De los últimos capítulos de 'Stranger Things', al nuevo thriller protagonizado por Chris Patt o la recuperación de la colección completa de la mítica 'Urgencias': estas son las series que llegan en julio y no te puedes perder.

Las mejores series que llegan en julio a las principales plataformas: desde HBO Max, a Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, AtresPlayer Premium...

STRANGER THINGS: II parte de la IV temporada

Cuándo y dónde: 1 de julio en Netflix

De qué va: Son solo dos episodios pero muy, muy esperados después de que el primer volumen de la cuarta temporada de la serie se estrenara en mayo. Sobran las presentaciones para este serie que cuenta con millones de fans de todas partes. En esta última entrega, han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt que trajo terror y destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, los protagonistas están separados por primera vez y tienen que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles.

LA LISTA FINAL: el thriller de Chris Patt

Cuándo y dónde: 1 de julio en Amazon Prime Video.

De qué va: Basada en el bestseller de Jack Carr, está protagonizada por Chris Patt, quien también ejerce de productor ejecutivo. Se trata de una ficción de tipo thriller donde Patt interpreta a un militar cuyo pelotón de la marina sufre una emboscada en una operación de alto riesgo. A raíz de unas investigaciones, descubrirá fuerzas oscuras que trabajan en su contra.

CÓMO MANDARLO TODO A LA MIERDA: nuevo drama 'teen'

Cuándo y donde: 1 de julio, en HBO Max

De qué va: La primera temporada de esta ficción, compuesta por seis capítulos, es un canto a la libertad y toda una declaración de intenciones de espíritu teen. Gira en torno al viaje físico y emocional de un grupo de chavales que deciden embarcarse en la aventura de crecer juntos. Solo hay algunas reglas: no se puede publicar nada en redes sociales, hay que estar siempre moviéndose y, lo más importante, no hay vuelta atrás. Naira Lleó, Malva Vela, Gabriel Gevara, Oscar Ortuño, Nadia Al-Saidi Ayala y Sergi Méndez hacen un buen 'team'.

DOS AÑOS Y UN DÍA: de risa

Cuándo y dónde: 3 de julio, Atresplayer Premium

De qué va: Protagonizada por Arturo Valls, cuenta la caída en desgracia de un famoso y querido actor y presentador que es condenado a cumplir una pena de dos años y un día por un delito de ofensas religiosas por un inocente, pero desafortunado, chiste. Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca, Fernando Gil, Michael John Treanor, Javier Botet, Manuel Galiana, Santi Ugalde, Paco Churruca, Nene y Jorge Rueda, entre otros, completan el reparto de la ficción, que tendrá una primera temporada de seis episodios.

LA NOCHE MÁS LARGA: un thriller carcelario

Cuándo y dónde: 8 de julio, en Netflix.

De qué va: Protagonizada por Alberto Ammann, inolvidable policía preso de 'Celda 211', vuelve a la vida entre barrotes en 'La noche más larga', que se desplaza a una prisión psiquiátrica, Monte Baruca, donde él interpreta al director del penal.

LOS ENSAYOS: ¿Qué pasaría sí...?

Cuándo y dónde: 16 de julio, HBO Max

De qué va: Nathan Fielder ('Nathan For You', 'How To with John Wilson') regresa en una nueva serie que explora hasta dónde llegará un hombre para reducir las incertidumbres de la vida cotidiana. Con un equipo de construcción, Fielder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida "ensayándolos" en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. ¿Por qué habría que dejar la vida al azar?

'URGENCIAS': la serie completa

Cuándo y donde: 17 de julio en HBO Max

De qué va: El clásico que logró atrapar a toda una generación frente al televisor, temporada tras temporada (y tiene quince) allá por los años 90 y 2000, que nos dio a conocer a George Clooney y que puede presumir de ser la serie más nominada de la historia a los premios Emmy (tiene 122) desembarca, completa, en la plataforma de HBO Max para deleite de nostálgicos o curiosos que quieran conocer una de las series de médicos que marcaron una época.

HIGH SCHOOL MUSICAL: El MUSICAL: LA SERIE: Temporada 3

Cuándo y dónde: 27 de julio en Disney +

De qué va: La aclamada serie original de Disney+ vuelve con una nueva temporada ambientada en el Campamento Shaloow Lake. Los Wildcatas esperan disfrutar allí grandes noches de verano. El musical que ensayan será 'Frozen: el reino del hielo' y contará con música de esa franquicia así com de 'Camp Rock' y 'High School Musical' Habrá estrellas invitadas como Jesse Tyler Ferguson ('Modern' familia'), que interpreta a un viejo amigo de la familia de Nina, el personaje de Olivia Rodrigo. También participará Jojo Siwa, una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista TIME, que aquí encarnará a Madison, una alumna de Camp Shallow Lake. Corbin Bleu será uno de los invitados especiales.

PAPER GIRLS: ciencia ficción adolescente

Cuándo y dónde: 29 de julio en Amazon Prime Video.

De qué va: En las primeras horas de la mañana tras la noche de Halloween de 1988, cuatro repartidoras de periódicos -Erin, Mac, Tiffany y KJ- están en su ruta de entrega cuando se ven atrapadas en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra, cambiando el curso de sus vidas para siempre. Transportadas al futuro, estas chicas deben encontrar la manera de volver a casa al pasado, un viaje que las llevará a enfrentarse con las versiones adultas de ellas mismas.

FANÁTICO: una locura

Cuándo y dónde: 29 de julio en Netflix.

De qué va: Dirigida por Roger Gual ('Las chicas del cable', 'El desorden que dejas'), protagonizada por Lorenzo Ferro (Narcos: México) o Carlota Urdiales (Pelotas), entre otros, cuenta con 5 episodios de 20 minutos cada uno. La serie parte con el suicidio frente a su público del mayor ídolo musical de España. Un joven repartidor de comida y gran fan del artista trata de escapar de su monótona y precaria vida y se convierte en aquello que lleva admirando mucho tiempo: su propio fanático. Así, adoptará su imagen, su música, su vida y sus fans.

