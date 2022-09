Pedro Almodóvar abandona la adaptación de 'Manual para mujeres de la limpieza'

A pesar de este movimiento del director, seguirá al frente Cate Blanchett como actriz y productora

Noelia Murillo

Cuando un profesional como es Pedro Almodóvar se despide de uno de los proyectos más interesantes del cine contemporáneo, algo sucede. El director manchego no ha tenido nunca ningún problema para dirigir a actores de diversas capacidades y talentos, ni en español (su lengua materna y en la que ha rodado toda su filmografía) ni en inglés, tal y como hemos comprobado hace no tanto con 'The Human Voice', un cortometraje protagonizado por la inimitable Tilda Swinton.

Sin embargo, además de tener una gran capacidad para contar historias aparentemente cotidianas que se convierten en extraordinarias, el realizador de 'Madres paralelas' también ha demostrado tener un gran sentido de la humildad. Así lo anticipan medios de todo el mundo este miércoles, ya que Almodóvar ha anunciado que no continuará al frente de uno de sus proyectos más esperados. Estamos hablando de 'Manual para mujeres de la limpieza' una adaptación de la novela biográfica de la escritora estadounidense Lucia Berlin.

Apenas se conocían detalles sobre este proyecto ya que, únicamente, teníamos en mente que sería Almodóvar quien figuraría en los créditos como realizador y Cate Blanchett, como actriz principal. Por lo que parece, seguiremos sin muchos más detalles sobre la cinta, que se anunció a principios de este año (sin especificar si se tratarían los 43 relatos que contiene el título de Berlin, publicada en España por Alfaguara) y que ahora se mantiene a la espera de que otra persona se encargue de darle forma en el cine.

"Ha sido una decisión muy dolorosa para mí. He soñado con trabajar con Cate durante mucho tiempo. Dirty Films [la productora] ha sido muy generosa conmigo todo este tiempo y estaba cegado por la emoción, pero desafortunadamente, ya no me siento capaz de realizar esta película por completo", ha asegurado el director, en declaraciones recogidas por Deadline. Por su parte, los productores han indicado que lamentan esta baja y que esperan poder colaborar próximamente con el director manchego y El Deseo.

Con ello, han recordado que el proyecto continúa su curso y que "la voz única y punzante de Lucia Berlin, llena de peligro, alegría y pérdida, no se ha frenado". Por el momento, se conoce que seguirá Cate Blanchett al frente de este largometraje, en el que también figura como productor, y que se realizará con la colaboración de New Republic Pictures. Conviene recordar en este sentido que la adaptación de 'Manual para mujeres de la limpieza' sería el debut de Almodóvar rodando un largo en inglés, tras recibir ofertas para dirigir en Estados Unidos películas como 'Una monja de cuidado' o 'El chico del periódico'.