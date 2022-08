Olivia Wilde debutará en el Festival de San Sebastián con 'Don't Worry Darling'

La película participará fuera de concurso en la sección Perlak

Noelia Murillo

La actriz estadounidense Olivia Wilde, en calidad de directora, estrenará en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián su última película, 'Don't Worry Darling', que viene a traducirse en español como 'No te preocupes querida'. La película formará parte de este certamen, que ya se ha celebrado en 70 ocasiones, en el apartado 'Perlak', que se completa con una selección de 17 títulos inéditos en España aclamados por la crítica y premiados a nivel internacional.

Así lo ha anunciado recientemente la organización del festival, que contará con la proyección de la segunda película de la actriz en la que figura como realizadora. Wilde ha estrenado esta cinta tras debutar como directora con la comedia 'Booksmart' ('Súper empollonas') en 2019 aunque, en esta ocasión, la trama de su nuevo trabajo no tiene nada que ver con esta otra. Concretamente, esta segunda cinta se presenta como un 'thriller' psicológico ambientado en los años 50 y protagonizado por Florence Pugh ('Viuda Negra', 'Mujercitas').

En su guion, escrito por Katie Silberman, la protagonista cree que la empresa de su esposo, interpretado por el también cantante Harry Styles (que ha enfocado parte de su carrera en el cine, gracias a títulos como 'Dunkerque', dirigida por Christopher Nolan) oculta secretos demasiado turbios para salir a la luz. Es entonces cuando su vida, aparentemente perfecta, comienza a tomar un cariz artificial y siniestro. Conviene recordar en este sentido que a Florence Pugh y el cantante de 'As It Was' le acompañan en pantalla Gemma Chan, Kiki Layne, Chris Pine y la propia Olivia Wilde.

En realidad, 'Don't Worry Baby' ha sido solo uno de los varios proyectos en los que ha estado inmersa la propia Olivia, que también dedica su tiempo a la interpretación, la producción y el activismo. No obstante, este probablemente sea el que más ilusión le ha hecho, ya que gracias a él ha conocido a su actual pareja, Styles. A pesar de la química existente entre ambos tanto dentro como fuera de la pantalla, su relación no ha estado exenta de comentarios y críticas por su diferencia de edad.

No obstante, siempre se han mostrado felices y muy celosos de su intimidad, con contadas apariciones públicas juntos en los dos años que llevan de relación, algo que nos alegra, puesto que cuando son los hombres los que superan en edad a las mujeres pocas veces se dan este tipo de circunstancias. A pesar de que aún no se ha confirmado la presencia del equipo de la cinta en el festival de cine, esperemos poder verlos paseando por la alfombra roja de la preciosa ciudad vasca.