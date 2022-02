Mira la lista completa de nominados a los Premios en la que Penélope Cruz y Javier Bardem competirán por un galardón a mejor interpretación y

Clara Hernández

Ya conocemos la lista de películas nominadas a los Oscar 2022, que se celebrarán en Los Ángeles el próximo 27 de marzo. En medio de una gran expectación, los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis han leído la lista de candidatos que aspiran a los galardones cinematográficos, entre los que han destacado hasta tres nombres españoles.

Así, Javier Bardem aspirará a un Oscar a mejor actor protagonista por 'Being the Ricardos', mientras que Penélope Cruz lo hará por 'Madres paralelas'. Por su parte, Alberto Iglesias competirá en la categoría de mejor banda sonora por, también, 'Madres paralelas'.

Por su parte, 'El buen patrón', la película de Fernando León de Aranoa que representaba a España en los Oscar, no ha corrido la misma suerte y no se ha posicionado entre las mejores películas internacionales, categoría liderada por la favorita 'Drive my car' (Japón), también seleccionada a mejor película.

Tras la celebración de los Globos de Oro, donde reinaron las películas 'El poder del perro' de Jane Campion (Globo de Oro a mejor película drama, mejor dirección y mejor actor de reparto por Kodi Smit-McPhee) y 'West Side Story' de Steven Spielberg (mejor película comedia o musical, mejor actriz protagonista por Rachel Zegler y mejor actriz de reparto por Ariana DeBose), todo hacía vaticinar que estos dos largometrajes figurarían entre los favoritos. Así ha sido ('El poder del perro aspira a 12 premios; West Side Story', a 8), pero hay otros que podrían dar la sorprensa. Por ejemplo, 'Dune', con 11 nominaciones; 'Belfast', con 7 nominaciones; o 'El Método Williams', con 6.

Les siguen 'Tick, tick... BOOM! con 4, las mismas nominaciones que la japonesa 'Drive my car'. Tres han logrado 'Licorice Pizza' o 'No mires arriba'.

Estos son los nominados a las 23 categorías de los Premios Oscar:

MEJOR PELÍCULA:

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive my car

El método Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

El poder del perro

West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh por 'Belfast'

Ryûsuke Hamaguchi por 'Drive my car'

Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'

Jane Campion por 'El poder del perro'

Steven Spielberg por 'West Side Story'

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (La hija oscura)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!)

Will Smith (El metodo Williams)

Denzel Washington (Macbeth)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckley (La hija oscura)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Aunjanue Ellis (El método Williams)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J. K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells con las máquinas

Raya and the Last Dragon

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Drive my car (Japón)

Flee (Dinamarca)

La mano de Dios (Italia)

Lunana: a yak in the classroom (Bhutan)

The Worst Person in the world (Noruega)

MEJOR DOCUMENTAL

Ascension

Attica

Flee

Summer of soul

Writing with fire

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Audible

Lead me home

The queen of basketball

Three Songs for Benazir

When we were blues

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Coming 2 America

Dune

Cruella

The eyes of Tammy Faye

House of Gucci

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Cruella

Cyrano

Dune

Nighmare Alley

West Side Story

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

No mires arriba

Dune

Encanto

Madres paralelas (con Alberto Iglesias)

El poder del perro

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be Alive (El método Williams)

Dos oruguitas (Encanto)

Down to joy (Belfast)

No time to die (No time to die)

Somehow you do (Four good days)

MEJOR SONIDO

Belfast

Dune

No time to die

El poder del perro

West Side Story

MEJOR GUION ADAPTADO

CODA

Drive my car

Dune

La hija oscura

El poder del perro

MEJOR GUION ORIGINAL

Belfast

No mires arriba

King Richard

Licorize Pizza

The Worst person in the world

MEJOR EFECTOS VISUALES

Dune

Free Guy

No time to die

Shang-Chi and the Legend of the ten rings

Spiderman: No way Home

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dune

Nightmare Alley

El poder del perro

La tragedia de Mcbeth

West Side Story

MEJOR MONTAJE

No mires atrás

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick, tick... BOOM!

