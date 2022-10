La papelería de Zara: todo lo que vas a encontrar (y desear) de la nueva marca de Inditex

Una auténtica oda al diseño gráfico y a los amantes de los objetos de escritorio con el sello del estudio francés Saint-Lazare.

Julia García

Es curioso como, en tiempos los que los formatos digitales lo dominan todo, Zara se haya embarcado en una nueva aventura que aboga por justamente lo contrario. El nuevo proyecto de Inditex, el cual es ya una realidad, está repleto de "objetos que nos gusta usar todos los días, objetos que despiertan la necesidad de crear" como los definen desde el grupo empresarial ya que son libretas, lápices, sobres, archivadores, muebles, sellos, cartelería y todo tipo de utensilios pensados para crear la oficina ideal en casa.

Se llama La papelería y se trata de una nueva marca que han creado bajo el paraguas de Zara Home en la que han unido fuerzas con Saint-Lazare, un estudio de diseño gráfico y arquitectura con sede en París y Nueva York creado por Antoine Ricardou y Clémentine Larroumet hace más de 20 años, que ha diseñado esta colección de objetos de escritorio que es absolutamente irresistible.

En la última planta del edificio número 3 de la calle Compostela en A Coruña se ha abierto una tienda efímera para celebrar este lanzamiento en un espacio en el que se pueden encontrar todos los artículos de la La papelería –los cuales, por cierto, pueden en su mayoría personalizarse con las iniciales–, además de una cafetería construida para la ocasión y en la que el personal va ataviado con uniformes que recuerdan a las antiguas imprentas y librerías, compuesto por monos de trabajo, jerséis y largos mandiles.

Esta pop up permanecerá abierta hasta después de la campaña de Navidad pero, que no cunda el pánico si no tienes previsto viajar hasta Galicia en las próximas semanas porque todos los muebles y productos que allí se encuentran ya están a la venta en la tienda online de Zara Home.

De este modo se puede comprar las 60 referencias creadas desde cualquier punto de Europa en cualquier momento, a excepción de las láminas originales enmarcadas artesanalmente en el atelier Saint-Lazare de París que datan, en algunos casos, de los anos 50 del siglo XX, que están exclusivamente en el local de Coruña.

"La Papelería es toda una oda al diseño gráfico inspirada en una antigua papelería de las calles de Galicia que vieron nacer a Zara Home", apuntan desde la marca sobre La papelería que dice estar inspirada en el funcionalismo: "Nos gusta la sencillez del objeto bien hecho, las materias primas, y la atención al detalle que hacen que un objeto sea singular y por tanto, lo hacen bello", afirman.

El rojo, el naranja, el azul, el verde y el amarillo son los colores empleados en esta colección que invita a crear un espacio de trabajo en nuestro hogar no solo práctico sino también, por qué no, bonito.