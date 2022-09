El nostálgico regreso de Michelle Williams en 'The Fabelmans'

La actriz encarna a la madre del protagonista en una película basada en la vida de su director, Steven Spielberg

Noelia Murillo

Cuando, hace ya unos años, se supo que Steven Spielberg adaptaría una de las películas más vistas y celebradas de los años 60, 'West Side Story', muchos apuntaron a que el hecho de retomar su historia era un lujo al que solo podían acceder realizadores como él. El director de títulos como 'Indiana Jones' o 'Parque Jurásico' se podía permitir el lujo de retomar el romance entre Tony y María en las calles de Nueva York en la década de los 50. A pesar del interés que generó esta revisión del clásico de Robert Wise, la cinta pasó sin pena ni gloria por premios como los Oscar, de los que hoy solo recordamos como ganador a Ariana DeBose en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

A pesar de este batacazo en celebraciones como la de estos galardones, donde se multiplicaron las nominaciones pero no las victorias (a excepción de los Globos de Oro), nadie señaló al director para asegurar que este podría ser el principio de su declive. Primero, porque no siempre los reconocimientos son justos y, segundo, porque entonces ya se sabía que el creador estadounidense ya estaba preparando un nuevo título con el que también tendría la posibilidad de arrasar en este tipo de celebraciones.

Estamos hablando de 'The Fabelmans', una cinta autobiográfica que se presentará en el marco del Festival de Cine de Toronto, que dio comienzo el pasado jueves y en el que ya se han presentado producciones como 'Causeway', protagonizada por Jennifer Lawrence, y 'My Policeman', en cuyo reparto se encuentra el imparable Harry Styles. En este caso, el nuevo largometraje de Steven Spielberg se centra en una parte de su infancia y sus orígenes, algo de lo que ya han hecho gala otros realizadores, como Pedro Almodóvar en 'Dolor y gloria' o Alfonso Cuarón en 'Roma', entre otros.

Esperando de este título el que será su trabajo más personal (y a pesar de que sus películas tienen un indudable componente biográfico, tal y como se percibe en 'E.T., el extraterrestre' o 'Hook'), ya se ah dado a conocer el tráiler de la película, protagonizada por Gabriel LaBelle, que encarna al álter ego del director. Le acompañan los actores Paul Dano y Michelle Williams en el papel de sus padres, así como Seth Rogen, que encarna a su tío preferido. En este sentido, cabe destacar que la también actriz de 'Blue Valentine' encarna a uno de los pilares fundamentales del director.

Tal y como hemos podido ver en este adelanto, Michelle Williams, que luce el característico peinado de la a madre del director Leah Adler, con un corte 'a-line pixie' (por debajo de las orejas) y con un flequillo por encima de las cejas; cree firmemente en el talento de su hijo desde que este era muy pequeño. De hecho, el tráiler sugiere que fue ella, pianista y pintora en su juventud, quien le regaló su primera cámara Super 8. Además fue a ella a quien el director describió como su "amuleto de la suerte" cuando recogió el Oscar al Mejor director en 'La lista de Schindler', por lo que damos por sentado que este podría ser uno de los papeles más importantes en la carrera de la también actriz de 'Mi semana con Marilyn'.

Este sería el papel más interesante de la actriz, de 42 años, en los últimos tiempos, puesto que recientemente ha tenido incursiones en producciones menores, como 'I Feel Pretty', 'Venom' y su secuela, 'Venom: Let There Be Carnage' o 'After The Wedding'. De hecho, algunos de sus papeles más destacados tuvieron lugar en cintas estrenadas entre 2016 y 2018, con títulos como 'Manchester junto al mar' (por la que estuvo nominada al Oscar y al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz), 'El gran showman' o 'Todo el dinero del mundo'.