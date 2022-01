Este viernes estrena, junto a Jessica Chastain, Diane Kruger y Lupita Nyong'o, 'Agentes 355', la cinta de espías más vertiginosa y dura que cinco mujeres han protagonizado hasta ahora.

Ester Aguado

Nunca imaginé que la primera vez que entrevistara a Penélope Cruz tuviera que hacerlo en inglés. Pero claro, metida en una súperproducción 'made in' Hollywood como 'Agentes 355', nos rodeaba un equipo más internacional que el del reparto de esta divertida, violenta y vertiginosa cinta de espías. Y me encantó verla tan relajada, algo que sólo consigue de cara a la prensa cuando sale fuera de nuestras fronteras. Cercana, simpática, radiante, habló de feminismo, de sus hijos, de su madre y de sus posibilidades de lograr otro Oscar.

¿Es más cómodo para ti rodar una película de Almodóvar que una de acción tan física, como ésta?

No diría que es más cómodo, simplemente es una experiencia diferente. Con Pedro tengo una relación desde hace mucho tiempo, hemos hecho siete películas juntos, y espero que muchas más. Estoy muy agradecida de formar parte de este tipo de películas diferentes, ¿sabes? Poder pasar de pequeñas películas independientes a algo más intermedio o a algo grande, donde se rueda durante muchos, muchos meses y todo es enorme... películas como ésta, como 'Agentes 355'. Es una producción mucho más grande porque necesita eso para llevarse a cabo, pero poder aprender de todas las diferentes formas de hacer cine y de todos los diferentes géneros es maravilloso. Lo veo como una escuela, incluso, estoy muy agradecida de poder hacer tantas cosas diferentes. Para mí, crear un personaje es tan vital como comer, beber o respirar. Cada personaje es una nueva experiencia que me pone en la casilla de salida, que me devuelve a la Universidad, como en '355', nunca había hecho acción hasta ahora. Y eso es un sentimiento extraordinario.

Este proyecto tiene un increíble reparto femenino, ¿cómo fue el ambiente con actrices como Jessica Chastain y Diane Kruger?

Bueno, todas son grandes actrices y también Sebastian Stan y Edgar Ramírez, los protagonistas masculinos, son muy buenos. Como estuvimos varios meses de rodaje en Londres y muchos de nosotros tenemos hijos, nos aseguramos de que la película se hiciera en verano, así que eso nos ayudó a todos. El hecho de que Jessica y Simon, el director, nos llamaran tan pronto, cuando el proyecto era sólo una idea, y nos invitaran a formar parte de todo, a hacerla realidad, fue mágico. Fuimos juntos a Cannes para venderla, se vendió en un tiempo récord, y la rodamos hace dos veranos, pero se estrena ahora, obviamente por todo lo que está pasando con el Covid-19, pero estoy muy contenta de formar parte de esto. Al mirar el pasado, no hay muchas películas, especialmente las de este género, con todas las protagonistas femeninas siendo las que salvan el mundo.

Esta película prueba que los tiempos están cambiando: 5 mujeres se convierten en heroínas de acción. ¿Cómo transmites esto a tu familia, cómo enseñas a sus hijos la igualdad de derechos?

De la misma manera que me enseñaron mis padres y que le enseñaron los padres de mi marido (Javier Bardem) a él. Eso tiene que estar muy presente desde el primer día, tienes que llevarlo en la piel, no hay otra forma de ver las cosas, verlo natural, no puedes criarles de una forma y explicarles que las cosas son de forma diferente... Así lo viví yo con mis padres y mis hermanos: a nosotras, a Mónica y a mí, nos educaron igual que a mi hermano Eduardo. No había nada que nos pidieran que no le pidieran a él, o al revés y las cosas que nos estaban prohibidas a nosotras, también a él. Mi madre es muy fuerte, y una feminista natural. Las cosas son como son, tenemos que ser iguales y no hay otra manera, y eso es lo que ví mientras crecía. Escuchando su mensaje, pero sobre todo viéndolo todos los días, así que eso se convierte en parte de ti y es lo que transmites a tus propios hijos.

Esta película parece una película de hermandad, ¿qué importancia tiene para ti el vínculo entre mujeres y crees que es más fuerte que entre hombres?

No sé si es más fuerte porque no me gusta generalizar, pero creo que cuando ocurre es algo hermoso. En esta película ves a todas estas mujeres trabajando juntas en la misma misión para ayudar a los demás y ayudarse mutuamente a ser más fuertes para poder llevarla a cabo y hacer algo bueno juntas es realmente hermoso de ver, pero sería lo mismo en una película con hombres.

Aquí interpretas a una psiquiatra colombiana y hay gente que se queja de que los españoles sigan haciendo personajes latinos en Hollywood, ¿te hubiera gustado interpretar a una psiquiatra española?

Entiendo lo que quieres decir y creo que hace falta más representación, en los tiempos que corren, porque los españoles en Hollywood continúan siendo una minoría. Yo interpreto a un un personaje colombiano, lo cual ya está muy bien, aunque hace falta más representación latina. Al pensar en mi carrera y en lo joven que empecé aquí, sólo puedo estar orgullosa, pero sé que son pocos, y será genial cuando eso se abra a mucha más gente.

¿Fue muy divertido rodar escenas reales de acción? ¿O es un trabajo muy duro?

Fue duro para Jessica, para Lupita, para Diane, porque ellas tenían mucha más escenas de acción que yo. Mi personaje, cuando ve un peligro físico, sale corriendo y se tapa la cara con la camisa. Esto es lo que propuse desde el principio: interpretar al pez fuera del agua, al personaje que es muy bueno en lo que hace, es una gran psicóloga, pero no quiere estar allí, no es una agente secreto, está aterrorizada de estar allí, contando los minutos para volver a casa. Siempre pensé que eso podría aportar algo de humor a la historia y hacer que parte del público se identificara con eso, como "¡oh, esa sería yo en una misión así!". No he visto muchos personajes de ese tipo en este género.

Interpretas a la madre de familia en esta película, ¿te sientes identificada con tu personaje? ¿Serías una luchadora si tuvieras que hacerlo?

Sí, porque Graciela no es débil, simplemente quiere afrontar las cosas de otra manera. Ella sabe lo que pasa en ese mundo, con todos esos espías y agentes secretos, y es capaz de ayudarlos, pero no quiere involucrarse físicamente, no quiere usar un arma, pertenece a un mundo diferente, pero tiene una personalidad muy fuerte al mismo tiempo. Probablemente yo tendría una reacción similar a la que tiene ella en cuanto a querer huir de la misión y volver a casa con mis hijos (risas).

No falta nada para que anuncien a los candidatura al Oscar 2022 (8 febrero), ¿cómo te sientes, ahora que parece que podrías lograr ser candidata por 'Madres Paralelas', de Pedro Almodóvar? ¿Estás emocionada?

Con esas cosas siempre es mejor no esperar nada y luego si las cosas suceden, es muy emocionante por supuesto y te hace sentir muy agradecida. La semana pasada, por ejemplo, cuando recibí la noticia del premio de los LA Film Critics, no tenía ni idea y realmente no me lo esperaba. Recibí este increíble mensaje de Pedro y me hizo muy feliz, así que creo que es mejor si te pilla por sorpresa. Es más sano y correcto así. En 'Madres paralelas', Pedro ha sabido retratar con belleza a sus dos heroínas, Janis y Ana, en situaciones extremas, durate su embarazo y el parto. La maternidad siempre ha sido muy importante en sus trabajos. Siempre ha admirado esa fuerza sobrenatural que desplegamos en tantos momentos de nuestra vida, tanto en las alegrías como en las tristezas. Le fascina nuestra capacidad de amar, de soportar, de perdonar.

¿Hay alguna historia o personaje específico que te gustaría interpretar ahora o te dejas llevar a ver con qué te sorprende la vida?

Hay muchos, y todavía están en mis sueños. Personajes que espero poder interpretar algún día. Dos o tres cosas muy concretas que me gustaría interpretar, por supuesto. No puedo compartirlas con vosotros porque si no lo hago… pero hay cosas que he querido hacer desde muy pequeña. Poder desarrollar más proyectos, producir más películas... ya producí una, 'Mamá', con Julio Medem, y ahora acabo de producir otra ('En los márgenes'), dirigida por Juan Diego Botto, al que conozco desde los 13 años. Me gustaría explorar más por este lado, sin forzar un número exacto de películas al año. Producir es algo que lleva mucho tiempo y esfuerzo y hacerlo de vez en cuando, cuando pueda, es lo importante. También estoy dirigiendo un documental que me llevará entre dos y tres años, pero que por desgracia no puedo compartir, pero será otro sueño cumplido.

Hace dos años estabas desarrollando un proyecto en la India, ¿cómo va eso?

¿Se refiere a una película? No, eso fue hace muchos años, pero algunas personas relacionadas con esa familia no querían que se hiciera la película y nosotros queríamos ser respetuosos, así que la película no se hizo. Sin embargo, me encanta la India. Siento una fuerte conexión con la India, he estado allí tres veces y espero volver a ir algún día también con mi familia. Creo que es un lugar tan inspirador y especial... Tiene un lugar en mi corazón, porque cuando fui por primera vez tenía 21 años y trabajé con la Madre Teresa en Calcuta y ese viaje realmente cambió mi vida.