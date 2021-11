¿Mediados de noviembre? ¿Ya? El tiempo vuela cuando tenemos buenos planes para ocuparlo.

FÁTIMA GARCÍA

El tiempo no para y avanza irremediablemente y, aunque las tardes sean más cortas que hace semanas y sintamos ya el frío en la piel, nuestras ganas de aprovechar el tiempo que viene con planes que nos seduzcan no para de crecer y crecer.

Así, esta semana de mitad de noviembre abrimos la puerta de nuestro mexicano favorito, asistimos a la exposición del año, a una muestra inmersiva, echamos una mirada al pasado y descubrimos la película de la semana y al protagonista del otoño.

El mexicano perfecto

El plan: cócteles, música y tradición mexicana son los ingredientes que conforman el restaurante 'Barracuda MX'. Su carta no se parece a la de ningún mexicano que hayas probado. No te puedes ir sin probar el clásico guacamole acompañado de unos langostinos enchipotlados. Tampoco te olvides de pedir sus mejillones al carbón, el taco de pastor negro de cerdo ibérico con salsa de tomatito verde y chipotle. Y, por supuesto, el plato estrella es sin duda el tuétano a la brasa, atún rojo y emulsión de chiles serranos. Como ves, va a pasar directo a formar parte de tu lista de restaurantes mexicanos favoritos.

Dónde tienes que ir: Calle Valenzuela, 7 (Madrid).

Cuánto te va a costar: 45-60 euros.

La exposición del año

El plan: El 'World Press Photo 2021' vuelve tras no poder celebrarse la pasada edición por razones que todos conocemos de sobra y lo hace con una exposición que reúne las fotografías ganadoras de este concurso anual de fotoperiodismo que reflejan cómo hemos vivido la pandemia durante todos estos meses. La muestra no solo gira en torno a la pandemia, si no también lo hace sobre diferentes temas como la crisis climática, protestas por la justicia social, conflictos territoriales como la guerra en Armenia y Azrbaiyán, los incendios forestales de Portugal o los disturbios de Minnesota tras el asesinato de George Floyd.

Así, podrás encontrar hasta 45 fotógrafos procedentes de 28 países distintos.

Dónde tienes que ir: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Apunta la fecha: hasta el 8 de diciembre.

Cuánto te va a costar: desde 3 euros.

Ojos que no ven, corazón que no siente

El plan: seguimos en México. Si te gusta Frida Kahlo, apunta esta exposición imprescindible que revela una mirada íntima y privada sobre la artista más conocida y querida de México: 'Ojos que no ven, corazón que no siente'. En ella se presenta una emocionante experiencia inmersiva, realizada con la técnica del videomapping, acompañada de una selección única, conmovedora y reveladora de fotografías que hacen referencia a momentos conocidos y desconocidos de la vida de Frida Kahlo.

Dónde tienes que ir: Palacio de Neptuno (Calle de Cervantes, 42).

Apunta la fecha: desde el 17 de Diciembre.

Una mirada al pasado

El plan: para hacer un necesario repaso a nuestra historia más reciente, la del siglo XX, surge la exposición ‘Cuidado con la memoria’, en honor a la firma fotográfica Alfonso. A través de 100 imágenes, se encuentran fotografías de guerras, sucesos con la calle como escenario principal.

Dónde tienes que ir: Sala Canal de Isabel II (Madrid).

Apunta la fecha: hasta el domingo 23 de enero de 2022.

Cuánto te va a costar: entrada libre.

El estreno de cine de la semana

El plan: El cine sigue imparable y las salas se llenan de historias como la que narra 'Pan de limón con semillas de amapola', la última película de Benito Zambrano basada en la novela homónima. Se trata de una historia emocionante y comprometida sobre dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia y que se encuentran de nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer.

Apunta la fecha: a partir del viernes 12.

La protagonista del otoño

El plan: En un ambiente romántico y afrancesado, el restaurante 'LE PETIT' se revela como el lugar para degustar las mejores alcachofas confitadas de Madrid. Un lugar perfecto para amantes de este producto lleno de fibra e hipocalórico. Además, en 'LE PETIT', se suman ahora platos nuevos a su carta en torno a este producto estrella: la Crema de alcachofas, los Garganelli carchofi y el Cocktail de licor de Alcachofa.

Dónde tienes que ir: calle Argensola, 24 (Madrid).

Cuánto te va a costar: 30-40 euros.