Tropi-terrazas, fotografías que gritan, festivales de música imperdibles, escapadas junto al mar... mira nuestros planes favoritos para la semana del 16 al 23 de septiembre.

Clara Hernández

Septiembre es un mes nostálgico pero también vibrante y repleto de reencuentros y planes dispuestos a hacernos disfrutar al máximo de unas semanas todavía cálidas que invitan tanto a saborear la ciudad como a recuperar el sabor del verano fuera de ella.

Conciertos y festivales, hoteles excepcionales junto al mar, el mejor restaurante de comida fusión.... Estos son los planes imperdibles de la semana del viernes 16 al 23 de septiembre de 2002. Soleados e imperdibles.

DCODE: música y novedades (también para niños)

Cuándo y dónde: 17 de septiembre, de 11.30 a 3.00 horas. En el Campus de la Universidad Complutense (Madrid).

El último gran festival musical del verano en Madrid y el que cuenta con el césped natural más apetecible del circuito (el del campo de rugby de Cantarranas. en el Campus de la Universidad Complutense) regresa con novedades para todos. Además de resucitar el proyecto Deluxe (la antigua propuesta del cantautor Xoel Lopez, que hará doblete y también actuará con su nombre actual), sonarán los siempre locos e infalibles Crystal Fighters y The Hives, los internacionales Maxïmo Park y The Kooks, así como Delaporte, Viva Suecia, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Ginebras, Goa, Maxïmo, Years & Years... a lo largo de 16 horas de música non-stop. Hay más: el festival contará con un DCode Kids by Minimúsica de las 11.30 a las 18.00 dirigido a toda la familia con actividades, juegos y conciertos específicos (la entrada de los niños es gratis; la de adultos, a partir de 60 euros). Su sección de foodtrucks incluye opciones sin gluten, vegetarianas y veganas. Planazo.

Más información: dcodefest.com

Un hotel 5* con vistas turquesas: Iberostar Selection Llaut Palma

Dónde: Hotel Iberostar Selection Llaut Palma, en Playa de Palma (Mallorca)

Dicen que este hotel de 5* situado en la Playa de Palma y diseñado para adultos dispone de una de las mejores vistas de la Bahía de Palma desde su azotea, donde se ubica el restaurante gourmet Katagi Blau, galardonado como el 'Mejor restaurante de cocina fusión asiática 2019 y 2020 por World Luxury Restaurants Awards. Todas las habitaciones tienen balcón propio desde donde disfrutar la brisa del mar y entre nuestras opciones favoritas figuran las suites con jacuzzi exterior. El acceso al programa Star Prestige, además, permite ventajas como un check-in personalizado, el acceso de la azotea, piscina exclusiva para pocos huéspedes o una zona de descanso especial. Entre los servicios del hotel figuran el gimnasio 24 horas o el SPA Sensations, uno de los más completos de Mallorca, con 1.300 metros cuadrados en los que disfrutar de dos saunas, baño turco, bañera de hidromasaje, fuente de hielo, tumbona de burbuja y anillos de masaje subacuático, cuello de cisne, chorros verticales, tumbonas térmicas... Un lujo delicioso para volar al verano.

Más información: Iberostar Selection Llaut Palma.

Brindar a golpe de 'prost!' en el Paulaner Oktoberfest

Cuándo y dónde: Del 15 al 25 de septiembre, en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid y, posteriormente, en otras 24 ciudades españolas (A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Castellón, Cuenca, Girona, Granada, Jaén, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Las Rosas, Vizcaya y Zaragoza).

La que es probablemente una de las fiestas de la cerveza más popular del mundo, originaria de Munich (Alemania), aterriza en Madrid (en octubre lo hará en otras ciudades españolas) para homenajear la cerveza y la gastronomía germana. Una cita para disfrutar de brindis a golpe de 'Prost!' (brindis, en alemán) y maridarlos con salchichas, chucrut o pretzels. Y, también, para escuchar música bávara de la mano de Paulaner. Se trata de un adelanto de las siguientes fiestas de Oktoberfest que se celebrarán al mes siguiente en la capital: el Oktoberfest Wizink Center (del 6 al 8 de octubre) y el Oktoberfest en Autocine (11 y 12 de octubre). ¡Chin, chin!

Más información y entradas: Teatro CaixaBank Madrid

Música gratuita: Amaia, Nacho Vegas... en el Festival Brillante

Cuándo y dónde: Días 17 y 18 de septiembre en Chapinería (Madrid).

Un festival gratuito (hasta completar aforo), a 43 kilómetros de Madrid, en la sierra Oeste, y con un cartel protagonizado por Amaia, Nacho Vegas, Julieta Venegas, Israel Fernández, Airbag, Alondra Bentley, Ganges, Eterna Joventut, Estrella Fugaz, Skaffolding, Sofía, Viva Belgrado, krissia, Lil Ella, rebe, La Xinni... Se pueden reservar plazas en autobuses lanzadera que saldrán desde el Bar el Brillante de Atocha en Madrid (en Wegow venden los tickets) y que dejan en el mismo festival.

Más información: Festival Brillante.

Beefeater London Street: Londres en Barcelona

Cuándo y dónde: Del 16 al 18 de septiembre, en Bus Terraza (Barcelona).

Viajar a Londres sin moverse de Barcelona. Esta es la experiencia que propone Beefeater para tomar fuerzas para la vuelta a la rutina. Bus Terraza, con vistas al mar, es el espacio elegido para acoger esta fiesta temática al más puro estilo londinense que recreará una calle de la capital británica y donde la bebida oficial serán sus cócteles veraniegos (Frozen Gins). Además, contará con DJ y sesiones de música, fotomatón inglés, propuestas gastronómicas, creaciones en directo del grafitero Dase...

Más información: Beefeater London Summer.

29 miradas: la realidad de las mujeres en Afganistán, a un clic

Cuándo y dónde: Exposición digital en la web https://29miradas.com/

Un proyecto artístico que tiene como objetivo que el drama de la mujer afgana no caiga en el olvido recorriendo, con el trabajo de una treintena de fotógrafos y autores, las prohibiciones y limitaciones que apresan a las mujeres de aquel país desde la llegada al poder de los talibanes. Emocionante y con un museo virtual bello e impactante que pone voz a quienes ya, desgraciadamente, no la tienen.

Patio Mahou: talleres, música y cerveza en el jardín de un museo

Cuándo y donde: 16 y 17 de septiembre. Patio Mahou (Museo Lázaro Galdiano, C/ Serrano, 122, Madrid)

Es uno de los lugares de la capital más agradables para degustar una cerveza (Mahou) mientras se escucha un concierto, se comparte una conversación en sus hamacas o se asiste a un taller. Ubicado en el jardín del Museo Lázaro Galdiano, de entrada gratuita, este fin de semana habrá taller de fotografía (16 de septiembre, 18.00 horas), sesión de Dj (Bite Me, a las 17.00) y taller para tirar la caña perfecta (día 17, a partir de las 18.00).

Más información: Patio Mahou.

La TropiTerraza: tardeo tropical ultrabailable

Cuándo y dónde: Viernes, sábados y domingos (de 17.00 a 00.00) en La Tropi (Madrid).

Además de bailar sin parar o degustar un cóctel, esta terraza que se ha convertido en la sensación del verano madrileño cuenta con una piscina que solo cubre hasta los tobillos para charlar mientras refrescas los pies. La etiqueta va desde bikini a looks elaborados. Y el horario es de tarde para disfrutar de los últimos rayos de sol y mantener el bronceado. La entrada cuesta 7,99 euross

Más información: La Tropiterraza.

Festival Hotel Tapa Tour: de tapa en tapa

Cuándo y dónde: Del 15 al 25 de septiembre, en hoteles de Madrid, Barcelona, Menorca, Plentzia (Vizcaya), Mallorca y Sevilla

Una iniciativa que te invita a descubrir la cocina de los hoteles más emblemáticos y exclusivos sin pasar por recepción para hacer check in. En cada uno de los hoteles participantes puedes degustar hasta tres propuestas diferentes de maridajes a concurso que, unidas entre sí, conforman un menú en toda regla. Puedes hacer el tour a tu aire o seguir las rutas oficiales de la guía, que estará disponible en los hoteles participantes y en la web. ¿Por ejemplo? El restaurante Tablafina en Madrid, que de la mano del chef Jesualdo Bermejo incorpora como novedad de este año una tapa vegana. Otros participantes en la capital son Jardín de Recoletos, The Westin Palace, Bless Hotel, Barceló Torre de Madrid, Riu Plaza de España... Fuera de la capital, participan el Restaurante Los Palacios de Sevilla o Le Méridien en Barcelona.

Más información: Hotel Tapa Tour.

