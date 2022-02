La serie resucita uno de los episodios más turbulentos que vivieron Pamela Anderson y Tommy Lee en los noventa, y que conmocionó a la opinión pública.

Clara Hernández

Si naciste pasada la década de los 80, tal vez los nombres de Pamela Anderson y Tommy Lee, foco de la serie 'Pam & Tommy', no te inspiren un cataclismo de emociones y recuerdos de bañadores rojos, posters elevados a altares en gasolineras (protagonizados por la primera), y una historia turbulenta sobre el que fue, tal vez, el primer caso popular de 'sexting' (difusión de un vídeo sexual sin el consentimiento de alguna de las partes) cuando no se había inventado aún ese término y ni siquiera existían las redes sociales ni lo 'viral'.

En el caso contrario, la noticia de que este miércoles, 2 de febrero, se estrena en Disney + 'Pam & Tommy' -catalogada como una de las series más esperadas de febrero- seguro que despierta tu curiosidad.

Refrescamos tu memoria: Con su melena rubia y sus curvas exuberantes, Pamela Anderson fue la sex symbol más famosa de los 90 mientras cortaba el aliento con cada carrera para rescatar a algún bañista de la serie 'Los vigilantes de la playa' (allí trabajó de 1992 a 1997). Dos años más tarde conoció a Tommy Lee, batería del grupo de heavy metal Mötley Crüe, y en 1995 se casaron (él lo celebró tatuándose el nombre de su amada en los genitales). Nacía, así, una de las parejas más famosas del planeta.

Todo estalló cuando un vídeo de ambos manteniendo sexo (según los rumores, incluía una felación), comenzó a ser distribuido. Eran tiempos recatados en los que se hablaba poco o nada de sexo, mucho menos sobre prácticas fuera del coito tradicional, y muchos comentarios iban dirigido a ensalzar la hombría de Tommy y a despreciar a Pamela.

Ambos denunciaron a Internet Entertainment Group, la compañía que lo había difundido.

Aunque el abogado de Tommy siempre sostuvo que este no había tenido que ver en la venta del vídeo y que era una víctima de lo ocurrido, como Pamela, que aseguró estar "horrorizada", muchos sospecharon que el músico estaba implicado en la operación.

En 1998, fue arrestado y cumplió prisión por malos tratos a Pamela. Poco después se separaron, aunque después volverían a casarse (y a divorciarse).

¿Qué veremos?

Escrita por los productores ejecutivos Rob Siegel y DV DeVincentis, y dirigida por el productor ejecutivo Craig Gillespie, la serie 'Pam & Tommy' recrea aquel escándalo del vídeo sexual que hizo que la pareja copara titulares.

El reparto de 'Pamela & Tommy'

Uno de los atractivos de la ficción es su elenco y la increíble caracterización a la que han sido sometidos los actores, que nos hace creer que estamos, de verdad, ante los propios Pam y Tommy. La transformación de la dulce Lily James ('Yesterday') en una sugerente Pamela es espectacular.

Sebastian Stan ('Falcón y el soldado de invierno') es Tommy.

Además, forman parte de su reparto Nick Offerman ('Parks and Recreation'), Taylor Schilling ('Orange is the New Black') y Seth Rogen ('Casi imposible').

