Los mejores planes para mediados de julio: desconexiones mágicas, Ribera Sound, estrenos...

La semana viene cargada de grandes planes: desde experiencias 'luxury' de desconexión, brunch con vistas o festivales musicales con algunas de las mejores artistas españolas del momento. Anota.

Clara Hernández

El ecuador de julio es uno de las épocas del año más vibrantes en cuanto a planes de ocio. Brunch urbanos con vistas, espacios multidisciplinares con vistas al mar, experiencias de desconexión total o festivales de música (este fin de semana, el Ribera Sound propone música nacional hecho por ellas y el cartel es genial).

Mira nuestros planes favoritos de la semana:

DESCONEXIÓN EN UN PALACIO DEL SIGLO XVII

Dónde: Palacio Helguera Boutique & Antique. Las Presillas (Cantabria).

Inmerso en un entorno natural de preciosos valles pasiegos, a 25 minutos de la ciudad de Santander, el Helguera Palacio Boutique Antique, perteneciente al grupo 100% español Authentic Heritage, proporciona experiencias de desconexión y 'luxury hospitality' en un palacio del siglo XVII que cuenta con 11 suites, cada una diseñada de manera única por la interiorista Malales Martínez Canut. Ofrece diseño, lujo, gastronomía y bienestar. El hotel cuenta con piscina climatizada exterior (de tipo 'infinity') e interior, gimnasio, wellness (que puede ser reservado para uso exclusivo), jacuzzi, sauna, hammam, cabina doble de masaje, jardines que conectan con senderos del Valle del Pas, cuidadosos menús cántabros de sello propio con ingredientes frescos y de mercado, en un ambiente noble y acogedor.

Más información: http://www.preiperluxe.com y http://www.palaciohelguera.com

ESPÍRITU DE IBIZA CON TRES ESTRELLAS MICHELIN

Dónde: El Silencio. Cala Molí (Ibiza).

El Silencio, en la tranquila Cala Molí de Ibiza—una playa salvaje y lugar de culto en los 70— aúna un nuevo concepto de restauración a cargo del tres estrellas Michelin Mauro Colagreco quien, junto a su gran amigo Federico Desseno, maestro en la cocina con brasas, ha diseñado un menú de sabor mediterráneo e ingredientes frescos cocinados libremente sobre llamas vivas. El concepto se completa con la coctelería del mestro franco-irlandés Remy Savage, que figura en el prestigioso grupo de 'The World's 50 best Bars', así como un restaurante pop up comisariado por el chef francés Guillaume Sánchez, una instalación artística del brasileño Samuel de Saboia, una colaboración con la firma húngara de moda Nanushka, programación musical, etc.

Más información: http://www.elsilencioibiza.com

UN FESTIVAL BONITO Y EMPORADO

Cuándo y dónde: Festival Ribera Sound. 15, 16 y 17 de julio en Tudela (Navarra)

Tras décadas en las que los grupos y artistas masculinos han dominado los escenarios festivaleros, el Ribera Sound propone un giro de 180 grados. Su cartel está compuesto íntegramente por mujeres. Entre sus apuestas figuran Amaia, que presentará su nuevo disco, Rozalén, que hará un repaso por su extensa trayectoria, o las raperas Ana Tijoux y Sofía Gaganna. También habrá actividades paralelas gratuitas.

UN BRUNCH CASTIZO

Dónde: Café Comercial. Glorieta de Bilbao (Madrid).

El Café Comercial, uno de los locales con más historia de Madrid, se apunta a una experiencia gastronómica de brunch castizo durante el verano. Desde las 11.00 a las 13.00 horas, todos los días de la semana de julio y agosto, ofrece una selección de bollería francesa, así como platos salados donde la estrella son los huevos de granja gallegos. Hay también opciones con revuelto de champiñón y queso pecorino, huevos benedictinos con bacon y patatas risoladas o huevos benedictinos con salmón ahumado y aguacate a la parrilla, ideado por el chef Pepe Rock. Todo acompañado por café, té o zumo de naranja natural. A la salida, espera toda la ciudad.

LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE RICHARD AVEDON EN ESPAÑA

Cuándo y dónde: Del 21 de julio al 2 de octubre en FotoNostrum, Barcelona.

Algunas de las fotografías originales de Richard Avedon, procedentes de la colección privada de la diseñadora Joanna Mastroianni, se expondrán por primera vez en España en FotoNostrum (Barcelona). La exposición también incluye también fotografías de Gideon Lewin, el studio manager y mano derecha del estadounidense, que muestran el 'making of' de algunas de las imágenes más conocidas de este fotógrafo estadounidense que ayudaron a definir, según The New York Times, la belleza, la elegancia y la cultura en Estados Unidos.

MARATÓN DE 'URGENCIAS'

Cuándo y dónde: 17 de julio en HBO Max.

De qué va: El clásico que logró atrapar a toda una generación frente al televisor, temporada tras temporada (y tiene quince) allá por los años 90 y 2000, que nos dio a conocer a George Clooney y que puede presumir de ser la serie más nominada de la historia a los premios Emmy (tiene 122) desembarca, completa, en la plataforma de HBO Max para deleite de nostálgicos o curiosos que quieran conocer una de las series de médicos que marcaron una época.