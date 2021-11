El último mes del año llega con una una gran traca final de series de estreno y regresos: de los últimos capítulos de 'La Casa de papel', al 'reboot' de 'Sexo en Nueva York. De todas, estas son las series 'imperdibles'.

Clara Hernández

Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Movistar+, entre otras plataformas, se preparan para despedir 2021 por todo lo alto con el estreno o el regreso de algunas de sus series más esperadas (algunas, esperadísimas). Por ejemplo, el 'reboot' de 'Sexo en Nueva York', bautizado 'And just like this', que puedes ver en HBO Max y que lleva meses poniéndonos los dientes largos con fotos de looks de ensueño mientras devuelve a la pantalla a Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristin David (Carrie, Miranda y Charlotte).

Si te apasiona el mundo influencer, has de saber que Chiara Ferragni y su marido, Fedez, tras paralizar este lunes parte del centro de Madrid, desnudarán su día a día en el nuevo docu-reality 'The Ferragnez', en Amazon Prime Video. Y hay otras muchas novedades. De todas, estas son las que no te puedes perder:

'VENGA JUAN' (tercera temporada)

Cuándo y dónde: 28 de noviembre, en HBO Max.

Por qué verla: Sí, su estreno pertenece a finales de noviembre pero no podíamos pasar por alto el regreso de la serie favorita de las nominaciones de los Premios Feroz, que la ha clasificado en las categorías de mejor comedia, mejor actor protagonista por Javier Cámara, mejor actriz de reparto por María Pujalte y mejor actor de reparto por Adam Jezierski. La nueva temporada (llega tras 'Vota a Juan' y 'Vamos Juan'), contiene ocho episodios y nuevos entuertos.

'LA CASA DE PAPEL' (Temporada 5, II parte)

Cuándo y dónde: 3 de diciembre, en Netflix.

Por qué verla: Con pasajes trepidantes y mucha tensión, cada una de las temporadas de la española 'La Casa de Papel' ha arrasado en Netflix. Si vas al día de la serie, ya sabes que le ha sucedido a Tokio y que un enemigo herido y tembile sigue esperando dentro del Banco de España. Habrá que sacar el oro, por tanto, con un plan lleno de incertidumbre.

'BEFOREIGNERS (LOS VISITANTES) (Temporada 2)

Cuándo y dónde: 5 de diciembre, en HBO Max.

Por qué verla: Tras el éxito de su primera entrega, la ficción noruega regresa para envolvernos con drama y ciencia ficción, distribuidos en seis capítulos. La nueva temporada comienza con Oslo siendo sacudida por un brutal asesinato, un caso para los detectives de la policía Lars y Alfhildr.

'AND JUST LIKE THIS' (reboot de 'Sexo en Nueva York')

Cuándo y dónde: 9 de diciembre en HBO Max

Por qué verla: Si eras fan de 'Sexo en Nueva York', querrás saber qué ha pasado con sus protagonistas tanto tiempo después. Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristin David vuelven a los papeles que les dieron fama internacional (Carrie, Miranda y Charlotte) con más edad, lookazos y experiencias.

'THE FERRAGNEZ' (docu-reality)

Cuándo y dónde: 9 de diciembre, Amazon Prime Video.

Por qué verla: La cuenta de Instagram de Chiara Ferragni es seguida diariamente por más de 25 millones de 'followers' que se inspiran y copian sus looks, son testigos de besos apasionados con su marido, Fedez; observan el crecimiento de sus dos hijos (el pequeño Leo y la bebé Vitto, ambos simpáticos y preciosos) y admiran la decoración de su casa y su colección de moda. Sin embargo, el docu-reality promete contar lo que no se ve a simple vista en las redes sociales e ir más allá de esa vida aparentemente perfecta. Una mirada íntima y sincera que se contará en cinco episodios.

'DAN BROWN. EL SÍMBOLO PERDIDO'

Cuándo y dónde: 19 de diciembre en Movistar+.

Por qué verlo: Un thriller de misterio y aventuras que cuenta los inicios de Robert Langdon, profesor especialista en simbología que ya conocimos en 'El código da Vinci' o 'Ángeles y demonios'. ¿Te gustaron aquellas producciones? Entonces te gustará esta que se remonta a sus primeras misiones.

'EMILY IN PARIS' (temporada 2)

Cuándo y dónde: 22 de diciembre en Netflix.

Por qué verla: Si te quedaste prendada de esta Emily estadounidense de estilismos atrevidos y de ensueño que lucha por forjarse una carrera en una agenda parisina, no hay que darte más razones. El creador Darren Star volverá a dirigir esta nueva aventura que se convirtió en la comedia más vista en Netflix en 2020. La nueva entrega constará de 10 episodios.

'TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y PEQUEÑAS'

Cuándo y dónde: 25 de diciembre, en Movistar+.

Por qué verla: Es la serie más vista en la historia de Channel 5, donde obtuvo más de 5 millones de espectadores. Se trata de la adaptación de las novelas semiautobiográficas de James Herriot, publicadas en los años 60 y 70. La serie cuenta las aventuras y desventuras de un inexperto veterinario en un pueblecito de la campiña inglesa a finales de los años 30. Y es un antídoto contra la tristeza.

