Cannes 2022 está dejando películas para todos los paladares y, algunas, excitantes y sorprendentes. Repasamos las que son, hasta ahora, imprescindibles según la crítica.

Clara Hernández

El Festival de Cannes de 2022, que comenzó el pasado 17 de mayo y se prolongará hasta el día 28 de este mes, no solo está dejando una alfombra roja fantasiosa y exuberante, sino también películas de todos los géneros y nacionalidades que aspiran a ganar la palma de Oro. Un jurado encabezado por Vincent Lindon, actor de 'Titane' que logró el ansiado galardón en la edición anterior, decidirá cuál de las 21 películas que se proyectan en primicia mundial estos 12 días en la muestra es merecedora del premio que la erige como lo mejor de la creación cinematográfica del momento.

Cine belga, danés-iraní, ruso, coreano, rumano, sueco, islandés o español, entre otros muchos, llevan a Cannes lo mejor de las producciones patrias, también en secciones no oficiales o competitivas como la llamada 'Un certain regard', de cineastas noveles, o 'Quincena de directores'.

Entre las películas españolas que se presentan figuran 'Pacifiction', de Albert Serra, que compite en la sección oficial y será proyectada el 26 de mayo. Además, se pueden ver 'As Bestas' de Rodrigo Sorogoyen (en pase especial de la sección oficial, pero no competitivo, el día 27) y 'El agua' de Elena López Riera, protagonizada por Bárbara Lennie (en la Quincena de realizadores).

También españoles son los cortos 'Cuerdas' de Estíbaliz Urresola Solaguren, y 'I didn't make to love her', de Anna Fernández de Paco, que figuran en la sección Semana de la Crítica.

Pero, ¿cuáles son hasta ahora las producciones más aclamadas por público y crítica en el Festival de Cannes? A falta de ver casi la mitad de ellas, ya hay claras favoritas. Y muchas miran al medio rural, una tendencia en alza en nuestro cine.

Las mejores películas de Cannes, hasta ahora

1. 'EO' (Jerzy Skolimowski. Polonia)

Seguro que si has leído alguna crítica cinematográfica de Cannes de esta edición has oído hablar de la película que muestra el mundo a través de los ojos de un asno esponjoso y encantador, de rebuzno lírico, que tras dejar su trabajo en el circo conoce a gente buena y, también, otra no tan buena. Alegrías, penas, desastres, suerte, música imponente, paisajes envolventes y riesgo son las claves de esta película inspirada en 'Al azar de Baltasar', del cineasta francés Robert Bresson, cuya originalidad fascinante (a veces, desconcertante y lisérgica) ha aplaudido una parte de Cannes. Sus detractores, que son menos, la han tachado, sin embargo, de banal y monótona.

2.'CRIMES OF THE FUTURE' (David Cronenberg. Canadá)

Hace unos días, el cineasta David Cronenberg ('Crash') vaticinaba que su película estaría protagonizada por "multitud de abandonos de la sala". En lugar de eso, el filme del canadiense ha concluido con una ovación de 6 minutos entre muchos de los presentes. La película ocurre cuando la especie humana debe adaptarse a un entorno artificial y el cuerpo humano experimenta nuevas mutaciones y transformaciones. Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart encabezan el reparto de este filme provocador, elegante y post-humano, donde la cirugía es el nuevo sexo.

3. 'ARMAGEDDON TIME' (James Grey. EE UU).

Protagonizada por Anne Hathaway y Anthony Hopkins, es una de las películas que ha emocionado a Cannes con su ternura y su crítica social. Se trata de un relato autobiográfico del cineasta judío James Grey ('Two Lovers', 'Ad Astra') sobre su infancia en el Nueva York de los años 80, poblado de barreras sociales, étnicas, de género, políticas y de religión. Y ambientado con una música que navega desde las notas de Mozart, a The Clash (la banda británica de punk es la autora del single 'Armagideon Time', con ritmo ska).

4. 'TOP GUN: MAVERICK' (Joseph Kosinski. EE UU)

El lanzamiento mundial de la superproducción 'Top Gun: Maverick', protagonizada por Tom Cruise y fuera de la sección oficial, llenó de brillo la inauguración del Festival de Cannes 2022. No solo por su famosísimo protagonista, que desfiló por la alfombra roja del brazo de Kate Middleton, sino por las críticas que subrayaron su buen hacer y que le otorgaron un 97% en medios especializados como Rotten Tomatoes. Muchos de los expertos coinciden en que esta supera a su predecesora gracias a un estilo "salvajemente divertido".

5. ALL THAT BREATHES (Shaunak Sen. India)

Dentro del cine documental, esta producción en lengua hindi de nacionalidad india pero coproducida junto a Reino Unido y EE UU, que el pasado enero obtuvo el Gran Premio del Jurado de Cine Mundial en el Festival Sundance, ha conquistado con poesía, política, contradicciones, ecología o espiritualidad. Una "escapada lírica a Delhi", la describen desde el mismo festival, aludiendo a una de las ciudades más pobladas del planeta. La película recrea la increíble amistad que dos hermanos entablan con un pájaro, dejando lecturas sobre el mundo urbano y la naturaleza.

6. 'EL AGUA' (Elena López Riera. España)

Dentro de la sección 'Quincena de los Realizadores', la española Elena López Riera ha logrado el aplauso de la crítica internacional con esta producción, su ópera prima, que sigue los pasos de tres generaciones de mujeres y que mezcla costumbrismo con mitos y creencias atávicas. Sencilla y con una Bárbara Lennie brillante (como siempre), habla de mujeres independientes y malditas.

