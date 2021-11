Noah Gordon ha fallecido a los 95 años

El escritor, famoso por ser el autor del best-seller 'El médico', ha fallecido este lunes, según ha anunciado su familia.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

“Con gran tristeza la familia de Noah Gordon anuncia que Noah ha fallecido el 22 de noviembre de 2021 en la privacidad de su hogar”. Así comienza el comunicado con el que la familia del escritor ha comunicado su muerte a través de su página web, en la que además contaban que recientemente había celebrado su 95 cumpleaños. Y continuaba: “Deja un vacío tremendo y su memoria será una bendición para su amada familia que lo apreciaba. La vida y el trabajo de Noah han tocado las vidas de millones de lectores en todo el mundo. Su trabajo seguirá vivo”.

Sin embargo, su familia no ha sido la única en homenajear con unas palabras al escritor, ya que también quiso dedicarle una publicación la editorial que publicaba sus libros en España, Roca Editorial, que mostró a través de su perfil de Twitter sus condolencias: "Nos produce una tristeza inmensa el fallecimiento de Noah Gordon a los 95 años. Nos deja un legado literario maravilloso, del que no podemos estar más orgullosos como su editorial en español. Desde @RocaEditorial mandamos todo el calor y cariño a la familia".

El escritor, nacido en Estados Unidos el 11 de noviembre del 1926, era periodista de formación y máster en inglés y escritura creativa por la Universidad de Boston. De hecho, antes de dedicarse a tiempo completo a la escritura, trabajó como editor y como periodista en diferentes publicaciones, hasta que publicó su primera novela de éxito, 'El rabino'.

Sin embargo, no fue hasta que no publicó 'El médico' cuando alcanzó la fama mundial, convirtiéndole en un escritor 'best seller' a nivel global. Fama que consolidó con la publicación de las otras dos novelas de la misma trilogía que la anterior, 'Chamán' y 'La doctora Cole'.

Son varias las curiosidades en torno a su obra que quizás desconozcas, como el hecho de que, en su país, Estados Unidos, 'El médico' no obtuvo el éxito esperado, y no fue hasta un año más tarde, cuando un editor alemán leyó la novela y adquirió los derechos de la misma, cuando se convirtió en un éxito de ventas.

Nuestro país fue otro de los lugares en los que más triunfó, y de hecho, ese éxito fue el que le llevó a tomar la decisión de ambientar aquí las dos últimas novelas que escribió, 'El último judío' y 'La bodega'.