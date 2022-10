Estrena 'L' Immensità', su tercera película italiana, en la que da vida a una madre maltratada con un hijo trans. Y se sale.

Ester Aguado

Nos cita en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid para hablar de su último trabajo. Tenerla enfrente es un premio y, descubrirla, más. Guapísima, cercana y natural, esta actriz ganadora de un Oscar no se esconde ante preguntas comprometedoras y asume la responsabilidad de despertar conciencias. Penélope nos gusta, dentro y fuera de la pantalla.

¿Tienes algo en común con Clara, tu personaje, esa madre todo amor, comprensiva?

Yo intento no compararme con mis personajes en las entrevistas, sobre todo si tiene que ver conmigo como madre o mi relación de pareja, lo más personal que hay en la vida de una. Además, la situación de violencia doméstica que vive Clara es terrible, que es el otro tema importante de la película. Tanto éste como el tema de la identidad trans los trata Emanuele Crialese, el director, de una forma tan profunda y con tanto respeto -sabiendo bien de lo que habla, por todas las cosas que ha vivido-, que para mí era una necesidad poder acompañarle en este viaje... Me enamoré de esta historia, conecté muchísimo con él. Alguien me proponía antes, en otra entrevista, pasar esta película en los colegios e institutos y me parece una gran idea. Clara es una superviviente, al igual que su hija Adri: ambas viven en una cárcel y por eso conectan, porque la única persona que la ve es su madre, pero no tiene las herramientas para poder ayudarla, porque no tiene un plan B -como no lo había para casi ninguna mujer en aquella época, atada al marido por la necesidad económica y social-.

Tampoco es que la sociedad haya cambiado mucho ahora...

Es verdad. Por desgracia, estamos en el 2022, pero cuántas situaciones hay todavía igual que la del personaje -con un marido maltratador, infiel, machista-, incluso peor. Porque el tema de género ha avanzado bastante en los últimos 10 años, pero el tema de la violencia doméstica está muy descuidado. Y es un mal diario. Y cuando las mujeres encuentran la manera de pedir ayuda, no se les da la protección que necesitan... y tres días más tarde no están ahí para contarlo. Es un error pensar que todo lo que se ve en 'L'immensità' es cosa del pasado. Todavía hay mujeres cuyo día a día es una cuestión de supervivencia, sin protección ni ayuda de ningún tipo. Por supuesto que ahora hay leyes, pero mientras exista un solo caso, el problema sigue ahí. Y hablar de lo horrible que está la violencia de género hoy en día fue uno de los puntos que más me motivaba para contar esta historia. Hay todavía muchas mujeres con historias aterradoras.

¿Cuánto queda por hacer?

Es importante, creo, no generalizar y no enfrentar a los hombres con la mujeres. Todos somos diferentes y únicos, y empeñarse en crear dos bandos no ayuda, no ayuda ni siquiera al feminismo. Tengo una pareja con la que comparto todo y con la que me entiendo perfectamente y ese ambiente de comprensión mutua es el que quiero en el que crezcan mis hijos. Se me ocurre, por ejemplo, Pedro [Almodóvar]... Es un gran amigo y pocos hombres como él comprenden a las mujeres. ¿Cuándo le contó Emanuele su, por así decirlo, secreto [comentó que era un hombre trans poco antes de estrenarse la película]? No era un secreto. Todo surgió de manera natural. Me enseñó fotos de su familia y un día, entre otras muchas cosas, me lo contó. Pero insisto en que no era un secreto ni nada parecido.

¿Cómo reaccionaría si uno de sus hijos le dijera que quiere cambiar de género?

Estoy muy contenta de la manera en la que he sido educada. Nací en el año 1974. Mis padres me tuvieron con 20 años y eran muy abiertos de mente, tenían los pies en la tierra. Siempre han sido así. Cualquier conversación en mi casa sobre estos temas siempre han sido muy naturales y sin conflicto. Ésa es la que soy y me siento muy afortunada por ello. Hay que tener muy en cuenta cómo era España en los 70. Mis padres eran una excepción. No entiendo la vida si no es aceptando y respetando a cualquier otro ser humano, lo que siente y cómo se siente a sí misma. No voy a hablar de mis hijos, pero no me veo a mí misma de otra manera que como me han educado. Siempre respetaré lo que otra persona diga sobre lo que es o quiere ser. Es incuestionable para mí y mi familia. No me cabe en la cabeza que alguien no lo haga, no puedo ver el mundo desde otro lugar.

El estreno coincide justo con el debate sobre la aprobación de la Ley Trans, tanto desde la derecha como desde la izquierda. ¿Te posicionas, dentro del feminismo, de alguna forma?

¿Se ha llegado ya a un acuerdo con los 16 años? Es una ley con tantos matices... y es bueno que se tomen tiempo en definirlos, porque son muy importantes. Y me alegra mucho que esta Ley salga adelante. Pero si miramos el mundo como hace Emanuele a través de su película, todo sería mucho más agradable. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión de respeto y de no mirar para otro lado.

Por otra parte, te marcas un par de número musicales al ritmo de Raffaela Carrà...

Fue un honor, porque de pequeña me sabía todas sus canciones... Mi abuela me llevaba al parque y me hacía cantárselas a las vecinas. Ha estado siempre muy presente en nuestras vida, la tenía muy estudiada. Y tenía muchas ganas de conocerla, invitarla al rodaje y que viera la película, pero el día que ensayamos la escena de 'Rumore', entró el productor y nos dijo que acababa de morir. Fue muy triste el rodaje de esa secuencia, porque sólo su gente más cercana sabía lo malita que estaba... Yo ya hice un musical, 'Nine' y me lo pasé pipa y aproveché ahí los 18 años que hice de danza clásica en mi juventud. Siempre estoy buscando más musicales.

Dos grandes directores, como Almodóvar y Crialese, te han elegido para dar vida a sus propias madres... ¿no te paraliza?

No, es un honor y mucha responsabilidad, pero como la que tengo ante cualquier papel. No me gustaría defraudarles, por eso lo doy todo para que se vayan contentos al final del día. Pero sólo puedes intentarlo, dar tu mejor versión y encontrar la mayor verdad en cada toma de cada plano y lo demás no puedes controlarlo... Es mejor no pensar en el resultado ni durante la preparación, ni durante el rodaje.

Eres una estrella en Hollywood, pero también una actriz respetada y premiada -con un Oscar, por 'Vicky Cristina Barcelona'-, ¿es un objetivo que te habías marcado cuando empezaste?

No, yo cuando empecé, rezaba para poder vivir de mi trabajo, tener continuidad, lo demás... todo han sido sorpresas para mí. No podía soñar con algo que no había visto de cerca, no había visto a nadie de mi entorno que se dedicara a algo relacionado con el arte y que pudiera sobrevivir. Yo lo que no quería era estar encerrada en una oficina, haciendo algo que no me gustara. Y cuando acabó el rodaje de 'Jamón, jamón', mi primer largo, me dió un bajón... El día que dijeron: "corta, has terminado", se me caía el mundo encima. Tenía pánico a que esa fuera la primera y última vez que rodaba una película. Yo me sentí feliz, en mi salsa.

¿Aún te faltan sueños por cumplir?

Siempre. Lo más importante para mí son mis hijos, mi familia y dar la mayor parte de mi tiempo. Pero mi trabajo me gusta y sé que eso es una suerte y el hecho de poder elegir los tiempos ahora y los proyectos que hago. Me puede llegar mañana un personaje que no haya hecho hasta ahora y sentir el mismo vértigo que a principio. Y eso me da felicidad, porque empiezo de cero, soy una estudiante, aunque dentro de mí, a nivel emocional, está todo lo que he hecho acumulado... pero te enfrentas a un ser nuevo al que darle vida. Y eso es lo que más engancha de este trabajo.

En los últimos proyectos has producido tus películas -'En los márgenes' o 'Competencia oficial'-, ¿tienes alguno más en marcha?

Creé, junto a mi socia, Laura Fernández Espeso, mi propia productora pequeñita, Moonlion, dentro de Mediapro. Tenemos tres cosas en marcha solo, porque quiero dedicarle tiempo, involucrarme realmente y no puedo estar en muchos sitios, pero son proyectos que me apasionan... Estuvimos seis años con 'En los márgenes', porque también nos pilló la pandemia. Como actriz, acaba de grabar 'Ferrari', donde encarno a Laura Ferrari, una madre que acaba de perder a su hijo por una enfermedad.