Seleccionamos las películas estrenadas en los últimos doce meses que puedes ver desde el sofá de casa y que han sacado, como mínimo, notable en las calificaciones de la crítica. Apunta.

Clara Hernández

Llegan las vacaciones de Navidad y, con ellas, más tiempo para disfrutar de aquellas películas que no hemos tenido tiempo de ver durante los últimos meses. ¿No sabes por cuál empezar? Seleccionamos las 11 películas estrenadas en 2021 que han sido consideradas las mejores del año por la crítica, con notas de notable, y que puedes disfrutar en las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Disney + o Movistar+.

Mira el listado de los mejores largometrajes de 2021, que puedes ver desde tu sofá:

'FUE LA MANO DE DIOS' [Nota media: 7,7]

Dónde verla: Netflix

Calificaciones: 7,4 (Film Affinity); 82% (Rotten Tomatoes); 7,6 (IMDB)

Por qué verla: Está dirigida por el oscarizado Paolo Sorrentino ('La gran belleza', 'El joven Papa', 'The new Pope') y avalada por un premio en el Festival de Venecia, así como por múltiples nominaciones, entre ellas la de mejor película de lengua extranjera en los Critics Choice Award y en Palm Springs International Film Festival. De corte autobiográfico, relata un año en la adolescencia del cineasta, que coincide con la llegada de Maradona ('La mano de Dios') a Italia. Lo mejor es el principio, con sus personajes excéntricos que parecen sacados de una película de Fellini (al popular director italiano es citado en el guion).

'Dune' [Nota media: 7,9]

Dónde verla: Apple TV + 4,99 euros; Amazon Prime Video + 4,99 euros.

Calificación: 7,4 (Film Affinity), 83% (Rotten Tomatoes) y 8,2 (IMDB)

Por qué verla: Ha sido uno de los estrenos más esperados y recaudadores de 2021. Con un elenco protagonizado por Thimothée Chalamet, nuestra amada Zendaya o Rebecca Ferguson (además figuran Jason Momoa, Javier Bardem o Josh Brolin), su éxito ha hecho que se haya confirmado ya una segunda parte. Emocionante e incluso superior a la versión de David Lynch es como ha sido descrita por no pocos críticos.

'NOCHE DE FUEGO' [Nota media: 7,9]

Dónde verla: Netflix

Calificación: 95% en el Tomatometer, en Rotten Tomatoes; 7,3 en IMDb y 7 en Film Affinity

Por qué verla: Un retrato en una comunidad en la Sierra de México con interpretaciones jóvenes poderosas, y la confirmación de que su joven directora, Tatiana Huezo, tiene mucho que contar. Es la película seleccionada por México para representar al país en los Oscar 2022. En el Festival de Cannes recibió una mención especial del jurado, y en San Sebastián, tres premios, incluida mejor película latinoamericana.

'LOS MITCHELL CONTRA LAS MÁQUINAS' [Nota media: 8,2]

Dónde verla: Netflix y Movistar+

Calificación: 98% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes; 7,7 en IMDb y 7,1 en Film Affinity.

Por qué verla: Una película de animación divertida, ingeniosa, dulce y ajetreada para toda la familia, con guiños humorísticos aptos para todas las edades y mucha, mucha acción. Muchos medios la han encumbrado como una de las mejores películas de 2021. Sus productores son Phil Lord y Chris Miller, una huella creativa que está presente en su imagen y sus chistes en torno a una familia normal que se convierte en la última esperanza de la supervivencia de la humanidad.

'EL ÚLTIMO DUELO' [Nota media: 7,7]

Dónde verla: Disney +

Calificación: 85% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes; 7,5 en IMDb; 7,1 en Film Affinity.

Por qué verla: Dirigida por Ridley Scott, con guion de Ben Affleck (que también participa en la interpretación) y protagonizada por Matt Damon y Adam Driver, fue destacada por el National Board of Review (NBR) como una de las mejores películas del año. Para la mayor parte de la crítica, mantiene el interés durante toda la cinta, es potente y traslada las demandas del 'Me Too' a la Edad Media.

'LIBERTAD' [Nota media: 7,9]

Dónde verla: Movistar+

Calificación: 100% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes; 7 en Film Affinity; 6,7 en IMDb.

Por qué verla: Dirigida por Clara Roquet, esta película española logró cautivar al Festival Internacional de Cortometrajes de Almería, donde obtuvo el premio a mejor película novel, y al Antalya Golden Orange Film Festival (mejor película). Cannes la recibió con dos nominaciones y ocupa un lugar destacado en la nueva edición de los Premios Feroz y la de los Goya, donde está nominada a 4 categorías y 6, respectivamente. Gira en torno a una empleada del hogar, Consuelo, la conciencia de clase, el despertar a la adolescencia…

'LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER' [Nota media: 7,4]

Dónde verla: HBO Max

Calificación: 8,1 en IMDb; 71 % en el Tomatometer de Rotten Tomatoes y 7 en Film Affinity.

Por qué verla: Con Ben Affleck (en el papel de Bruce Wayne), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Diana Prince), Jason Momoa (Aquaman) o Ezra Miller (Flash), esta versión extendida de 'Justice League' (2017) acompañará a los héroes en su misión de salvar el planeta de la amenaza de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid. Oscura, alternativa, épica y brillante.

'LAS LEYES DE LA FRONTERA' [Nota media: 7,9]

Dónde verla: Netflix

Calificación: 100 % en el Tomatometer de Rotten Tomatoes; 6,9 en IMDb y 6,9 en Film Affinity.

Por qué verla: La dirige el premiado Daniel Monzó, que en 2010 recibió un Goya por 'Celda 211'. Basada en una novela de Javier Cercas, viaja al verano de 1978, entre hurtos y atracos mientras Nacho se hace mayor. Una mirada al cine quinqui que ha sido considerada por los Goya para seis nominaciones. Cerró la última edición del Festival de San Sebastián.

'NO MIRES ARRIBA' [Nota media: 7.2]

Dónde verla: Netflix (a partir del 24 de diciembre)

Calificación: 7,4 en IMDb; 7,1 en Film Affinity.

Por qué verla: Posee un elenco repleto de estrellas (entre ellas, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio o Meryl Strip). Presenta a dos astrónomos mediocres que deben emprender una gira descomunal para avisar a la humanidad de la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra. Y, lo mejor, es comedia y garantiza las carcajadas.

'ENCANTO' [Nota media: 7,7]

Dónde verla: Disney + (a partir del 24 de diciembre)

Calificación: 90% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes; 7,6 en IMDb; 6,7 en Film Affinity

Por qué verla: La nueva película de Walt Disney Animation Studios es un musical chispeante que nos lleva al corazón de Colombia y a una historia donde una chica está en primera línea. Encantadora, con mucha energía y apta para todos los públicos, algo a tener en cuenta en las vacaciones de Navidad.

'BEING THE RICARDOS' [Nota media: 7,1]

Dónde verla: Amazon Prime Video, a partir del 21 de diciembre

Calificación: 7,2 en IMDB; 71% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes.

Por qué verla: Nicole Kidman (de quien se comenta que podría ser nominada a un Oscar por este papel) y el siempre brillante Javier Bardem (quien también aparece en las quinielas de los premios de Hollywood) protagonizan este biopic escrito y dirigido por el ganador de un Oscar Aaron Sorkin por 'La red social'. Promete emocionarnos mientras relata las semanas de producción y las complejidades en torno a la sitcom 'I love Lucy' protagonizada por Lucille Ball, una de las grandes estrellas de la televisión estadounidense de los años 50.

Mira además: