidad de la sanidad española es muy buena, estamos mejor que el promedio del resto de la Unión Europea en algunos parámetros, pero no si atendemos a las listas de espera. Por eso tenemos que seguir potenciando la telemedicina y otro tipo de tratamientos, como la cirugía mayor ambulatoria”, explica.

Pero no solo las nuevas tecnologías y la búsqueda de la eficiencia en los quirófanos hará que la asistencia sanitaria de calidad esté garantizada para todos; la prevención y la detección precoz también son importantes y desde su departamento así lo contemplan. “Podemos hacer más con los recursos existentes. Pero también podemos hacer cosas que no tienen que ver con el dinero, por ejemplo, hemos visto que en el caso del cáncer colorrectal, el más común en España, solo un 40% de la población en riesgo de padecerlo reciben la invitación para participar en un cribado y de esos solo el 20% se lo hace. Si conseguimos potenciar la detección precoz lucharemos con menos dinero contra el cáncer más frecuente en España”.