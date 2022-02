Diecinueve años después del estreno de 'Pasión de gavilanes', una de las telenovelas latinas más exitosas en todo el mundo, llega la segunda parte, con sorpresas.

Clara Hernández

Si hace 19 años fuiste espectadora de la primera telenovela de 'Pasión de gavilanes', seguramente sientas algo especial al escuchar: "¿Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda?". O al recordar a los tonificados hermanos Reyes y a las hermanas Elizondo -curvilíneas- enamorarse mientras cabalgaban con sombreros de 'cowboy' y melena al viento por la hacienda de las segundas. No es raro, por tanto, que la noticia de que se iba a estrenar la segunda parte de esta telenovela ('Pasión de Gavilanes 2') provocara un entusiasmo desmedido en redes, más aún teniendo en cuenta que se trata de la secuela de una de las novelas latinas que marcaron récords de audiencia en España y en muchos países, y que, además, tiene previsto rescatar a algunos de los actores y actrices de la primera entrega, estrenada allá por 2003.

Consulta cuando y dónde se estrena, qué grandes novedades nos depara y quién forma parte de su reparto:

¿Dónde y cuándo puedo ver 'Pasión de gavilanes 2' en España?

Mientras la ficción ya se ha estrenado en Telemundo, en España lo hará este miércoles, 16 de febrero, en Telecinco. La hora en la que estará en el aire son las 22.00.

¿Qué novedades nos depara?

Mientras la primera entrega nos mostraba a los tres hermanos Reyes adentrándose en la vida de los Elizondo en busca de respuestas a la muerte de su hermana Libia, la nueva entrega sigue las andanzas de los descendientes de la dinastía Reyes-Elizondo, que se verán "involucrados en un misterioso crimen", explica la cadena de Mediaset, que promete grandes dosis de "amor, intriga, venganza y pasión" en torno a una de las familias más influyentes de la pequeña localidad de San Marcos.

¿Podremos volver a ver a nuestros amados Juan, Óscar y Franco Reyes (encarnados por Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown, respectivamente) tan enamorados como les dejamos de nuestras, también, adoradas hermanas Norma, Jimena y Sara Elizondo (Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss)?

"El amor de las tres parejas tendrá que hacer frente a nuevos retos y obstáculos a raíz de un dramático suceso", adelanta Telecinco, que también ha revelado que habrá rostros nuevos y rostros de la primera serie. Entre estos últimos figuran los seis actores protagonistas.

¿Quién está en el reparto de 'Pasión de Gavilanes 2'?

Como hemos dichos, nos reencontraremos con los seis protagonistas de la primera entrega, casi dos décadas después, interpretados por los mismos actores (Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown, Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss).

Además, se incorporan los hijos de las tres parejas. Estos son los nuevos rostros que conoceremos en la ficción:

Juan David Reyes: Interpretado por Bernardo Flores, es el primogénito de Juan Reyes y Norma Elizondo. Un joven determinado, justo, noble y respetuoso con los trabajadores de la hacienda.

Erick Reyes: Otro de los hijos de Norma y Juan, y hermano del anterior. Es temerario, impulsivo y no siempre mide las consecuencias de sus actos. Lo interpreta Sebastián Osorio.

León Reyes: Hermano de los dos anteriores, se lleva especialmente bien con Erick, su mellizo, a quien obedece y respeta. El actor Juan Manuel Restrepo lo encarna.

Andrés Reyes: El actor Jerónimo Castillo se mete en la piel de este joven que, en la ficción, es hijo de Franco y Sara. Un joven culto, distinguido e inteligente que ha estudiado Música y desea ser compositor.

Gaby Reyes: Interpreta por Yare Santana, representa a una estudiante de Lenguas Modernas. Es hermana del anterior, Andrés, y se sentirá atraída por Nino Barcha (Jonathan Bedoya).

Rosario Montes: Tras casarse con el multimillonario Samuel Caballero, Rosario Montes, encarnada por Zharick León, ha recorrido el mundo rodeada de lujos y ahora regresa a San Marcos, la localidad donde debutó como cantante. Se obsesionará con Juan David Reyes, una situación que le hará enfrentarse con su propia hija.

Samuel Caballero: El multimillonario cirujano plástico que se casó con Rosario Montes (y que está interpretado por el actor Sergio Goyri) es el principal antagonista de la familia Reyes-Elizondo. Un hombre soberbio e inflexible.

Muriel Caballero: Encarnada por la actriz Camila Rojas, es hija de los dos anteriores. Elegante, culta y apasionada.

Mira quién es quién en 'Pasión de gavilanes 2', en fotos: