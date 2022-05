¿La película de Aitana está basada en los problemas de Ana Guerra con su vecino? Las redes lo tienen claro

Netflix ha desvelado el nuevo proyecto audiovisual de la cantante: una película cuyo argumento nos suena de algo y ha indignado al vecino de su compañera de 'Operación Triunfo'.

Aitana continúa sumando líneas a su currículum. La extriunfita, que terminó el 2021 celebrando ser la artista española más exitosa de la historia de Spotify España y recogiendo multitud de premios por sus trabajos musicales, ahora se ha metido de lleno en el mundo de la interpretación. ¿Su próximo proyecto? ¡Una película para Netflix!

La noticia llega apenas unos días después de que terminase el rodaje de 'La Última', la serie de Disney+ con la que la catalana ha debutado frente a las cámaras y en la que además comparte pantalla con su chico, Miguel Bernardeau. Todavía no sabemos cuándo podremos verla, pero la experiencia ha debido de ser muy positiva porque Aitana Ocaña ha seguido apostando fuerte por su carrera como actriz. ¿La sorpresa? Que su primer protagonista en una cinta viene marcado por una curiosa polémica musical en la que también está envuelta Ana Guerra y uno de sus vecinos.

Pero vayamos por partes. Hace apenas unas horas que Netflix anunciaba el comienzo del rodaje de esta ficción en Madrid, de la que de momento no conocemos el título ni demasiados detalles. En este video de 16 segundos, Aitana presume de melena cobriza con flequillo con una boina al más puro estilo 'Emily in Paris' y nos presenta a su nuevo personaje: una joven pianista que se prepara para una audición. Y no estará sola: junto a ella actuará Fernando Guallar ('Luis Miguel: la serie', 'Velvet colección', 'Gente que viene y bah'...), que da vida a un inventor de juegos que es "su antipático vecino, que necesita silencio absoluto para trabajar".

Si eres fan de 'Operación Triunfo' y sus concursantes, puede que este argumento te suene de algo. Y es que, efectivamente, como señalan muchos usuarios en las redes sociales, la trama se asemeja de forma sospechosa a los problemas que Ana Guerra mantiene con su vecino desde hace tiempo y que han sido motivo de infinidad de 'memes' en los últimos meses.

Por el momento la cantante canaria no ha comentado nada al respecto, pero quien sí se ha pronunciado es Jalal Maher, el mencionado vecino que, tras varias apariciones en televisión y declaraciones a medios de comunicación, ha logrado cierta visibilidad en su conflicto con la artista, a quien le reprocha trastocar su derecho al descanso mientras ella ensaya su música. "Al que le molesta el ruido del piano en una vivienda es "antipático". Me parece que tiene 15 años el que ha escrito esta descripción, no?", ha publicado en Twitter, quizás, tras verse reflejado en la película de Netflix.

Completan el reparto de este largometraje Paco Tous ('La casa de papel', 'Los hombres de Paco'), Miguel Ángel Muñoz ('Un paso adelante' y, por cierto, exnovio de Ana Guerra, quien actualmente mantiene una relación con Víctor Elías), Natalia Rodríguez ('Alta mar') y Adam Jezierski ('Física o química'), entre otros.

La peli se rodará durante las próximas siete semanas íntegramente en la Comunidad de Madrid y se trata de un 'remake' de una comedia romántica francesa de 2015 llamada 'Tras la pared', originalmente 'Un peu, beaucoup, aveuglément'. Está dirigida por Patricia Font (ganadora del Goya a mejor cortometraje de ficción por 'Café para llevar'), escrita por Marta Sánchez y producida por Tripictures, Second Gen Pictures y Blind date Productions.

La sinopsis que ha distribuido la plataforma visual reza: "Solo una delgada pared les separa... ¿lograrán aprender a convivir?", una pregunta que en el caso de Ana Guerra y su vecino continúa en el aire.