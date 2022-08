El artista, que firma junto con Belinda el tema principal de la nueva entrega de 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda' (26 agosto), nos regaló muchos titulares.

Ester Aguado

Nunca defrauda. Omar es un tío cercano al que le sobran simpatía y cualidades: sabe hacer muchas cosas y, el caso es que las hace bien. El de Pan Bendito se ha coronado en los últimos meses como uno de los cantantes más escuchados a nivel nacional (y su próxima colaboración, con el reggaetonero Anuel AA puede llevarle al número uno mundial). Hablamos con él con motivo de la presentación de su nuevo tema, el tema principal de la nueva entrega de Tadeo Jones.

El tema de la película 'Tadeo Jones 3', llamado 'Si tú me llamas', es potente, con ritmo, lleno de buen rollo: ¿tú por quién lo dejarías todo?

Por mi hijo por mi abuela y por toda la familia, también por la gente que quiero y amo.

¿Y quién te gustaría que te llamara alguna vez?

Jeff Bezos que tenemos algo pendiente.

Has firmado el tema junto a Belinda (también recientemente con C Tangana, Ana Mena, Bad Gyal): ¿te va más trabajar en equipo o solo?

Me gusta trabajar en equipo y más cuando son seres de luz con los que me llevo bastante bien, creo que también al público le gusta más el ver cómo artistas diferentes trabajan juntos.

Arrasas con cada tema que sacas: ¿crees que este podría ser nominado a los Goya? (en 2013, el tema de la primera película de Tadeo, 'Te voy a esperar', con Belinda y Juan Magán, lo fue)

Yo siempre tengo en la cabeza cosas grandes y todo en esta vida puede pasar... Ése es mi pensamiento.

Sabes que Tadeo es una producción española muy internacional: ¿has pensado en que sería un buen escaparate para tu música?

Independientemente de que sea un buen escaparate, me hizo ilusión trabajar en algo que me gusta y más cuando es una película de las que veo con mi hijo y eso es lo que más me ilusionó.

¿Por qué aceptaste el reto?

Porque me gusta participar en algo diferente a lo que yo hago y creo que es un proyecto muy bonito: forma parte de la vida de todos nosotros y ha conquistado los corazones de todos los españoles, en eso nos parecemos... ha sido una experiencia increíble junto a Belinda.

Supongo que habrás visto alguna de las tres películas: Tadeo es un tío humilde y lleno de valores, al que le cuesta creer un poco en sí mismo: ¿has tenido ese problema alguna vez?

Yo la verdad que para todo en la vida he creído en mí y, cuando he querido algo, siempre he dado todo lo mejor de mi para conseguirlo.

Si tuvieras que definirte en dos o tres palabras...

Luchador, leal y trabajador.

Tadeo también hace un gran descubrimiento en la última película: ¿cuál ha sido el tuyo?

El saber que con mi música he podido ayudar a tantas familias y personas a salir de una mala racha o de algún tipo de problema.

También triunfaste en 'Supervivientes': ¿esa ha sido la gran aventura de tu vida, lo más loco que has hecho?

Comerme un flan de 78 huevos jajaja.

¿Tienes, como él -su novia Sara-, alguna persona incondicional en tu vida?

Mi abuela es mi persona incondicional de la vida.

A través del documental de Prime, 'El Principito', descubrimos a un chico humilde, listo y solidario, que supo sortear 'bullying' y drogas para hacer realidad sus sueños. ¿Te preocupa lo que la gente piense de ti?

No porque la gente hablará de ti para bien o para mal, es más importante lo que yo piense de mí mismo que lo que piense la gente

¿Qué tanto tienes de cabeza y qué tanto de corazón?

Mitad y mitad hay que compensar la balanza.

¿Hasta qué punto tu familia (madre y abuelos) te mantiene con los pies en el suelo? ¿Quién te da un toque cuando empiezas a subirte?

Siempre tengo los pies en el suelo... Alguna vez cuando vamos al cine y compro comida como para 50 personas y somos 5 mi abuela me pega una colleja para que no me pase.

Ahora mismo, ¿qué es lo que más te tentaría?

Un helado de dulce de leche así bello.

¿Qué te gustaría probar: cine, política, metaverso?

Me gustaría, en un futuro, ser presidente de este país. Como actor, acabo de debutar en la nueva peli de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno 3'.

Dicen que la música urbana, como la tuya, lanzan mensajes poco feministas: ¿es un mito?

Cada vez los artistas urbanos han cambiado la manera de decir las cosas y las letras y dar un mensaje diferente, un mensaje de igualdad.