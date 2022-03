Los planes más sugerentes para terminar marzo (con un extra de queso)

Celebra el que puede ser el día más importante del año para muchos y descubre otros planes increíbles (aunque no lleven queso).

FÁTIMA GARCÍA

La #AgendaWoman encara el final del marzo más lluvioso y anaranjado con propuestas en las que refugiarte de cualquier tipo de inclemencia climática.

Arte a lo grande, delicias para el paladar, noches de teatro, mercados que regresan y queso... mucho queso ¡Que viva el queso!

LA VUELTA DE LOS MERCADOS

'All Those Food Market' vuelve tras dos años de ausencia (por las razones que todos conocemos de sobra) para dar la bienvenida a la primavera a través del mercado de los emprendedores gastronómicos de Barcelona. Esta edición trae novedades tan interesantes como las pizzas de masa madre de Can Pizza o la propuesta asiática innovadora de los chefs Albert Raurich y Eugeni de Diego en Tamae. Si paseas entre sus olivos, encontrarás una variada selección de proyectos de artesanía locales: tés, aceites, mieles o mermeladas. Si eres amantes de los sabores picantes encontrarás una agradable sorpresa: el Spicy Corner, una oda a la cultura picante y sus técnicas ancestrales. También hay un lugar destacado para quiénes no pueden vivir sin dulce: saborear los deliciosos mochis japoneses de Ochiai o los cremosos helados de Delacrem será una obligación.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya.

Cuándo: 2 y 3 de abril.

Entrada: a partir de 3 euros (gratuita para menores de 12 años).

EL EXTRA DE QUESO

Cada 27 de marzo, para quienes se derriten ante una cuña de queso, supone el mejor día del año. Y es que el 'Día Internacional del Queso' es una oportunidad única de rendir con todos los honores un sincero homenaje a este producto que cuenta con más de 2000 variedades. Adéntrate este día en tu particular universo del queso y planifica la mejor ruta para deleitar tu paladar con este manjar con las 'opciones especiales' que han preparado varios restaurantes.

Como ejemplo de ello, el restaurante Berria cuenta con su exquisita tabla de quesos, que se presenta en un carrito especial para disfrutar de la fusión perfecta entre vino y queso, con variedades de diferentes rincones de Europa; en el italiano Ditaly, no dudes en pedir la pizza di formaggi elaborada con Grana padano D.O., mozzarella foot di late, Gorgonzola D.O. y ricotta; en Ôven Mozzarella nos esperan la Fonduta de quesos en hogaza de pan payés y su oferta de cinco burratas; con un toque mexicano, Barracuda MX supone también la oportunidad perfecta para descubrir la cazuelita de queso fundido con arrachera y salsa de chorizo norteño.

KLIMT A LO GRANDE

A través de más de 1200 m2 de pantalla de realidad digital inmersiva en el nuevo espacio creativo 'MAD', 'Klimt: La experiencia inmersiva' permite al espectador sentirse dentro de sus obras y de los edificios que el artista decoró.

'El beso', 'Judit', 'El árbol de la vida' o 'Danae' son algunas de sus obras más famosas y que podrás disfrutarlas a gran escala en una experiencia única.

Dónde: MAD (Madrid Artes Digitales) en la Nave 16 de Matadero

Cuándo: hasta septiembre de 2022.

UNAS GALERÍAS DELICIOSAS

El antiguo edificio de Telefónica solo nos da alegrías. Además de alojar el hotel Four Seasons y restaurantes como ISA o Dani Brasserie, ahora se inaugura el exclusivo espacio MAD Gourmets en el Food Hall de Galería Canalejas. Perú, China, Italia... más de quince combinaciones de cocina internacional y nacional. Un increíble recorrido gastro sin salir de la capital.

Dónde: Food Hall de Galería Canalejas.

LA NOCHE DE LOS TEATROS

La Noche de los Teatros son las jornadas dramáticas que reivindican y promueven esta disciplina artística en 110 teatros y salas de la Madrid. Coincidiendo con el declarado Día Mundial del Teatro y bajo el lema ‘Disfrútala en compañía’, esta edición cuenta con un total de 210 espectáculos entre los que encontramos musicales, dramas, danza, música y circo.

Cuándo: viernes 25 hasta el domingo 27 de marzo.