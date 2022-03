Desde 'El Padrino' a 'Roma': las películas que han sido reconocidas por los Premios de la Academia de Hollywood y que tienes que ver, sí o sí.

Clara Hernández| Woman.es

Los Premios Oscar, seguramente los galardones cinematográficos más populares del planeta, se disponen a celebrar una nueva edición en la madrugada del 28 de marzo y, con ello, a desvelar cuáles han sido las mejores películas del año para los expertos de la Academia de Cine de Hollywood. Atrás quedan 93 ediciones y otros tantos palmarés que revelan cuáles han sido las películas que han marcado la historia. Y que hay que ver, sí o sí.

Estos son muchos de esos largometrajes imprescindibles que están disponibles en las grandes plataformas de streaming y puedes ver desde tu sofá (ordenados por orden cronológico, de más actual, a menos).

1. 'NOMADLAND' (2020)

Los Oscar de 2021 (es decir, los de la pandemia) fueron de 'Nomadland', la película que retrata el ser nómada en el siglo XXI, por necesidad o por deseo de libertad. Además de obtener el Oscar a mejor película, su directora, Chloé Zhao, se convirtió en la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar un Oscar a la mejor dirección. También fue galardonada su protagonista, Frances McDormand.

Dónde verla en streaming: Disney+

Dónde alquilarla online: Apple TV (4,99 euros) y Amazon Prime Video (3,99 euros).

2. 'PARÁSITOS' (2019)

El filme coreano dirigido por Bong Joon Ho hizo historia en los Oscar 2020 al llevarse el galardón a mejor película y mejor dirección, dos categorías casi siempre reservadas a las producciones estadounidenses. También obtuvo el máximo reconocimiento en guion original y mejor película internacional.

Dónde alquilarla online: Rakuten TV (1,99 euros), Apple TV (3,99 euros) y Amazon Prime Video (2,99 euros).

3. 'ROMA' (2018)

De nacionalidad mexicana, hizo historia siendo nominada hasta a 10 categorías de los Oscar. Finalmente, obtuvo cuatro, entre ellas la de mejor película no inglesa.

Dónde verla en streaming: En Netflix.

4. 'BIRDMAN' (2014)

La locura cruda, inquietante y poética de un artista que logró los Oscar a mejor película, mejor dirección, mejor guion original y mejor fotografía.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video, Disney + y HBO Max.

Dónde verla con opción alquiler: Rakuten TV (2,99 euros), Apple TV (3,99 euros) y Amazon Prime Video (3,99 euros).

5. 'HER' (2013)

La curiosa película de Spike Jonze (cineasta a quien cita Rosalía en la canción 'Hentai') versa sobre un romance entre un hombre y su máquina. Obtuvo el Oscar a mejor guion original y peleó por el de mejor película.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video, Filmin

Dónde verla con opción alquiler: Apple TV (2,99 euros) y Filmin (3,95 euros).

6. 'EL LABERINTO DEL FAUNO' (2006).

La producción hispano-mexicana de Guillermo del Toro obtuvo tres Oscar: mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje. ¡

Dónde verla en streaming: Disney +, HBO Max, Movistar +, Rakuten TV.

Donde verla en alquiler: Rakuten TV (1,99) y Amazon Prime Video (3,99 euros).

7. 'BABEL' (2006)

La película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ganó solo el Oscar a mejor banda sonora, aunque estaba nominada a las categorías principales (mejor película y mejor director).

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video y HBO Max

Donde verla en alquiler: Rakuten TV (2,99 euros), Apple TV (3,99 euros) y Amazon Prime Video (2,99 euros).

8. 'BROKEBACK MOUNTAIN' (2005)

Ganó tres Óscar de ocho nominaciones: mejor director por Ang Lee, mejor música Original por Gustavo Santaolalla) y mejor guion adaptado. El Oscar a mejor película se le escapó de las manos por otra gran película: 'Crash'.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video.

Dónde verla en opción alquiler: Rakuten TV (2,99 euros), Apple TV (3,99 euros) y Amazon Prime Video (3,99 euros).

9. 'MAR ADENTRO' (2004)

La película de Alejandro Amenábar obtuvo el Oscar a mejor película no inglesa. Emocionante.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Vídeo, HBO Max, Movistar +, Flix Olé, RTVE HD.

Dónde verla con opción alquiler: Apple TV (3,99 euros).

10. 'MILLION DOLLAR BABY' (2004)

Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, recibió el Oscar a mejor película, mejor director, mejor actriz (Hilary Swank) y mejor actor de reparto (Morgan Freeman).

Dónde verla en streaming: En Amazon Prime Video.

11. 'TODO SOBRE MI MADRE' (1999)

Fue la película que provocó el "Pedrooooo" de Penélope Cruz y que logró el Oscar a mejor película extranjera en 2020. El cineasta recogió su premio (su primer Oscar) de manos de la actriz y Antonio Banderas. Todo un hito.

Dónde verla en streaming: Netflix y RTVE HD.

Dónde alquilarla online: Filmin Premier (1,95 euros).

12. 'MEMORIAS DE ÁFRICA' (1985)

Fue la máxima ganadora de su edición de los Oscar. Ganó el Oscar a mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor dirección de arte y mejor edición de sonido.

Dónde verla en streaming: Filmin, Movistar +

Dónde verla con opción alquiler: Rakuten TV (2,99 euros), Apple TV (3,99 euros) y Amazon Prime Video (3,99 euros).

13. 'E.T. EL EXTRATERRESTRE' (1982)

Optó a un Oscar a mejor película, mejor director, mejor fotografía y siete categorías más. Finalmente, ganó cuatro Oscar técnicos.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video y Movistar +

Donde verla con opción alquiler: Apple TV (3,99 euros), Rakuten TV (3,99 euros) y Amazon Prime Video (3,99 euros).

14. 'GREASE' (1978)

La mítica película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton John solo estuvo nominada a un Oscar, el de mejor canción por 'Hopelessly devoted to you', y finalmente no lo ganó. Pero ha pasado a formar parte del acervo popular y eso no se olvida.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video, HBO y Movistar +

Dónde verla en alquiler: Rakuten TV (2,99 euros), Apple TV (3,99 euros) y Amazon Prime Video (2,99).

15. 'EL PADRINO' (1972)

Basada en la novela superventas del mismo nombre, un joven Francis Ford Coppola se encargó de llevarla a la gran pantalla. El resultado fue un gran éxito de crítica y público, así como varios Oscar en la gala que se celebró en 1973, entre ellos el de mejor película y mejor actor protagonista por Marlon Brando.

Actualmente no está en la oferta fija de ninguna plataforma de 'streaming' pero sí se puede alquilar en:

Dónde alquilarla on line: Apple TV (3,99 euros), Rakuten TV (2.99 euros) y Amazon Prime Video (2,99).

Mira además: