Uno de los personajes más carismáticos de 'Juegos de tronos', protagoniza esta épica historia de amor, en formato musical, que se estrena en cine el viernes (11 marzo).

Ester Aguado

¿A que no visualizas a un Lannister en plan romántico? Pues Peter Dinklage (premiado en los Emmy por su papel en 'Juego de tronos') no sólo lo borda, si no que ha creado un 'Cyrano' con personalidad propia, dando una nueva vuelta de tuerca a este emblemático personaje. Buena culpa de ello la tiene Joe Wright (director de 'Anna Karenina', 'Orgullo y prejuicio'), que apostó desde el inicio por esta osada y novedosa adaptación, con guion de Erica Schmidt (creada a partir de 'Cyrano de Bergerac' de Edmond Rostand), que reinventa esta historia atemporal de ingenio, coraje y amor.

Wright ha apostado por su pareja, la joven Haley Bennett ('La chica del tren', 'Los 7 magníficos', 'Hillbylly' e imagen del perfume de Chloé, L'Eau) para dar vida a la efervescente y poderosa Roxanne (que no solo quiere casarse o recibir cartas que la cortejen) y por el actor Kelvin Harrison Jr. ('El juicio de los 7 de Chicago') para encarnar a Christian, un recluta recién llegado a la Guardia Real, que la dejará impactada. Christian es un tipo apuesto pero lleno de conflictos, brillante pero asolado por las dudas. Roxanne le suplica a Cyrano que le prometa que cuidará de Christian y lo protegerá. Y así lo hace Cyrano, que anima a Christian a cortejar a Roxanne con cartas de amor, descubriendo al instante que el joven necesitará servirse de la apasionada habilidad con la pluma de Cyrano y le atrapará en un insospechado triángulo amoroso.

Rodada en impresionantes localizaciones de Italia, sobre todo en Noto y en la isla de Sicilia, la película está nominada a los Oscar en la categoría de 'Mejor Diseño de Vestuario', una interpretación moderna de vestidos de época, con toques de Alexander McQueen y Jean-Antoine Watteau, liderada por Massimo Cantini Parrini.

El director recibió el último borrador del guion en pleno confinamiento: "Aquel día de junio de 2020, sentados en pleno aislamiento, me parecía que necesitábamos más que nunca una sencilla conexión humana. 'Cyrano' tenía que convertirse en realidad. Los tres protagonistas se esfuerzan en conectar sin conseguirlo. Los tres están enamorados, pero se sienten indignos del amor que buscan. Su percepción de sí mismos se interpone en su camino. Sin embargo, el intento lo es todo. Que todos podáis hallar a vuestra persona amada y se lo hagáis saber", explica Joe Wright.

Algo que tuvo claro el realizador desde el primer momento era que quería ir más allá de que Cyrano era increíblemente narigudo: "Al ver a Peter Dinklage interpretar a Cyrano, me sentí increíblemente conmovido. Creo que, con cualquier otra versión, daba la sensación de que el actor, por convincente que resultara, podía, al final del día, sentarse en su silla de maquillaje y quitarse esa nariz de su rostro. Peter aportaba una verdad inherente y una honestidad al personaje de Cyrano que me resultaron profundamente emotivas. Supe al instante que su innato humor evasivo (protector, defensivo, escéptico) combinado con su desprecio y su desconfianza hacia su persona, era justo lo que el personaje de Cyrano necesitaba". El actor de 'Juego de tronos' daba vida al personaje en la obra de teatro del Goodspeed Theater de Connecticut.

Wright visualizó a partir de ahí una expansión alegre y musical de la producción de Schmidt -la guionista de la obra es también la de la película- en una cinta que, además, redescubre cómo conecta la gente. "Todas las cartas que se escriben en la película son, en esencia, igual que los mensajes que se escriben por el móvil hoy en día; actualmente, todos somos Cyranos que queremos presentarnos en Internet y en sitios de citas como una versión quiénes somos. La gente lee un perfil y luego, al conocer a la persona en cuestión, se decepciona; o también pasa que desaparece la fase de descubrimiento si ya lo sabes todo de una persona por lo que has leído online. Son correlaciones que existen entre el mundo de hoy y esta obra, que sigue vigente cientos de años después por algo; es relevante porque trata del amor y de la pérdida. Seas un adolescente con los sentimientos más desgarradores que hayas tenido o crees que nunca tendrás, o más mayor con otro enfoque ya del amor, todo el mundo puede entenderlo», explica Wright.