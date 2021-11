Nos gustan tanto esos dos episodios, el de la ficción y el de la realidad, que necesitamos en un día como hoy conmemorarlo.

María Aguirre | Woman.es

Este jueves, 25 de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias, una festividad sin la que la ficción 'Friends' no habría sido lo mismo. Porque prácticamente en ninguna de las diez temporadas de la popular ficción faltó un capítulo que estuviera dedicado a esa cena de 'Thanksgiving' que es celebrada con especial emoción (y comida riquísima, con el pavo capitaneando el menú) en el mundo anglosajón.

Esta festividad dio mucho juego a los guionistas de la exitosa serie de televisión y a nosotras se nos hace impensable pensar en esta jornada y no asociarla a la panda de amigos más famosa y alguna de las míticas escenas con este contexto como las cabezas de algunos asomándose por la puerta pidiendo perdón por haber llegado tarde, a Joey vestido con pantalones de embarazo para cumplir con su promesa de acabarse toda la cena, a Brad Pitt tratando de retomar el club de "Odio a Rachel Green" junto a Ross, a Phoebe enseñando mentir a Joey por haberse olvidado de acudir al desfile con sus compañeros de la serie o a Mónica haciendo el baile más surrealista que hayas visto jamás.

Si eres fan de esta ficción seguro que sabes bien a lo que nos referimos con este último pasaje pero si no lo eres tranquila porque te ponemos rápidamente en situación.

En el octavo episodio de la quinta temporada, todos el grupo de amigos está en el sofá tras la cena tratando de recordar algunas de las celebraciones de Acción de Gracias más dramáticas que han vivido a lo largo de su vida y, una de ellas es cuando Chandler termina en el hospital con el dedo amputado después de que a Mónica se le cayera un cuchillo sobre su pie. Un incidente que figura tiene lugar en 1988 pero que, al pensar de nuevo él, provoca la tristeza de Chandler. De modo que su novia, ni corta ni perezosa, decide hacer algo para volver a ponerle de buen humor y no se le ocurre otra cosa que bailar para él con la cabeza metida dentro de un pavo.

"Apuesto a que esto funciona", dice Mónica tras colocarse sobre el animal unas gafas de sol XL y un birrete. Y efectivamente funciona porque enseguida se vuelve a dibujar una sonrisa en el rostro de Chandler quien termina apuntando: "Eres una tía genial, te quiero".

Una escena que está considerada una de las míticas de la serie y que es ya todo un símbolo de Acción de Gracias. Tanto que son cientos los memes que se han hecho con él a lo largo de todos estos años y la propia Courteney Cox -Mónica en la serie- ha confesado que ha terminado hasta un poco cansada de la broma. Eso sí, sabiamente ha hecho suyo aquel refrán que dice "si no puedes con tu enemigo, únete a él" y hace un año, en 2020, y por estas fechas, decidió que ya era hora de hacer algo al respecto. ¿Cómo? Volviendo a meter su cabeza dentro de un pavo.

Para sorpresa de sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, la intérprete compartió un video en el que recreaba su actuación en 'Friends' desde la cocina de su casa de la manera más literal posible.

"You did that!!" ("¡lo hiciste!") escribió su compañera de reparto Lisa Kudrow en uno de los miles de comentarios que pueden leerse en la publicación que en tan solo unas horas ya acumulaba miles de ellos que aplauden el sentido del humor de la actriz una vez más. Un aplauso al que nos sumamos entonces fuertemente por haber sido capaz de alegrarnos el día en tan solo unos segundos. Y que nos ha parecido genial para conmemorar este día. ¡Felia Acción de Gracias!